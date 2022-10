Apple se rendirá al USB-C en el iPhone. La idea no le hace mucha gracia

Apple se rendirá al USB-C en el iPhone. La idea no le...

El 4 de octubre la UE aprobaba el cargador único universal, adoptando el USB-C como estándar. El gran cambio a nivel industria recaía sobre Apple, que debería renunciar a su puerto Lightning tras esta normativa.

No ha sido necesario esperar demasiado. Apple ha confirmado que sus iPhone tendrán que adaptarse al puerto tipo C pero, pese a adaptar este estándar tanto en iPad como en Mac, implementarlo en su producto estrella es una decisión con la que no parecen estar demasiado satisfechos.

USB-C sí, pero a regañadientes

En una entrevista para Wall Street Journal, Craig Federighi y Greg Joswiak han confirmado lo innegable: Apple se rendirá al USB-C con sus iPhone. Joswiak afirma que «obviamente, tendremos que cumplir con las nuevas reglas USB-C de la UE», aunque critica esta decisión.

Apple asegura que siempre han trabajado siguiendo su propio camino y no el que marcan los reguladores. En Europa no les queda otra que adoptar el puerto C

El principal motivo que esgrime es que la compañía siempre ha preferido apostar por sus propios estándares en lugar de estar obligada a utilizar los del resto. Están convencidos de que esta es una mejor decisión tanto a nivel medioambiental como a nivel de experiencia de usuario, y pone como ejemplo la mala decisión que fue adoptar microUSB como estándar de la industria, mientras Apple seguía su camino con sus puertos. Pese a esto, admite que tanto Lightning como USB-C «son dos buenos conectores, los más populares en el mundo».

Respecto a cuándo llegará esta implementación, Joswiak no da respuesta concreta. Alude a que «los europeos son los que dictan los tiempos para los consumidores europeos». Aquí Mark Gurman no tuvo miedo con su predicción, afirmando que al iPhone con USB-C lo veremos en 2023, en el iPhone 15. Una afirmación que cobra sentido en base a las declaraciones de Joswiak y los tiempos que marca la UE.

Pese a la crítica en base a medioambiente y defensa del Lightning como buena solución de carga, Apple ya dio este paso de forma voluntaria con sus iPad, y fueron pioneros con su implementación en Mac. Que el iPhone acabase con puerto tipo C era la evolución natural, aunque ha sido necesario que la UE obligue a seguir este camino para acelerar el proceso.