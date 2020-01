Así están afrontando los fabricantes de móviles de gama media el reto de competir contra Xiaomi

Parece que fue ayer cuando Xiaomi llegó a España e irrumpió en el panorama nacional abriendo tiendas por doquier y configurándose como uno de los principales fabricantes en cuota de mercado. Su llegada supuso todo un cambio de paradigma en el sector de los smartphones, principalmente por su estrategia de ofrecer terminales con una relación calidad-precio muy suculenta cuando los precios de los smartphones empezaban a dispararse.

En poco tiempo, Xiaomi ha entrado bien en la mente del consumidor, siendo una alternativa casi siempre presente a la hora de comprar un terminal. Su catálogo de dispositivos va desde la gama baja hasta la gama más alta, con móviles cuyo precio se adapta a cualquier bolsillo. No es el jugador más grande en nuestro mercado, como veremos ahora, pero desde luego ha entrado con fuerza en la gama media. Cabe preguntarse, por lo tanto, ¿qué están haciendo los principales fabricantes para competir contra Xiaomi en este segmento? Vamos a verlo.

Antes de nada: la situación de Xiaomi

Antes de hablar de la estrategia del resto de marcas, conviene analizar cuál es la posición de Xiaomi en el mercado de los smartphones. Xiaomi, de acuerdo a CounterPoint Research, es la quinta marca a nivel mundial con un 8% de cuota de mercado, quedándose por detrás de Samsung (21%), Huawei (18%), Apple (12%) y OPPO (9%).

En términos europeos, y de acuerdo a los datos de la consultora Canalys, Xiaomi cerró el tercer trimestre de 2019 en cuarta posición con un 10,5% de cuota de mercado, un crecimiento bastante interesante si tenemos en cuenta que en el mismo periodo del año pasado la cuota era del 6,5%. Se configura así como el cuarto fabricante europeo, por debajo de Apple, Huawei y Samsung, que siguen manteniendo su liderazgo.

Ciñéndonos al caso español, el peso de Xiaomi es todavía más relevante. Según Canalys, los datos correspondientes al tercer trimestre de 2019 sitúan a Xiaomi como la segunda marca que más móviles ha enviado, solo por detrás de Samsung. Xiaomi se queda con un 23% de cuota de mercado, lo que supone un crecimiento del 64% interanual. Se coloca así a la altura de Huawei, que comparte un mismo 23% del mercado y supera ampliamente a Apple, cuya cuota de mercado es del 8%. El oro se lo queda Samsung con su 32% de cuota de mercado.

La popularidad de la marca no solo se ve reflejado en las cuotas de mercado de las consultoras, sino también en retails como Amazon, donde Xiaomi ha monopolizado el top diez de móviles más vendidos. Este top cambia constantemente, pero en el momento en que se escriben estas líneas, no es hasta la novena posición que encontramos un Motorola Moto G7 Play, hasta la undécima que vemos el Huawei P30 Lite y la vigésimo quinta que llegamos al Galaxy A50. Y es normal, porque según SFAM, el 42% de españoles gastan entre 200 y 500 en un móvil, justo el rango en el que oscilan los móviles Xiaomi.

Lei Jun, CEO de Xiaomi.

¿Cómo consigue esto Xiaomi? En lo que a móviles se refiere, tal y como ha explicado la compañía en más de una ocasión, aplicando un margen de beneficio del 5% para hacer de los móviles la puerta de entrada al «Universo Xiaomi». Me explico.

De un Xiaomi Mi 9, cuyo precio oficial es de 449 euros, Xiaomi se mete en el bolsillo 22,45 euros. Es poco dinero si lo miramos individualmente, pero si multiplicamos por todos los móviles vendidos la cosa cambia. Con todo, la clave no está en vender muchos móviles, sino en que esos móviles instan al usuario a meterse en el ecosistema de productos de Xiaomi. Se empieza con un móvil, pasas a una Xiaomi Mi Smart Band 4, luego al patinete, el cepillo de dientes, el bolígrafo, la arrocera y los servicios online asociados. Como ha dicho su CEO en alguna ocasión, «cuanto más conoces a Xiaomi, más te enamoras…».

