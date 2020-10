Así despega y aterriza con éxito New Shepard, el cohete de Blue Origin con el que Jeff Bezos quiere enviar turistas al espacio

No todo es SpaceX, Blue Origin poco a poco está desarrollando también sus cohetes en esta nueva y particular carrera espacial del sector privado. La compañía de Jeff Bezos ha realizado en las últimas horas con éxito su séptimo viaje de ida y vuelta al espacio para el cohete New Shepard. Este cohete es el más avanzado de la compañía y si bien aún está en pruebas, esperan que sea el utilizado para llevar personas al espacio y (sobre todo) traerlos de vuelta.

El cohete despegó con éxito desde una plataforma en Texas (Estados Unidos) y se alzó alrededor de 100 kilómetros. Posteriormente volvió a tierra tanto el propio cohete como la cápsula de la tripulación que llevaba a cargo. Una cápsula sin tripulación de momento, pues el cohete necesita pasar más pruebas de seguridad antes de llevar vidas humanas en su interior.

De momento lo que sí que ha hecho Blue Origin es aprovechar esta misión para enviar cargas útiles de la NASA, la Universidad John Hopkins, el Instituto de Investigación Southwest, la Universidad de Florida y más. De entre todas las cargas útiles quizás una de las más relevantes era la de la NASA, un conjunto de herramientas y sensores que ayudarán a futuras misiones lunares a aterrizar en el astro. Estos instrumentos pueden ayudar a los futuros módulos de aterrizaje tripulados a aterrizar con mayor precisión en distintas partes de la Luna.

Learn how the @NASA lunar landing sensor demo on #NewShepard tests precision landing tech for future missions to the Moon in support of #Artemis. This is the first payload to fly on the exterior of a New Shepard booster. Watch: pic.twitter.com/vrUzLGadgS

— Blue Origin (@blueorigin) October 13, 2020