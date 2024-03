Argentina sufre el peor brote de dengue de su historia: es un adelanto del gran problema de salud pública del siglo XXI

Aunque quedan semanas por contabilizar, pero Argentina ya ha superado el umbral de 130 mil casos de dengue. Eso son más de 11 veces los casos que se contabilizaron en el primer trimestre del año pasado y esa temporada, la de 2023, fue la más letal desde que hay registros. Este año, ya han fallecido más de un centenar de personas.

No es un hecho aislado, es cierto. La Organización Panamericana de la Salud ha emitido una alerta por el enorme aumento de contagios en toda la región (Brasil ha contabilizado 1,5 millones positivos y Paraguay, 160.000). Sin embargo, esos países están más que acostumbrados.

Lo que estamos viendo en Argentina es que el mosquito empieza a llegar donde ni siquiera imaginábamos que era posible que lo hiciera.

¿Qué es el dengue? El dengue (también conocida como ‘fiebre quebrantahuesos’) es una infección vírica que se transmite a los seres humanos por la picadura de ciertos mosquitos (sobre todo, el Aedes aegypti). Durante siglos, ha sido muy frecuente en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, pero en los últimos años ha ido incluyendo ‘regiones templadas’ a su área de influencia.

Una de las grandes dificultades de esta enfermedad es que, como señalan desde la OMS, «la mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas» y, si los hay, suelen ser leves: fiebre alta, dolor de cabeza, nauseas y alguna erupción en la piel. Cuando no es leve, puede provocar (y provoca) la muerte. Se calcula que fallecen unas 20.000 personas al año; aunque, como la enfermedad se va extendiendo más y más, esa cifra no dejan de crecer.

¿Qué está pasando este año? ¿Qué está pasando en Argentina? En Infobae, el infectólogo Rogelio Pizzi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, explicaba que «actualmente, hay circulación viral en al menos 19 provincias, incluidas algunas donde antes era impensado encontrar este mosquito». Es decir, el primer motivo es el cambio climático.

«El aumento de las temperaturas y los cambios en los regímenes pluviométricos (lluvias) favorecen la adaptación del mosquito, convirtiendo una enfermedad estacional en una amenaza constante», explicaba Pizzi. No obstante, a esto hay que añadir más cosas como «la deforestación, la urbanización desorganizada y, actualmente, la presencia del fenómeno del Niño», matizaba Florencia Troglio, de la Sociedad Argentina de Infectología.





¿No se puede prevenir el dengue? La fumigación es uno de los sistemas más comunes de cara a acabar con los mosquitos. No obstante, esta no es demasiado eficaz si no se revisan las infraestructuras. Combatir a los mosquitos, conlleva retirar recipientes donde se acumule agua, desecar zonas comunitarias sin mantenimiento y tapar numerosas zonas para impedir que funcionen como criaderos. Es decir, se necesita un plan ambicioso y a medio plazo que combine inversiones y sensibilización.

¿Y la vacuna? Esa es la gran pregunta. En febrero, y ne medio de su peor brote en 40 años, Brasil decidió empezar a vacunar a la población. Algunas provincias argentinas, como la de Salta, también están en ello, pero el Gobierno de la Nación ya ha dicho que ahora mismo no está entre sus planes.

Lo peor, no obstante, está por venir. Porque la aparición de casos autóctonos en Cuyo y La Pampa dejan claro que a) el clima argentino, como el de todas las regiones templadas, se está subtropicalizando progresivamente y b) que los mosquitos se están adaptando cada vez mejor a nuevas y amplias regiones del país. Y donde digo «del país», digo «del mundo«.

Así que la pregunta es inevitable: ¿Qué pasará en los próximos años? En estos últimos 40, el número anual de brotes se triplicó en todo el mundo y las enfermedades causantes casi se doblaron. Pero casi todas las enfermedades que han puesto el mundo patas arriba son viejas conocidas.

Viendo lo que ocurre en Argentina, cada vez está más claro: el gran reto sanitario del futuro no será una enfermedad nueva y conocida, sino una enfermedad bien conocida totalmente descontroalda.

