‘Araña cuerda héroe hombre: Miami tornillo pueblo’: odisea en Google Play en busca de los juegos más extraños

Una de las cosas que más me gustan de las tiendas de aplicaciones es que, por cada aplicación top, hay 300 que en fin, te llevan a hacerte preguntas. Es el ejemplo de Poop Map, Cat Thing, Hold it, The Last Hit, Nothing, Useless o Cargador Reiki. En serio, dedicaos un rato a navegar hasta lo más profundo de Google Play y encontraréis cosas que nadie ha visto.

El caso es que todos los sábados me dejan en Xataka hablar de mis movidas y, en esta ocasión, me gustaría compartir con vosotros tres grandes obras maestras del género de los videojuegos móviles. Hablo, por supuesto, de ‘araña cuerda héroe hombre: Miami tornillo pueblo‘, ‘Gorila Aplastar Ciudad Ataque Prisión Escapa Juego‘ y ‘robot de policía volador héroe de la cuerda ciudad‘. Pido perdón de antemano.

No sé a qué estoy jugando

Comenzamos con ‘araña cuerda héroe hombre: Miami tornillo pueblo‘. Es un juego con más cinco millones de instalaciones, que pesa 103 MB y que tiene una valoración de 4,5 estrellas basada en el feedback de 22.744 usuarios. Según su ficha, se encuentra en la categoría «Tiempo». No puede ser tan malo y menos si echamos un vistazo a las capturas de pantalla que acompañan la ficha de Google Play. Para muestra, un botón:

Ojo, se viene juegazo.

Su descripción está llena de grandes citas como «héroe de la cuerda de araña 2021», «en este juego de robots en 3D, tu misión es salvar a ciudadanos inocentes de tu amada ciudad de Vegas Vice y detener a los gánsteres de la ciudad que están involucrados en muchos casos criminales» y «también están disponibles diferentes vehículos de alta tecnología como coches de policía, ambulancias, motos deportivas, tanques del ejército y helicópteros militares». O sea, mal no pinta.

Como diría DiCaprio en ‘Django Desencadenado’, «caballeros, ya tenían mi curiosidad, ahora tienen mi atención». Entre esas capturas de pantalla y esa descripción, como mínimo estamos ante un juegazo que ríete tú de ‘The Witcher 3’. Bueno, pues os dejo con un fabuloso gameplay para que podáis disfrutarlo por vosotros mismos. No tiene desperdicio, de verdad.

El juego es una mezcla rara entre un Spiderman que se ha pasado meses en el gimnasio, ‘GTA’ para Game Boy y un modelado de escenarios excelente. Va nada más que regular y, bueno, entre lo mostrado en las capturas de pantalla (que tampoco es que sea muy prometedor) y lo que realmente jugamos hay un salto enorme. Candidato a GOTY, no tengo pruebas ni tampoco dudas. Una pena que tenga micropagos por valor de hasta 40 euros para personalizar a nuestro «héroe flash usando muchas cosas», aunque merece la pena solo por poder usar el arma láser.

Seguimos con ‘Gorila Aplastar Ciudad Ataque Prisión Escapa Juego‘, otra obra maestra del género a la que la crítica no ha tratado como se merece. Este juego tiene una puntuación cercana a las cinco estrellas basada en 10.237 valoraciones. Tiene más de 100.000 instalaciones, pesa 68 MB y, este sí, está en la categoría «Acción».

Desarrollado por Black Pyramid 3D Games Studios, creadores de grandes títulos como ‘Camiones De Comida Conduciendo Juegos De Simulador‘, ‘volando bicicleta robot bate de transformar juegos‘ y ‘Ciber camión coche de rampa acrobacias extremas GT‘, un juego cuyo coche de portada no es en absoluto un Cybertruck de Tesla, ‘Gorila Aplastar Ciudad Ataque Prisión Escapa Juego’ nos propone una aventura épica en la que tendremos que ayudar a un gorila a escapar de la cárcel, porque eso es lo que hacen los gorilas. Las capturas ya apuntan maneras:

Uffff, pintón.

Entre las principales características del juego tenemos «increíbles efectos de sonido y gráficos optimizados», «loco gorila alboroto disparando enemigos para atacar la ciudad» y «lucha de combate, combate a mano, tiro a caballo y misiones de equitación«. Mira, yo qué sé, si esto no es un juegazo de 10/10 en Metacritic, pues no sé qué puede serlo. El gameplay es excepcional:

Como podemos comprobar, el juego es espectacular. No solo podemos controlar a un gorila capaz de correr a una velocidad tremenda, sujetar palos y pegarle a guardias de seguridad que aparecen de forma completamente espontánea, sino que podemos disfrutar de unos gráficos excepcionales, unos controles intuitivos y un sistema de combate digno de estudio. En fin, si no es GOTY se queda cerca.

Y se queda cerca porque tiene un competidor muy serio, ‘robot de policía volador héroe de la cuerda ciudad‘, un título de acción con más de 10 millones de instalaciones y una puntuación superior a cuatro estrellas. La premisa del juego es sencilla: «Juega al héroe de la cuerda del robot de la policía voladora: la ciudad del crimen de gángsters y prepárate para la misión de rescate de superhéroes«. ¿Está claro? Está claro. Seguimos con sus capturas.

Se viene GOTY.

El juego ha sido desarrollado por Falcon Gamerz, en cuyo haber tenemos otros grandes juegos como ‘elefante enojado ciudad juegos animales salvajes‘, ‘ambulancia voladora coche robot un juego de robot‘ y ‘Futurista robot moto juegos moto robot héroe‘. Sus capturas ya nos dejan ver que estamos ante un trepidante juego de acción y supervivencia. Este, sin embargo, es su más importante logro.

Entre las características más importantes de este juego nos encontramos un «gran robot luchando con animaciones de alta calidad», «Superhéroe extra ordinario y superhéroe de cuerda» y «los juegos de superhéroes también contienen movimiento de robot de héroes voladores» (claro, cómo no). No sé, Xatakeros, yo creo que merece un tiento. Os dejo la introducción y el gameplay.

El juego brilla por sí mismo. Sus gráficos, dignos de PS5, sorprenden para bien. En el juego encarnamos a un robot/hombre araña/motero que tiene un arma del futuro con una cantidad sorprendentemente alta de munición, una moto que aparece de la nada y unos diálogos exquisitos con un doblaje todavía más exquisito. Un juego 10/10.

Y hasta aquí la selección de juegos top de esta semana. Tres opciones de lo más asequibles, divertidas y que demuestran el potencial que tiene Unreal Engine en las manos adecuadas. Espero que los disfrutéis tanto cómo yo y nos vemos la semana que viene. Ahora, si no os importa, voy a ponerme con ‘Payaso Esponja Horror Horripilante Abuelita miedo‘, que también tiene buenísima pinta.