Los precios de la gama media, frente a frente

Si echamos un vistazo a los precios de lanzamiento de los móviles de gama media de los principales fabricantes veremos que los de Xiaomi siempre o casi siempre se quedan muy por debajo de los de su competencia directa. Para el caso nos ceñiremos a la gama media, pero la gama alta también sigue la misma filosofía. No olvidemos que el buque insignia de la marca, el Xiaomi Mi Note 10 Pro, está disponible por 649 euros, siendo el más caro del catálogo, mientras que otros dispositivos como el Galaxy S10+ partieron de los 1.009 euros.

En la imagen superior puedes ver los precios de los diferentes terminales de la compañía. De lanzamiento Xiaomi destaca por tener precios bastante bajos en comparación con sus rivales más cercanos, sobre todo cuando miramos la ficha técnica de cada uno de ellos. Salta a la vista que la única marca que le hace competencia es Huawei y la recién llegada Realme, pero en términos generales, Xiaomi se lleva la medalla de la relación calidad precio.

Las comparaciones son odiosas, lo sabemos, pero por poner algunos ejemplos, el Samsung Galaxy A70 partió de los 399 euros en su lanzamiento (Snapdragon 675, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento), mientras que el Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730, 6 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento) salió por 329 euros. Algo parecido sucede con el Motorola One Zoom, que ofrece por 429 euros 4 GB de RAM, Snapdragon 675 y 128 GB de memoria interna, mientras que por 179 euros está el Redmi Note 8T, con 4 GB de RAM, Snapdragon 665 y 128 GB de almacenamiento interno.

La postura del resto de marcas

Xiaomi Redmi Note 8T.

Conocida la situación actual de Xiaomi, conviene repasar cómo se posicionan el resto de marcas. Para ello, como hicimos el año pasado, hemos intentado hablar con los principales actores del mercado, pero en el momento de escribir estas líneas, solo hemos conseguido contactar con Huawei, Motorola y Realme. Samsung y LG no han participado en este artículo, así que no podemos contar con sus declaraciones.

La gama media, como dejan ver los datos, es uno de los segmentos más competitivos, por no decir el que más. Es una gama en la que 50 euros arriba o abajo pueden marcar la decisión de compra. A lo largo del texto, verás que la estrategia de las marcas no ha cambiado demasiado con respecto a 2018, aunque hay algunas novedades a tener en cuenta: la situación de Huawei con Estados Unidos y la entrada de Realme en el mercado nacional.

Huawei: «estamos desarrollando HMS para ofrecer a los consumidores todo lo que necesitan en su día a día»

Huawei Mate 30 Pro.

Fabio Arena, Product Manager de Huawei España, nos explica que «actualmente son los número dos en España y en el mundo en ventas» y que «en la parte de la gama media, estamos muy consolidados con productos que son muy reconocidos y que han entrado muy bien en la mente del consumidor, como la gama P Lite y la gama P Smart, que es la que más recorrido tiene en la marca, la que más aguanta en el tiempo y la más demandada por los consumidores». Que el primer apellido sea «P» ayuda, opina Arena, porque «arrastra el éxito de la familia conocida ‘P'».

Explica Fabio Arena que el modelo que mejor está funcionando es el Huawei P30 Lite. «Está funcionando genial, estamos muy contentos con el resultado que no está dando», explica el Product Manager, que recuerda que está por 289 euros «e incorpora triple cámara de 48 megapíxeles, viene bien preparado de batería y que se ha actualizado con el color Breathing Crystal, que es el rosado azulado que hasta ahora teníamos en la gama premium». «Cuando vimos que el P30 tuvo tanto tirón con ese color, decidimos llevarlo a la masa, que es la que compra la gama media».

Salta a la vista que la estrategia para competir es clara: llevar elementos propios de la gama alta a la gama media. «Se le llama gama media, pero es que ya no es una gama media realmente, es una gama súper media. Estamos encontrando procesadores potentes, cámaras muy potentes, velocidades de carga muy potentes… El ejemplo es el Nova 5T, que incorpora el procesador anterior al Kirin 990 (el Kirin 980), cuádruple cámara…».

