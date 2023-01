Apple quiere que los iPhone básicos vuelvan a ser atractivos: bajada de precio, 48 megapíxeles y USB-C

Aún queda bastante para la presentación de los iPhone 15, pero las filtraciones van dibujando una hoja de especificaciones cada vez más clara para los mismos. La última información filtrada apunta a datos más que interesantes sobre el futuro de familia estándar, los iPhone sin apellido Pro que tan mal se están vendiendo.

Difícil justificación hay actualmente para escoger un iPhone 14 frente a un modelo anterior, siendo prácticamente el mismo modelo de 2021, casi punto por punto. Los 14 Pro han sido los modelos más atractivos, y Apple querría devolver la gloria a los modelos más económicos.

Los iPhone básicos también darán el salto en resolución fotográfica

Apple lleva estirando el chicle de los 12 megapíxeles desde la llegada del iPhone 6S. Los sensores fueron cambiando, pero hasta la llegada de los iPhone 14 Pro no vimos el salto a la tecnología de 48 megapíxeles con agrupación de píxeles 4 a 1, Pixel Binning. En el caso de los iPhone 14 y 14 Pro, este salto a los 48 megapíxeles ha servido para tener un zoom 2x sin pérdida de calidad (para acompañar al zoom 3x óptico del teleobjetivo). Del mismo modo, ha servido para que ProRAW tenga más sentido, con imágenes más detalladas.

Según la última información disponible, los iPhone 15 base darán el salto a los 48 megapíxeles. Apple querría dotar a los iPhone 15 de características atractivas para frenar los malos resultados en ventas de los modelos básicos, y compartir resolución con los modelos Pro sería uno de los elementos del plan. Esto permitiría a los iPhone 15 contar por fin con algo de zoom sin pérdida de calidad, ya que el teleobjetivo sigue sin esperarse para estos modelos.

Del mismo modo, la fuente apunta a que repetirán el procesador de los iPhone 14, el A16 Bionic, guardando el nuevo A17 Bionic de 3 nanómetros para los modelos Pro. También queda prácticamente confirmada la llegada del puerto USB tipo C, ya que no le queda otra si quiere cumplir las normativas.

A esta información se le suman los rumores sobre una posible bajada en el precio de los iPhone 15 y iPhone 15 Plus. La familia Plus volvió a la vida en 2022, con el objetivo de ofrecer una propuesta más económica respecto a los modelos Max: las ventas afirman que no está funcionando. No obstante, esta información no tiene aún confirmación ni demasiado consenso, por lo que queda en el aire cuál será la estrategia de precios para los modelos base.

Pese a estas mejoras, los modelos Pro y el previsible Ultra que remplazaría al Pro Max, serían los modelos estrella: más memoria RAM (8 GB), cámara periscópica de 12 megapíxeles con zoom 6X, marco de titanio y botoneras hápticas. Según las predicciones de los analistas, puede que los conozcamos el 23 de septiembre.