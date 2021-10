Asahi Linux ya ofrece un ‘escritorio básico usable’ en los Mac de Apple con el chip M1: esto promete

Apple no ha puesto fácil que otros sistemas operativos puedan funcionar nativamente en sus nuevos Mac con el chip M1, pero desde hace tiempo el proyecto Asahi Linux trata de hacer que el sistema operativo Linux se pueda instalar y usar como ya se hace en PCs convencionales basados en diversas arquitecturas.

Ahora sus responsables cuentan que sus últimos avances han dado sus frutos y ya es posible contar con «un escritorio básico usable». Aunque de momento no es posible contar con aceleración GPU, el chip M1 es tan rápido que eso no parece importar tanto. Y esto solo es el principio.

En su último (y extenso) informe de progreso los responsables destacan cómo es posible ya utilizar un sistema Linux de forma básica en los nuevos Mac de Apple con el chip M1.

Ya se han desarrollado e integrado varios controladores como los de PCIe, o o puertos USB-C con Power Delivery en el kernel Linux 5.16, y también han completado el soporte del controlador I2, la gestión de energía, el controlador NVMe + SART para dispositivos de almacenamiento y el DCP (para monitores).

Hector Martín, líder del proyecto, explicaba que «con estos controladores los Macs M1 son de hecho usables como máquinas con Linux de Escritorio. Aunque no hay aceleración GPU todavía, las CPUs de los M1 son tan potentes que el escritorio renderizado por software es de hecho más rápido en ellos que por ejemplo en máquinas con los chips ARM64 de Rockchip que sí cuentan con aceleración hardware», algo que confirmaba Alyssa Rosenzweig, otra de las grandes responsables del avance del proyecto.

Everything just happens… instantly? What?

Computers haven’t felt this fast since before I was born.

— Alyssa Rosenzweig (@alyssarzg) September 29, 2021