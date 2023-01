Arrasan con enchufes y bombillas inteligentes y ahora van a por más: así planea conquistar TP-Link nuestras casas

TP-Link lleva meses liderando las ventas de enchufes y bombillas inteligentes en España en tiendas como Amazon, PcComponentes o MediaMarkt. Su enchufe Tapo P-100 o su bombilla LED son dos de sus productos estrella. En ambos casos, por apenas 10 euros tienes unos dispositivos conectados muy socorridos que puedes controlar desde tu móvil. Está claro que es un caramelo tecnológico para el usuario pero, ¿puede un fabricante internacional vivir de vender productos de este rango de precio?

Nos sentamos con Nelson Qiao, country manager de TP-Link España y Portugal, para hablar sobre la estrategia de la compañía, próximos pasos y el mercado del hogar conectado.

La estrategia «Juan Palomo» ante un mercado adverso

Xataka: Después de la pandemia, estamos viviendo tiempos difíciles debido a la guerra y la crisis energética, pero también está ahí la escasez de chips. ¿Afecta este panorama a TP-Link?

Nelson Qiao: Sí, creo que es una situación que está afectando a la industria globalmente, pero desde el punto de vista de TP-Link, creo que estamos haciendo un muy buen trabajo por dos razones y, la primera es la globalización. Vendemos productos en más de 117 países y tenemos oficinas en más de 44 países, lo que nos ayuda a tener un gran volumen, y en ese sentido somos capaces de hacer una gran inversión vertical en términos de fabricación. Por ejemplo, muchos componentes los fabricamos nosotros mismos, y en cuanto a chips, gracias al volumen que manejamos tenemos muy buenos socios estratégicos, con fabricantes como Qualcomm, Broadcom…

Y lo segundo que diría es, ¿nos afecta? Más bien a ellos, a nuestros principales competidores en el mercado. Nuestra situación de suministro es bastante buena mientras todavía hay proveedores en la industria sufriendo por ello. Nos tomamos esta escasez como un desafío, pero también nos identifica como una empresa capaz de crecer de manera significativa. Por ejemplo, en módems, que son una de nuestras soluciones B2B, estamos creciendo mas de un 90%, ya que estamos por delante de otros proveedores que están sufriendo escasez de suministros. Pero es algo que afecta a todos, nosotros incluidos.

Hay un montón de empresas intentando crecer en el mercado del hogar conectado. ¿Cómo es competir contra ellas? ¿Cuál dirías que es la mayor ventaja que ofrece TP-Link frente a la competencia?

Lo primero es que el hogar conectado ha sido un tema caliente durante los últimos 10 años, y si asistimos a la IFA o a CES encontraremos muchos proveedores. Primero, está la situación del hogar inteligente, con más y más proveedores llegando al mercado, podemos estar agradecidos, porque podemos educar al mercado juntos. Y este es un enorme mercado en el que penetrar.

Lo segundo, en términos de las ventajas clave que ofrecemos, es que somos “early adopters”; no somos recién llegados. Somos una marca establecida, Tapo es ya una marca establecida en este mercado, así que esto nos da un montón de valores, puesto que somos los primeros en cuanto a los usuarios que tenemos. En España creo que tenemos unos 500 mil usuarios ya, así que somos capaces de recibir información sobre cuáles son los dispositivos más demandados o las funciones que debemos implementar, por lo que nuestra comprensión en esto será realmente buena.

Otra cosa es que tenemos establecidas muy buenas relaciones con los jugadores más importantes del canal. En España somos colaboradores de Amazon y Google, así que esto nos da una buena ventaja para establecernos como marca. Lo siguiente de lo que estamos realmente orgullosos es de nuestra integración vertical, somos capaces de fabricar la mayoría de nuestros componentes y dispositivos por nosotros mismos, y eso nos permite ser muy buenos en el control de calidad y en el control de costes. Y ya sabes que la calidad-precio para el usuario es algo clave. Esta integración vertical nos capacita para proporcionar precios muy ajustados con una muy buena calidad.