«Lo que se está haciendo es eso, adoptar funcionalidades de la gama premium en la gama media. ¿Por qué? Porque la gama premium crece, pero no al mismo nivel que crece el segmento de entre 200 y 400 euros, que es el que más ocupa en el país y donde más fabricantes peleamos», afirma Arena. Es aquí donde está el quid de la cuestión, en que Xiaomi hace exactamente lo mismo y es capaz de reducir los márgenes para ajustar más los precios.

En ese sentido, Arena explica que «la competencia es buena para todos» porque «si estuviéramos solo sería todo muy aburrido». Huawei, nos cuenta, hace estudios de mercados internos para ver qué demanda el consumidor para, así, priorizar un elemento sobre otro, digamos, almacenamiento sobre pantalla o batería sobre almacenamiento. «Más allá de fijarnos en lo que hay alrededor nuestro y en lo que hacen otros fabricantes, lo que hacemos es centrarnos en lo que demanda el consumidor», sentencia.

«Estamos muy estables en la gama media y conseguimos hace unos años quitarnos ese sambenito de ‘value for money’, de compro tu producto porque es bueno, bonito y barato. Eso nos ha costado tiempo quitárnoslo y ahora, pues bueno, también nos centramos en vender dispositivos de más de 700, 800, 900 y hasta mil euros, como es la familia P30».

Un punto en el que Fabio Arena hace mucho hincapié (y que, curiosamente, se ha repetido como veremos más adelante) es en la estabilidad del software: «Somos la marca Android que menos tasa de fallo tiene en España. Con los volúmenes que estamos vendiendo, la tasa de fallo de Huawei es la más menor dentro del sistema operativo Android». Eso, opina Arena, es importante para un vendedor (de un gran almacén o una operadora), porque «puede recomendar un Huawei P30 Lite antes que otro de la competencia porque sabe que no le va a volver, y los vendedores son mucho de ‘quitarse marrones’, seamos claros».

«Somos la marca Android que menos tasa de fallo tiene en España»

Habiendo salido a escena el debate sobre el software, no pudimos dejar de preguntarle a Fabio Arena por cómo afectará la situación que viven actualmente China y Estados Unidos. Esta situación ha provocado que los Mate 30, Mate 30 Pro y MediaPad M6 salgan sin los servicios de Google y, de no solucionarse, seguirá siendo así para el resto de productos. Puede que en un Mate 30 Pro, cuyo público objetivo puede no ser el mismo que el de la gama media, esto no suponga un problema radical, pero en la gama media, la cosa cambia bastante.

«Nosotros tenemos un foco clarísimo en la compañía y tenemos una dirección que da gusto verlo en la empresa: HMS (Huawei Mobile Services), es decir, todo el ecosistema vinculado a la AppGallery y todo el esfuerzo que estamos haciendo para incorporar las aplicaciones más importantes del país en ella».

Explica Fabio que queremos dar «un cambio», pero no «un cambio a nivel marca, sino un cambio en la industria». Arena se muestra optimista, tanto que afirma que «vamos a dar una alternativa, una tercera tienda de aplicaciones que hasta ahora no ha habido, no una fuerte. Ahora mismo hay dos, App Store y Google Play Store, y llevamos años así. ¿Quién puede cambiar esto? Si no es otro que Huawei, la verdad que no se me ocurre nadie».

Desde Huawei han querido dejar claro que «hemos estado encantados de trabajar con Google y con Android, que ha sido siempre nuestro principal partner, pero lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados. Nosotros seguimos avanzando y vamos a traer muchos productos y la intención es, ha sido siempre, continuar con Google y, si no se puede, nosotros estamos desarrollando HMS para ofrecer a los consumidores todo lo que necesitan en su día a día». De hecho, nos confiesa que seguirán trabajando en él incluso aunque puedan volver a colaborar con Google.

En pocas palabras, Fabio Arena no considera que la situación con Google no sea una desventaja competitiva. «Yo pienso que si se ofrecen otro tipo de cosas y podemos compensar y ofrecer otro tipo de alternativas que sean potentes y hacerlas mas potentes con la fuerza de la marca que tiene Huawei, y teniendo en cuenta los dispositivos con los que vamos a venir en 2020… pues es el momento de cambiarlo. Hablamos solo de las aplicaciones de Google, que es lo que está en boca de todos, pero eso puede cambiar, no tenemos que estar toda la vida así porque nos hayan llevado a esto».

