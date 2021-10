Aseguran haber filtrado «la totalidad de Twitch»: 125 GB de datos incluyendo pagos a streamers desde 2019

Un usuario anónimo ha publicado en 4Chan un enlace a un archivo torrent de 125 GB, que según él, contiene «la totalidad de Twitch». De acuerdo al usuario, este archivo incluye y citamos textualmente:

Este medio ha contactado contactado con Twitch para verificar esta información y contrastarla. Actualizaremos este artículo en cuanto tengamos respuesta.

Desde Xataka hemos podido verificar que este archivo torrent existe y que, efectivamente, incluye 125 GB de datos, aunque no podemos verificar su autenticidad. Llama la atención la primera carpeta, «Twitch Payouts», que aparentemente incluye los pagos que Twitch a hecho a los streamers desde 2019 hasta el presente, antes y después de impuestos.

En la supuesta tabla de pagos se pueden ver de izquierda a derecha el ID de cada streamer, los ingresos generados por publicidad, por suscriptores, por bits y por suscripciones con Prime, entre otra información de carácter privado. También se menciona que se han filtrado las contraseñas, pero parece que están cifradas.

UPDATE: another anon re-ran the math, something was fuckey about that first one.

This seems slightly more realistic. pic.twitter.com/kNV1wVEMxF

— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021