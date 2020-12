Así fueron las primeras reacciones que provocó el primer ‘Grand Theft Auto’ hace más de 20 años

El 20 de mayo de 1997, un preocupado Lord Campbell of Croy, político escocés, elevaba una consulta ante la Cámara de los Lores británica para conocer cuál era la postura del Gobierno sobre un videojuego de ordenador que, si bien no saldría a la venta hasta finales de año, ya estaba acaparando titulares negativos: «¿Es cierto que, como dicen, el juego incluye robos de coches, atropellos y persecuciones policiales, y que no habrá nada que impida que los niños lo compren?». Sí, era la primera edición del ‘Grand Theft Auto’.

Puede que en la actualidad ya estemos acostumbrados a este tipo de reacciones por parte de ciertos colectivos, pero lo cierto es que por aquella época surgió un gran debate a nivel internacional. No era la primera vez: en 1993 otros dos videojuegos (‘Mortal Kombat’ y ‘Night Trap’) se convertían en protagonistas y hacían que los políticos estadounidenses establecieran regulaciones y calificación por edades. Sin embargo, el caso de ‘Grand Theft Auto’ era diferente: como se sabría después, todo fue una elaborada campaña de marketing.

La polémica como marketing

En 2012, y en el libro ‘Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto’, el escritor David Kushner ofrecía una versión algo diferente a la que conocíamos. En Wired publicaron uno de los primeros capítulos, en el que se explica cómo BMG Interactive, la empresa propietaria de los derechos del videojuego y que después se convertiría en Rockstar North, tomó la decisión de contratar a Max Clifford, uno de los publicistas más conocidos que ya había trabajado con muchos clientes de primera línea, en su mayoría músicos.

Clifford diseñó una estrategia poco convencional para darlo a conocer: no ocultar la violencia y los aspectos más polémicos del videojuego, sino utilizarlos para que todo el mundo escuchara hablar sobre él. Kushner menciona en su libro cómo el publicista llegó a decir que le contaría la trama del juego a algún político y que, en tres meses, el asunto se convertiría en polémica nacional. Así fue, e incluso llegaron a utilizar parte del debate de la Cámara de los Lores como un anuncio de radio.

Lejos de ocultar la violencia del juego, el estudio la utilizó en su campaña de marketing

A finales de ese año, el Daily Mail ya se hacía eco en su periódico de un nuevo videojuego que «anima a los jugadores a robar coches y a atropellar a peatones», al mismo tiempo que aseguraba que algunas asociaciones de tráfico, políticos y grupos de consumidores exigían su prohibición. El videojuego salió a la venta tan sólo para jugadores a partir de 18 años y los tabloides rellenaron páginas durante semanas. Lo habían conseguido.

Polémica también en el resto del mundo

En Brasil, a finales de los 90, los videojuegos más polémicos eran directamente prohibidos. En 1997, y con la excusa de «decisiones administrativas en defensa de los derechos de los consumidores», el Departamento de Protección de Defensa del Consumidor ordenaba retirar de la venta el juego ‘Carmageddon’. Un año después, el turno era para ‘Grand Theft Auto’, al considerar que era perjudicial para la sociedad.

En Australia no llegaron a prohibirlo, pero lo estudiaron tras el revuelo que generó el lanzamiento y llegaron a emitir un comunicado al respecto. La OFLC, el organismo australiano que se encarga de la calificación por edades, decidió no tomar medidas más allá de prohibir su venta a menores de 15 años. ¿La razón? Al verse desde arriba, la falta de detalles y de realismo «redicen el impacto de los conceptos y la violencia del juego».

Por desgracia, y como por aquella época muchos medios de comunicación no tenían versiones digitales todavía o si las tenían no han guardado archivo, cuesta encontrar más referencias al polémico lanzamiento. Sí que hemos dado con tres reviews (una de Gamespot, otra de IGN y ésta en castellano de MeriStation) y os recomendamos un vistazo a las opiniones de Amazon, que también se remontan a aquella época.

Llama la atención que en dichas reviews se mencione que «‘GTA’ es un buen juego que es muy recomendado a un precio de ganga, pero no ganará ningún premio» (en la de GameSpot) y que «‘Grand Theft Auto’ es un juego divertido, pero puede que te encuentres diciéndote a ti mismo en voz alta, «Oye, ¿por qué no arreglaron eso?» No es una buena señal para un juego que tiene tanto potencial» (IGN).

Mucho ha llovido desde entonces, hasta el punto de que lo empezó siendo una saga envuelta en polémica se ha convertido en una de las más populares del mundo. ¿La prueba? La tenemos en 2004, 2005 y 2013, cuando ‘GTA San Andreas’, ‘GTA IV’ y ‘GTA V’ se llevaron el premio a mejor juego del año.

El comienzo de una de las sagas más populares de la historia

El pasado 14 de diciembre de 2017 se cumplieron 20 años desde la versión del juego para la PlayStation viera la luz en Europa y, desde entonces, la saga no ha dejado de crecer. Según cifras de enero de 2020, se han distribuido ya más de 270 millones de copias de ‘GTAs’ lo que, según esta clasificación, sitúan a la franquicia en el séptimo puesto de las más vendidas hasta la fecha, quedándose por detrás de ‘Mario’, ‘Pokémon’, ‘FIFA’ y ‘Call of Duty’. Quién se lo iba a decir a los políticos británicos.

Hoy en día ‘GTA’ es una de las franquicias más populares. A falta de saber cuándo verá la luz el esperado ‘GTA VI’, el título actual sigue dando que hablar. Tanto es así que se lanzó en 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360, luego se remasterizó para PlayStation 4 y Xbox One y se espera una versión para PlayStation 5 y Xbox Series X|S para la segunda mitad de 2021. Es, por cierto, el juego más caro de la historia (256 millones de dólares), aunque no ha supuesto un problema para Rockstar, que solo el día de lanzamiento recaudó nada más que 800 millones de dólares.

Imagen | Wikia de GTA