De cara al futuro, Arena explica que vienen «muy potentes» y que, aunque son una «empresa humilde», van a competir. «No somos una marca que se caracterice por tirar los precios, pero vamos a ir con precios agresivos por la demanda del mercado y porque hay un grueso de consumidores que demandan ciertos puntos de precio». Quedamos a la espera para ver cómo absorbe el mercado europeo los dispositivos de gama media sin los servicios de Google.

Samsung: la clave es ofrecer en la gama media lo que la gama alta no tiene

Detalle de la cámara del Samsung Galaxy A80.

Samsung, como decíamos, no ha participado en este artículo, pero su estrategia para la gama media es sencilla: no es ser el más barato, es introducir en la gama media elementos que no están en la gama alta, aunque eso suponga disponer de terminales algo más caros.

La materialización más evidente de esta estrategia es el Samsung Galaxy A80, que es el único dispositivo del portfolio de productos de Samsung que tiene un cámara giratoria. En el resto de terminales, la pantalla siempre se corta, ya sea con un notch en forma de gota, ya sea con un agujero en una de las esquinas. La cámara giratoria no es nueva en el mercado, pero sí en el catálogo de Samsung.

Y es que el factor forma, el diseño y la innovación también tienen peso en la mente del consumidor. Como dijimos en su momento, en un contexto en el que todos los móviles parecen iguales cuando tienen la pantalla apagada, Samsung ha lanzado un dispositivo nuevo, diferente, que se aleja de su competencia no en precio, porque salió por 669 euros, sino en el factor forma.

Si nos ceñimos a las especificaciones, hay cosas interesantes. Por ejemplo, el Galaxy A70 tiene una cámara delantera de 32 megapíxeles, algo que no tienen ni los buques insignia más caros. Y sí, los megapíxeles no lo son todo, pero sirven como argumento de venta. Algo similar ocurre con el Galaxy A50 y el Galaxy A40, que montan una cámara de 25 megapíxeles; o el Galaxy A9, que monta cuatro cámaras traseras cuando el Galaxy S10+ tiene tres.

Samsung Galaxy A50.

Eso también va acompañado con una estrategia de precios de lo más interesantes, porque si miramos la gama Galaxy A y tenemos en cuenta los precios de lanzamiento, el usuario siempre tiene a su disposición un dispositivo para su bolsillo. Desde los 169 euros del Galaxy A10 hasta los 669 euros del Galaxy A80, pasando por los 199 euros de Galaxy A20e y los 289 euros del Galaxy A50. Todo los segmentos ocupados, ergo siempre presente como alternativa.

Tampoco podemos obviar el poder de la marca Samsung. Fue una de las primeras marcas en apostar por Android y lleva en la mente del consumidor muchísimos años, no solo en móviles, sino en diferentes sectores como televisiones o electrodomésticos. La marca Samsung es, para muchos, un sello de garantía y «una marca de las de siempre», y es una ventaja competitiva con la que otras marcas, posiblemente, no cuenten o, en su defecto, no sea tan relevante.

Realme: «tenemos que estar en el top tres en un plazo de tiempo relativamente reducido»

Realme X2 Pro.

Llegamos así a Realme (que se pronuncia «rialmí»), el nuevo jugador en el mercado español. No es una empresa nueva, porque tiene unos cuantos años de experiencia, pero su caso es bastante llamativo. Según la empresa, la compañía ha crecido un 808% y actualmente se encuentra en el top siete de marcas a nivel mundial, con una cartera de clientes que suma 17 millones de usuarios en todo el mundo.

La empresa aterrizó en nuestras fronteras hace unos cuantos meses (el 15 de octubre, para ser exactos) con tres dispositivos, a saber: Realme 5 Pro, Realme X2 y Realme X2 Pro. Todos ellos, si nos paramos a pensarlo, son terminales muy en la línea de lo que hace Xiaomi, es decir, con una relación calidad-precio excepcional. Este último ha sido todo un éxito, según la marca, ya que el Realme X2 Pro ha sido el smartphone más vendido en preventa en Amazon y fue el más vendido en el primer día del Black Friday.

