Apple se resiste a permitir sistemas de pago externos en la App Store pese a que los jueces no dejan que pase más tiempo

La fecha límite es el 9 de diciembre, tres meses después de la histórica decisión de la Justicia estadounidense de obligar a Apple a permitir otros sistemas de pagos en su tienda de aplicaciones.

Muchos desarrolladores están a la espera de un cambio de paradigma dentro de Apple, pero se acerca la fecha y desde Apple no parece que estén cerca de aplicar estos cambios exigidos por los jueces. Según describe Reuters, en un comunicado la propia Apple expresó que apelarían la decisión, algo que podría haberles concedido un margen adicional de tiempo.

«Apple cree que no se deben requerir cambios comerciales adicionales para que entren en vigencia hasta que se resuelvan todas las apelaciones en este caso. Tenemos la intención de solicitar al Noveno Circuito una suspensión basada en estas circunstancias», explicaba Apple. Sin embargo, la petición ha sido denegada y la justicia sigue apuntando a principios de diciembre como fecha máxima.

Apple busca tiempo, pero se le acaban las opciones

Las batallas judiciales son largas y tediosas porque muchas decisiones pueden ser apeladas y otros jueces con categoría superior pueden tener una visión diferente del asunto. En el juicio entre Epic Games y Apple tuvimos la sentencia, pero Apple está recurriendo algunas partes.

Apple solicitó el mes pasado una apelación, pero ahora, según describe The Verge, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers ha denegado las medidas cautelares, provocando que la fecha del 9 de diciembre siga siendo válida.

En respuesta, Mark Perry, abogado de Apple, explicaba que necesitan más tiempo para adaptarse a la resolución:

«Esta será la primera vez que Apple permita links activos en una app para el contenido digital. Va a llevarnos meses elaborar los aspectos de ingeniería, económicos, negocio y otros problemas. Es muy complicado. Tiene que haber barreras de seguridad y guías para proteger a los niños, proteger a los desarrolladores, proteger a los consumidores y proteger a Apple. Y deben estar escritas en normas que se pueden explicar, obedecer y aplicar».

Entre los argumentos de Apple que conocemos a través de su abogado están los aspectos técnicos, que requeriría una actualización de la App Store, y por otro lado los aspectos más económicos. Desde el punto de vista de Apple, permitir que otras aplicaciones utilicen sus propios sistemas de pago podría suponer debilitar el ecosistema de Apple.

Sin embargo, este último argumento no convence a la juez. «Apple no ha proporcionado una razón creíble a la Sala para demostrar que la medida causaría una devastación irreparable a la App Store», explica Gonzalez Rogers. La crítica de la juez está en que Apple no está pidiendo una moratoria, sino directamente una apelación que demoraría esta medida durante años.

La Justicia de EE.UU no son los únicos que han solicitado a Apple que abra sus tiendas de aplicaciones para permitir otros sistemas de pagos. En agosto de 2021, Corea del Sur aprobó una ley para obligar a empresas como Google o Apple a aceptar pagos de terceros, una ley que esta semana Google ha anunciado que aceptará. Veremos si Apple aplica también esta medida y si se extiende a más países.

Imagen | Omar Al-Ghosson