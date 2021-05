Apple y Amazon le hacen la pascua a Spotify: por qué ellos pueden tirar los precios con música HD y Spotify lo tiene más crudo que nunca

Ayer Apple anunciaba la llegada de la música de alta definición a Apple Music. Los usuarios de este servicio podrían disfrutarla sin coste añadido, así, por las buenas. Amazon respondía inmediatamente y anunciaba que su música con calidad HD y Ultra HD ya no tenía coste adicional. Así, por las buenas también.

Eso, claro, deja a la competencia tocada. No ya a Tidal, que centraba su oferta exclusivamente en ese apartado, sino sobre todo a Spotify, que al contrario que Apple y Amazon vive solo de su servicio de streaming de música y tiene que buscar ahí su rentabilidad. Apple y Amazon pueden «regalar» la música HD porque en realidad ellos ganan (mucho) dinero con el resto de su ecosistema. Mueves tú, Spotify.

Me importa un bledo la música, ya gano dinero a espuertas con otras muchas cosas

Spotify tiene un problemón: no puede competir en igualdad de condiciones. No cuando ellos solo ganan dinero con el streaming de música. Toda su estrategia está basada en eso, y no hay productos ni ecosistema más allá de esa apuesta.

Amazon y Apple, por contra, pueden tirar los precios de sus servicios de streaming y asumir esas «pérdidas»: ya ganan muchísimo dinero con el resto de sus productos y servicios.

Mientras que una te conquista con sus servicios y su tienda, la otra lo hace con un ecosistema hardware que no para de crecer y que es la envidia de sus competidores. Spotify lo tiene crudo si quiere competir, porque la música sin compresión exige invertir más recursos en poder distribuirla (ocupa más y es necesario transmitir muchos más datos).

Veamos cómo Amazon y Apple se las han ingeniado para incluir esos catálogos de música sin compresión por las buenas y sin subir precios.

Amazon y una nube que nos rodea cada vez más

En el caso de Amazon la propuesta está algo más difusa, y su ecosistema de audio no es tan potente como el de Apple. Tienen su familia Echo de altavoces inteligentes, y aunque los últimos Echo ganan en calidad de sonido y también tenemos a los Echo Studio como competidores en ese ámbito algo más ambicioso, la empresa apenas tiene presencia en el ámbito de los auriculares inalámbricos: tiene sus Echo Buds y sus renovados Echo Buds 2, sí, pero la popularidad de estos modelos es muy discreta.

Eso no importa mucho: Amazon no para de ganar dinero con AWS y, por supuesto, con su plataforma de comercio electrónico: la pandemia ha hecho que compremos más que nunca online, y es evidente que la tienda de Amazon ha salido reforzada de esa necesidad. Ya estaban imparables en 2020, y no parece que lo vayan a estar menos en 2021 en este apartado, aunque en otros haya ciertas sombras.

De hecho Amazon lleva tiempo añadiendo más y más valor a las suscripciones Prime. Los más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo se benefician no solo de los envíos gratis en tiempo récord, sino de tener a su disposición Amazon Prime Video —que no está nada mal—, pero también acceso a Prime Music, Prime Reading o incluso Amazon Photos, que se ha convertido en una alternativa de lo más interesante a Google Photos.

Hay que tener cuidado a la hora de hablar de Prime Music: el servicio incluido en la suscripción a Amazon Prime es tan solo un punto de entrada limitado y gratuito a la plataforma de streaming de música de Amazon. Una especie de «versión de prueba» de lo que es su apuesta real, ese servicio llamado Amazon Music Unlimited que es el que ahora ofrece música sin compresión y de alta definición como parte de su oferta.

Aún así está claro que la propuesta de valor de Amazon es espectacular, y sus ingresos «por sus otras cosas» son tan espectaculares que no tienen ningún problema en «regalar» la música HD como parte de su servicio Amazon Music Unlimited.

No hace falta subir el precio, porque aquí el objetivo es lograr más y más suscriptores para un servicio que al final forma parte de ese ecosistema de servicios del «yo lo tengo (casi) todo en Amazon». Eso no ocurría tanto antes, pero en materia de entretenimiento y contenidos digitales ciertamente va ocurriendo cada vez más.

Apple ya gana dinero por castigo: para qué cobrar más por la música lossless

Si la cosa está medio clara para Amazon, imaginad para Apple, una empresa que sabe muy bien cómo crear jardines amurallados. Jardines preciosos, espectaculares y en los que normalmente todo funciona de fábula. Algunas veces no tanto, claro: que uno no vaya a poder escuchar música lossless en sus AirPods o en sus AirPods Max es un poco de traca.

Pero claro, Apple ya tendrá pensada la solución: seguro que dentro de nada sacan una nueva versión de los AirPods y otra de los AirPods Max que oye, sí que soporta los códecs que se utilizan en esa música sin compresión. Y como lo hacen, todo el mundo que tenga Apple Music los querrá, retroalimentando así ese círculo vicioso que se genera entre los AirPods y Apple Music.

Que sí, que puedes disfrutar de la música lossless de Apple Music en otros dispositivos, pero lo que está claro es que Apple hace aquí una jugada a dos bandas. Por un lado le hace la puñeta a Spotify y se toma la revancha («uy perdona, eres tú la que me estaba demandando en EE.UU. y en la Unión Europea? No me había dado cuenta«), y por otro refuerza un servicio con el que no generará más ingresos directamente, pero con el que lo hará (a lo bestia) indirectamente.

Por todo eso Apple no necesita incrementar el precio de Apple Music ahora que incluye música sin compresión. ¿Para qué? Una vez más esa será otra de las muchas excusas para «cazar» a más usuarios y atraparles en un jardín amurallado que ahora, además, es lossless. Ahí es nada.

Imagen | C-D-X