Nos atiende Emilio Álvarez, Country Manager de Realme España. Álvarez cree que hablar de gama media depende de qué entendamos por gama media, porque «se está difuminando las fronteras entre gama media y alta, y es precisamente lo que creo que nosotros estamos consiguiendo con el X2 Pro, ofrecer un terminal con, sobre el papel, características y especificaciones de gama alta, a un precio de gama media».

En Realme quieren posicionarse en la gama media siguiendo esa estrategia: ofrecer «terminales atractivos en precio y con una propuesta de características imbatibles». Esto casa con su forma de entender la gama media, que es usando el precio como baremo. Es una estrategia que nos recuerda muchísimo a la de Xiaomi, que ya hemos mencionado que es posible gracias a la promesa de obtener un 5% de margen de beneficios.

Álvarez nos explica que «en Realme la estrategia es gana dinero», pero «al final, la estructura de costes de cualquier compañía y de cualquier producto es mucho más compleja como para poder decirte que nosotros jugamos con un 2%, un 3% o un 7%, va mucho más allá que eso. Lo que nosotros queremos es ser siempre muy competitivos, intentar estar en la mente del usuario en cuanto a esa propuesta imbatible de precio/características y hacernos cada vez más fuertes, aunque llevamos dos meses (en el momento de la entrevista) en el mercado».

Desde Realme son conscientes de que tienen que crear un nombre de marca para adentrarse en la mente del consumidor

Considera Álvarez que el éxito que la marca ha tenido en este tiempo es «bastante poco frecuente, por no decir único, y eso entiendo que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien». Y es curioso, porque Realme, a diferencia de Xiaomi, no ha irrumpido en España tirando la casa por la ventana y abriendo tiendas físicas, sino que mantienen la idea de vender solo online. Al respecto, Álvarez nos explica que «el objetivo de 2020 es bastante ambicioso, y para conseguirlo tenemos que estar en todos los canales». Ya están retails como MediaMarkt o Phone House, pero Álvarez nos adelanta que en sus planes está empezar a vender con operadores. «El tema de tiendas propias no lo descartamos en absoluto».

Un aspecto relevante y del que Motorola también se ha hecho eco, como veremos adelante, es que Xiaomi tiene nombre de marca. Es una marca potente que el usuario más o menos informado puede asociar a dispositivos con buena relación calidad/precio. Desde Realme afirman que «somos conscientes (de que tenemos que hacer un nombre de marca), porque al final en cualquier tipo de producto, y sobre todo en un producto de consumo como es un smartphone, lógicamente tenemos que hacernos con una marca para estar en la mente del consumidor».

«Dentro de este corto espacio tiempo, lo que hemos conseguido incluso a nivel de marca, no solo a nivel de ventas, es espectacular, pero qué duda cabe que tenemos que trabajar mucho más […]. Somos conscientes, se va a invertir, porque para crear marca hay que invertir, y es lo que se va a hacer. Yo creo que lo hemos conseguido en estos meses es ejemplo de lo que se va a conseguir en el próximo año».

Realme 5 Pro.

La pregunta que cabe hacerse es si el mercado español tiene capacidad para absorber a una marca completamente nueva y que juega con los mismos rangos de precios que Xiaomi. Álvarez cree que «por supuesto que sí, y te lo digo categóricamente. La situación del mercado provoca que haya más espacio que a lo mejor hace dos años, y eso es algo que tenemos que aprovechar […] Está claro, por parte de la distribución, que hay ganas de que haya otra marca en el mercado, una marca potente que sea rentable para nuestros clientes y que puede satisfacer las necesidades del usuario final».

«Al final hay dos temas: uno racional y otro más sensorial. Nosotros ahora al no tener un nombre de marca, porque llevamos dos meses, tenemos que tirar más por el tema racional, y en ese sentido creo que la propuesta de Realme es imbatible. Nuestra idea es que cuando ese aspecto lo unas a algo más emocional, nos salgamos del mapa». Con esto, Álvarez se refiere a la creación de una comunidad de aficionados a la marca como los Mi Fans y el primer paso se dio en diciembre de 2019, cuando hicieron un primer encuentro con ellos.