Somos capaces de fabricar la mayoría de nuestros componentes y dispositivos por nosotros mismos. Eso nos permite ser muy buenos en el control de calidad y de costes.

Y también para asuntos tan delicados como la privacidad y la seguridad, ¿no?

NQ: Sí, y otra cosa importante es que no sólo somos puramente jugadores en el sector del hogar conectado, sino que también somos jugadores en el sector de la conectividad, porque somos muy fuertes en las redes domésticas con las que todos los dispositivos deben trabajar. Conectividad y redes… estamos seguros de que el cien por cien de nuestros dispositivos funcionan unos con otros, evitando los problemas potenciales con otros proveedores. Nuestro conocimiento del consumidor es muy importante. Como te decía, vendemos nuestros dispositivos en más de 117 países y eso significa que podemos reunir la información globalmente para saber cuáles son las mejores prácticas en las soluciones para el hogar conectado. Es muy importante comprender en profundidad el comportamiento de los consumidores, los requisitos del consumidor, todo esto es una ventaja clave de la que dispone TP-Link.

Más allá de los enchufes inteligentes

Os habéis hecho conocidos por los enchufes inteligentes o por las cámaras de vigilancia domésticas. ¿Qué otros productos de TP-Link crees que pueden funcionar bien en el mercado?

Creo que productos como cámaras para exteriores a batería, que pueden proporcionar seguridad a nuestros clientes, van a venderse bien en la próxima temporada. Y otros nuevos productos que tenemos, relacionados con la monitorización de la energía (del consumo); ya sabes, el aumento del precio de la energía ha sido uno de los temas más calientes en España y en Europa; tenemos algunos productos en ese segmento. Enchufes inteligentes con monitorización del consumo son ya superventas. En términos de WiFi, los sistemas MESH, serán de gran demanda para los consumidores, que esperan que esta, que es una tecnología nueva y cara se pueda comprar mejor estas navidades, y por eso esperamos una alta demanda.







Las tecnologías y dispositivos para el hogar inteligente habitualmente tienen nombres poco amistosos. Probablemente, los usuarios no saben los que es “WiFi MESH”, porque no es como un iPhone, que es un concepto con más recorrido y quizá más fácil de recordar. ¿Cómo es eso de vender productos que la gente no sabe para lo que sirven o lo que hacen?

Creo que esa es una muy buena pregunta. Desde el punto de vista del que está dentro de la industria, llevamos hablando de hogar conectado hace 10 años, pero desde el punto de vista del mercado de consumo, sigue habiendo dificultades para comprenderlo. Los medios sobre tecnología, como Xataka en España, son realmente importantes para el consumidor, para hacerles llegar esa información y las bondades de esa tecnología. Eso en primer lugar.

En segundo lugar está el papel de los vendedores online, como por ejemplo Amazon, o los retailers, como MediaMarkt, El Corte Inglés, Fnac… hacemos un montón de contenido educativo, como vídeo. Invertimos mucho en plataformas, en cómo explicar los beneficios de una solución en lugar de en un sólo producto; por ejemplo, el hogar conectado en Londres es más de estilo de vida, un ecosistema, introducimos esta idea; la solución en lugar de un producto, así que ese es otro aspecto realmente importante.

Por otro lado, las redes sociales están desarrollándose realmente rápido, como TikTok, como YouTube, así que, como una estrategia de TP-Link, estamos invirtiendo en trabajo con muchos influencers para que transmitan esa información, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que usan estas plataformas y están más acostumbrados a la tecnología, son early adopters en el sector del hogar conectado, así que los entienden y juegan con estos dispositivos, afortunadamente para el mercado.

¿En qué cambiará el WiFi 7 para los usuarios? ¿Es realmente necesario un nuevo estándar WiFi?

