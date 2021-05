Así era en 1984 intentar recibir tu correo electrónico mientras viajabas en tren (destripe: había demasiado ruido en la línea)

Hoy damos por sentado que podemos acceder a nuestro correo electrónico prácticamente desde cualquier parte del mundo con nuestro móvil. En 1984 aquello era ciencia ficción, pero había quien desde luego lo intentaba.

Es lo que revela un vídeo de la televisión británica que muestra a uno de sus periodistas tratando de conectarse a su buzón de correo desde un tren con un antiguo portátil y un rudimentario módem. Ese primer intento no funcionó, pero cuidado, porque sí era posible hacer algo así desde un hotel de Japón, donde la línea era mucho más estable y sin ruido.

El intento de ese periodista de conectarse a su buzón de correo electrónico desde un tren es asombroso porque en 1984 no mucha gente tenía ordenador y mucha menos tenía acceso a una internet que estaba absolutamente en pañales.

How to check your email in 1984: pic.twitter.com/P2tzx8TB47

— Jon Erlichman (@JonErlichman) May 16, 2021