Realme no tiene un target muy definido, en tanto que tienen tres dispositivos en segmentos de precios muy diferentes, aunque Álvarez afirma que «Realme es una marca joven y, como tal, el público joven es una parte muy importante de todos nuestros clientes«. Precisamente por eso consideran que lanzar un teléfono de gama premium, de 800-900 euros, «sería ir en contra de lo que hacemos ahora mismo. Yo te diría que seguiremos en el mismo camino, intentando ofrecer lo que otras marcas ofrecen por 800-900 euros por un precio sensiblemente más bajo».

Esta conversación nos lleva a hablar de 5G y plegables. La respuesta de Álvarez es clara: «5G, totalmente; y plegables, yo creo que hay que ver un poco la evolución del mercado, pero ahora mismo para Realme no es una prioridad, no porque sea plegable, sino por lanzar terminales de 1.000-1.200 euros». En cuanto a los plegables, «cuando los volúmenes y la demanda sean mayores y podamos ser más competitivos y popularizar este tipo de terminales, desde luego. Ahora no lo descartamos, pero no es una prioridad».

De cara al futuro, le preguntamos al Country Manager dónde ve a Realme dentro de cinco años, y nos explica que «ni internamente estamos analizando un tiempo tan largo», pero en el futuro más cercano «queremos estar en el top tres. Tenemos que estar en el top tres en un plazo de tiempo relativamente reducido».

LG: no todo es doble pantalla en la gama alta, también hay gama media

LG Q60.

LG sigue lanzando dispositivos de gama media, a pesar de que últimamente su portfolio de productos está más orientado a la gama alta, a la doble pantalla y al 5G. Actualmente, la firma coreana mantiene dos series de móviles de rango medio, como son la serie Q y la serie K. Uno de los últimos en llegar ha sido el LG Q60, un terminal modesto que se lanzó por 279 euros y cuyo argumento de ventas es la triple cámara trasera y la pantalla 19:9.

De la gama K, los más recientes son los K50S y K40S. Las diferencias más llamativas entre ambos dispositivos es el número de cámaras en la trasera (tres para el K50S y dos para el K40S) y el tamaño de la pantalla, que en ambos casos pasa de las seis pulgadas, aunque en el K50S es algo más grande (6,5 pulgadas vs 6,1 pulgadas en el K40S).

Son dos dispositivos que no compiten en especificaciones contra los de Xiaomi, en tanto en cuanto se quedan por debajo en casi todos los aspectos, como la pantalla HD+, la cantidad de memoria RAM, el almacenamiento interno o la velocidad del procesador, aunque todo sea dicho, montan unas generosas baterías de 3.500 y 4.000 mAh, respectivamente.

Sea como fuere, recientemente LG ha pivotado hacia la gama alta, al menos en España, y como explicaron durante el verano de 2019, confían en que una reforma de precios y «la creciente demanda de productos 5G» ayuden a que la división móvil, que lleva tiempo alicaída, vuelva a remontar el vuelo.

En honor a la verdad, puede que España sea un mercado en el que la división móvil de LG no sea tan potente, pero si miramos a otros mercados como Estados Unidos, LG es la tercera marca por envíos con un 12% de cuota de mercado en el tercer trimestre de 2019, solo por debajo de Apple y Samsung.

Motorola: «nuestra ventaja competitiva es que trabajamos con una capa de personalización mínima de Android»

Motorola One Zoom.

La situación de Motorola era, digamos, complicada. Desde la compra por parte de Lenovo allá por 2014 la firma no era rentable, pero esa situación cambió en mayo de 2019, cuando la compañía confirmó que volvía a generar beneficios gracias, en parte, a los modelos One y la gama Moto G. Gael Petipierre, Jefe de Producto de Motorola, nos cuenta que este hecho es «precisamente, por la fuerza de nuestra gama media».