El WiFi es una estructura, es como una autopista y cada vez hay más tráfico, así que, entre WiFi 6 o WiFi 7, una de los mejoras más importantes será la velocidad en la que los dispositivos se pueden conectar. Porque, antes, probablemente hablábamos de un par de dispositivos por hogar, del tipo del portátil que usabas para trabajar y poco más. Hoy día todos los dispositivos del hogar inteligente son dispositivos conectados, que requieren de una conexión. Por eso, del Wifi 6 al WiFi 7 hay un gran salto en términos de velocidad, de conectividad, de número de dispositivos conectados, de latencia; a las generaciones más jóvenes les encanta jugar, y para jugar, la latencia es muy importante, o la estabilidad. Por eso, pasar de WiFi 6 a WiFi 7 es un gran salto en términos tecnológicos, para mejorar la experiencia en el entorno de trabajo y de entretenimiento.

Pero el WiFi 7 también compite contra el Ethernet en condiciones óptimas. ¿Cuándo podremos olvidarnos de los cables en nuestros hogares?

(Risas) Eso es muy difícil de responder. La realidad es que para las conexiones de hardware siempre hay requisitos, y esa es la razón por la que siguen ahí. España tiene unos altos índices de penetración en cuanto a conexiones por fibra, y creo que en términos de conexiones hardware todavía existirá durante mucho tiempo. No es algo que se pueda solucionar con tecnologías WiFi 6 ó WiFi 7.

Matter es uno de los grandes avances de los últimos tiempos. ¿Qué le aporta a un ecosistema como el vuestro?

Creo que una de las dificultades o desafíos en el sector del hogar inteligente son las diferentes plataformas y protocolos. Tienes Bluetooth, WiFi, ZigBee, Z-Wave… hay muchos. Y luego tienes a los proveedores, TP-Link, Xiaomi, Google… Si realmente quieres establecer un entorno de hogar conectado, posiblemente vas a tener que usar cuatro o cinco proveedores y esto significa que siempre vas a tener cuatro o cinco apps. Es un poco un desafío y una dificultad para los usuarios.

Creemos que Matter es una muy buena iniciativa y que a largo plazo será más que una tendencia, este tipo de tendencias open source o plataformas unificadas serán más y más populares para los usuarios. Especialmente entre los proveedores grandes (o gigantes), como Samsung, o Apple, o potencialmente Google o Amazon. Por nuestra parte, creemos que Matter es muy importante como protocolo. TP-Link es un early adopter, y ya hemos preparado una hoja de ruta y probablemente tengamos productos que soporten Matter muy pronto.

Una última pregunta, ¿qué tecnología crees que va a ser la próxima revolución, o que puede cambiar todo entre los dispositivos del hogar inteligente?

Una vez más, muy buena pregunta y difícil de responder (risas). Como he mencionado antes, aún estamos en una fase muy temprana del hogar conectado, y todos los dispositivos de los que estamos hablando, como las cámaras inteligentes, enchufes inteligentes, están haciendo la vida de los consumidores más fácil, pero ninguno de estos dispositivos supone una revolución. Así que creo que la revolución de la tecnología lleva a la gente tener unas vidas más perezosas.

El concepto del hogar inteligente es hacer la vida de la gente más fácil. Pero como “game changer” es difícil para mí darte una respuesta exacta; no sabría decirte, pero creo que estará relacionado con los electrodomésticos que tengamos. Por ejemplo, los robots aspiradores han sido durante los dos últimos años verdaderos dispositivos revolucionarios, y han hecho la vida de los consumidores mucho más fácil, evitando la limpieza de la casa a los que no quieren limpiar, que es una buena mejora.

Pero, por ejemplo, ¿algo como la próxima WiFi MESH? Estoy pensando en este tipo de tecnologías… ¿Tienes algo en mente que podría cambiar mucho nuestras vidas o nuestros hogares?

Creo que el 5G puede tener un gran impacto en la industria y en los consumidores y usuarios, porque puede potenciar el soporte de las altas velocidades, dando soporte, por ejemplo a vehículos automáticos. Podría ser un buen tema, aunque tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas.