Así acelera un Tesla Roadster equipado con propulsores de SpaceX, según la física de esta recreación por CGI

En verano de 2018 Elon Musk puso sobre la mesa un pack opcional para el Tesla Roadster con 10 pequeños cohetes alrededor del coche. Con esta tecnología de SpaceX se mejoraría la velocidad máxima, frenado y paso por curva, llegando Musk a bromear (o no) con el que coche podría incluso volar. Hasta el momento no ha habido rastro de esta ambiciosa edición SpaceX del Tesla Roadster, aunque desde el año pasado empiezan a tomar fuerza las informaciones de que esto se acabará materializando.

Un experto en CGI ha recreado basándose en la física cómo se materializaría la aceleración del Tesla Roadster de usar tecnología SpaceX a nivel de propulsión, mostrando que sería capaz de pasar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en cuestión de apenas un segundo.

This is how fast 1.1 seconds 0 – 60mph take off should look like with Space X package thrusters on the Tesla Roadster. Computer worked out physics and then visualised in a render animation. Not sure how much gas but threw the effect in anyway. Enjoy @elonmusk #tesla #spacex pic.twitter.com/VzMukQPT2E

— ıʞsʌodoԀ ǝʌɐlS (@Pslavi) June 23, 2020