«Lo que estamos haciendo es ofrecer las últimas innovaciones y tecnologías a través de nuestras familias Moto G y Moto One, a precios accesibles», nos explica Petitpierre, y es una línea que, como sucede con Huawei o Realme, suena a Xiaomi. ¿Cómo compite Motorola entonces? «Digamos que tenemos propuestas claras de tecnología para cada gama«, afirma el jefe de producto.

Nos pone el ejemplo del Motorola One Macro, que cuenta con una lente macro; el Motorola One Zoom, que dispone de cuatro cámaras con zoom; el Motorola One Vision, con una pantalla grande en formato 21:9, etc. «Luego tenemos la gama Moto G, que son terminales más equilibrados y que concentran todas las tecnologías en el punto de precio de gama media», afirma el jefe de producto.

Señala Petitpierre que «nuestra ventaja competitiva es que trabajamos con una capa de personalización mínima de Android, lo que nos permite tener un Android más puro y con mejores prestaciones, que al final lo que quiere el usuario es poder personalizarlo si él quiere, pero que la capa de personalización sea lo más limpia posible para que no ralentice el teléfono. Xiaomi añade su capa de personalización, pero nosotros esto no lo hacemos».

Motorola Moto G8 Plus.

Eso, como hemos señalado en Xataka en alguna ocasión, puede tener su contrapartida, y es que el sistema operativo puede carecer de algunas funciones que otras marcas ofrecen por defecto en el SO (véase MIUI, EMUI o ColorOS). Petitpierre opina que «muchas veces, el usuario final no quiere estas cosas, y eso (no tener estas funciones) mejora el rendimiento. Nosotros añadimos una especie de capa con las Motorola Actions, pero no las añadimos en la interfaz». Para el que no esté familiarizado con los móviles Motorola, Motorola Actions es una app que nos permite activar funciones adicionales como agitar para activar la linterna o hacer capturas de pantalla con tres dedos.

¿Cómo está funcionando Motorola en España? «Ahora mismo estamos empezando desde abajo y estamos construyendo un crecimiento para llegar a cuotas de mercado más elevadas», porque «en cuanto a cuota de mercado no somos los más elevados, eso está claro«. «Nuestra estrategia es seguir con la gama media, construyendo a partir de gama más baja y gama más premium que nos permita dar más visibilidad».

En lo referente a competir contra la relación calidad/precio de Xiaomi, desde Motorola creen que «nos distinguimos de ellos, primero en cuanto a marca, reconocimiento de marca, y en cuanto a tasa de fallos». ¿Recuerdas que esto mismo nos lo contaba Huawei? Pues Petitpierre afirma que «no te sé decir la cifra, pero tenemos la tasa de fallos más baja del mercado, estamos al 50% del siguiente, esta es nuestra fuerza».

«Nos distinguimos por tener unos terminales equilibrados y por ofrecer un soporte a lo largo de la vida útil del teléfono muy grande, y sabemos que a nivel de tasa de retorno y satisfacción del cliente, somos líderes».

En cuanto a si la marca «Motorola» sigue ejerciendo poder de tracción, el jefe de producto explica que «somos conscientes de que la gente en España es muy sensible al precio y a las prestaciones, pero ahora, por ejemplo, con la presentación del Razr, estamos dando mucha relevancia a la marca Motorola y al nombre Razr, y eso creo que nos permite diferenciarnos».

El Razr es otro tema que abordamos en la entrevista telefónica. Si nos ceñimos sola y exclusivamente a los componentes, a la ficha técnica, el Motorola Razr es un dispositivo de gama media premium, por el procesador, principalmente, que es un Snapdragon 710. Petitpierre no lo considera un dispositivo de gama media.

Aunque por especificaciones se podría considerar gama media premium, desde Motorola consideran que el Motorola Razr es un terminal premium

«Nosotros, por los acabados, consideramos que es un terminal de gama premium. Si solo miras cifras, evidentemente puede ser (un gama media), aunque no hay pantallas plegables en la gama media», afirma. Tampoco consideran que el procesador o las especificaciones sean su «rasgo distintivo», por lo que no creen que compitan con otros dispositivos con el mismo procesador, es «comparar peras con manzanas». Como dato a tener en cuenta, nos confirman que el Razr plegable llegará a España, pero no nos han adelantado fecha.

Ya para 2020, desde Motorola nos cuentan que «vamos a fortalecer nuestra gama media en nuestras familias Moto G y Moto One con un portafolio aumentado, digamos que va a haber más terminales en menos tiempo», vamos, que van a lanzar más móviles, más o menos en la misma línea que el año pasado. También nos confirman que «hemos vuelto a la gama premium» y que «Razr es solo el principio». No quiere decir que vaya a haber más plegables necesariamente, pero «algo habrá de gama premium».

La estrategia de Xiaomi

Xiaomi Mi Note 10.

Puede parecer un poco absurdo, pero la estrategia de Xiaomi ha cambiado mucho en cuestión de un par de años, y me explico. Siguen en la misma línea de diversificar su portfolio a base de dispositivos con lo último de lo último en el especificaciones a precios de lo más competitivos, pero 2019 fue bastante diferente con respecto a los años anteriores.

Por un lado, tenemos la enorme, enormísima, familia Mi 9, que tiene ni más ni menos que seis integrantes: Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro y Mi 9 Pro 5G, que no está en España. Tenemos el Mi MIX 3 5G, el Mi Note 10, el Mi Note 10 Pro, el Redmi 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, el Redmi Note 7 y el Xiaomi Mi A3, último integrante de la familia con Android One. 14 móviles, casi todos de gama media. Casi se podría decir que Xiaomi compite contra sí misma, y ojo, que en 2020 vienen fuertes, porque ya han prometido que lanzarán diez móviles 5G.

Los rangos de precios van desde unos 200 euros hasta más de 600 euros para el modelo más nuevo, el Mi Note 10 Pro, lo que hace que sea lo que sea que estés buscando, quieras gastarte el dinero que te quieras gastar, siempre haya un Xiaomi disponible. Eso, en un país como España en el que el precio es tan decisivo, explica que el éxito de Xiaomi haya sido el que ha sido.

A ello debemos sumarle la apertura de tiendas físicas, que cada día son más, y que Xiaomi ha pasado de vender en un par de tiendas y online a estar presente en casi cualquier retail de tecnología, desde MediaMarkt y PcComponentes hasta Amazon o AliExpress Plaza, pasando por las operadoras. Muy mal se le tiene que dar a un usuario para ir a comprar un móvil y, de una forma u otra, no toparse con un Xiaomi.

Mi Fans en los Premios Xataka 2018.

Por último, no podemos dejar de hablar de los Mi Fans, ese séquito de seguidores y evangelizadores de la marca que van a donde quiera que esta vaya. Nosotros hemos podido vivirlo en «nuestras propias carnes», como suele decirse. En la gala de los Premios Xataka 2019, los Mi Fans aplaudían muchísimo cada vez que la marca ganaba algo; cuando hicimos el último Xataka Live, los Mi Fans llevaron pancartas, participaron con la invitada y hasta repartieron pegatinas de MIUI. Es todo un fenómeno de masas que solo Apple tenía hasta el momento y que Realme, como hemos podido saber, quiere conseguir también.

Lei Jun mostrando el Xiaomi Mi MIX Alpha.

Más llamativo resulta el hecho de que Xiaomi ha pasado de inspirarse en otras marcas a innovar y atreverse a hacer cosas nuevas. Las pruebas de ello son el Xiaomi Mi MIX Alpha, ese móvil todo-pantalla que parecía ser un concepto pero que realmente saldrá a la venta, o la cámara de 108 megapíxeles introducida en su Mi Note 10, que sucede a la de 64 megapíxeles del Redmi Note 8 Pro y la de 48 megapíxeles del Redmi Note 7. Sobre si merece o no la pena volver a la guerra de los megapíxeles hablaremos en otro momento.

Podemos resumir la estrategia de Xiaomi en muchos móviles en la gama media, diferentes rangos de precios, relación calidad/precio casi imbatible, nombre de marca, comunidad e innovaciones genuinas, y funciona. Sobre el futuro de la marca, viendo el éxito que ha tenido, solo cabe esperar que siga hacia delante, aunque ahora que hay otros jugadores como Realme en el mercado, el campo de juego está, sin duda, más interesante que nunca.