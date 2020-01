Así ganan dinero las 100 aplicaciones más populares de Android: un repaso a sus permisos y sistemas de monetización

Descargar una aplicación es bastante sencillo: abres Google Play si usas Android o App Store si usas iOS, buscas la app que quieras (que posiblemente sea gratuita), la bajas, la instalas, la abres y listo, aplicación funcionando. Y es curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que una aplicación que ofrece funciones tan fabulosas sea… gratuita? ¿Acaso es que los desarrolladores la han hecho por amor al arte? ¿O es que ganan dinero de otra forma?

Eso es precisamente lo que nos hemos propuesto averiguar. Para ello, hemos descargado las 50 aplicaciones más populares en Android, 100 en total (de pago y gratuitas), analizado qué permisos solicitan y repasado cómo se monetizan. Suele decirse que si un producto es gratuito, el producto eres tú, así que vamos a comprobarlo y a salir de dudas.

El artículo se desglosará en dos apartados: aplicaciones gratuitas y aplicaciones de pago. En una tabla pondremos la lista de las 50 aplicaciones (aplicaciones, no juegos), qué permisos solicitan y si tienen o no anuncios y micropagos. En el caso de que la app se financie, en parte o en su totalidad, mediante microtransacciones, expondremos los rangos de precios. Dicho esto, comenzamos.

Un breve repaso a los permisos

Antes de nada conviene explicar qué puede hacer cada permiso. Vas a ver muchos nombres en las tablas inferiores, así que antes de llegar a ellas vamos a hacer una otra tabla para explicarlos. Google los explica en su web de soporte, así vamos a exponerlos textualmente para evitar errores y malentendidos:

PERMISO FUNCIÓN Calendario Consultar eventos del calendario e información confidencial

Añadir o modificar eventos del calendario y enviar correos a los invitados sin que lo sepan los propietarios Contactos Una aplicación puede utilizar los contactos de tu dispositivo. El acceso a los contactos puede incluir la posibilidad de ver quiénes son y modificarlos. Cámara Hacer fotos

Grabar vídeo Fotos/multimedia/archivos Consultar el contenido del almacenamiento USB (por ejemplo, una tarjeta SD)

Modificar o eliminar el contenido del almacenamiento USB

Formatear el almacenamiento externo

Activar o desactivar el almacenamiento externo ID de dispositivo e información de llamada Una aplicación puede acceder al ID del dispositivo y al número de teléfono, así como saber si hay una llamada en curso y el número con el que se ha establecido la llamada Historial de aplicaciones y del dispositivo Leer datos de registro confidenciales

Recuperar el estado interno del sistema

Consultar tu historial y tus marcadores web

Recuperar aplicaciones en ejecución Identidad Buscar cuentas en el dispositivo

Consultar tu propia tarjeta de contacto

Modificar tu propia tarjeta de contacto

Añadir o eliminar cuentas Información sobre la conexión Bluetooth Una aplicación puede controlar el Bluetooth de tu dispositivo, incluidos el envío o la obtención de información sobre dispositivos Bluetooth cercanos. Información sobre la conexión WiFi Una aplicación puede saber si la conexión WiFi está actividada y el nombre de los dispositivos conectados Micrófono Una aplicación puede utilizar el micrófono del dispositivo. El acceso al micrófono puede incluir la posibilidad de grabar audio Sensores del wearable/datos de actividad Permite que la aplicación acceda a los datos de los sensores de los wearables (p. ej., los monitores de frecuencia cardiaca). Puede recibir actualizaciones periódicas de los niveles de actividad física SMS Recibir mensajes de texto (SMS)

Leer tus mensajes de texto (SMS o MMS)

Recibir mensajes de texto (MMS, como mensajes de vídeo o fotos)

Editar tus mensajes de texto (SMS o MMS)

Enviar mensajes SMS (se pueden aplicar cargos)

Recibir mensajes de texto (WAP) Teléfono Llamar directamente a números de teléfono (es posible que se apliquen cargos)

Editar el registro de llamadas (por ejemplo, el historial de llamadas)

Consultar el registro de llamadas

Redirigir llamadas salientes

Modificar el estado del teléfono

Hacer llamadas sin tu intervención Ubicación Ubicación aproximada (basada en red)

Ubicación exacta (basada en red y GPS)

Acceso a otros comandos del proveedor de ubicación

Acceso al GPS

Son solo algunos casos de uso, pero nos sirven para entenderlos mejor. Ahora bien, que una app solicite el permiso para acceder al GPS no quiere decir necesariamente que esté usando el permiso para venderle tu ubicación a hackers de vete a saber qué país. Algunas apps usan el permiso GPS para poder escanear los dispositivos cercanos usando Bluetooth Low Energy, por ejemplo. Además, el GPS es un permiso que se puede denegar, así que (y ya de cara al futuro) si alguna app te lo pide y no consideras que deba tenerlo, bastará con decirle que no. Aplíquese esto mismo a cualquier permiso sospechoso.

Los permisos de las aplicaciones gratuitas en Android

APLICACIÓN PERMISOS ANUNCIOS MICROPAGOS Mi Fit Historial de aplicaciones y del dispositivo

Identidad

Contactos

Ubicación

Teléfono

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

Micrófono

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada Sí No WhatsApp Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Historial de aplicaciones y del dispositivo

SMS

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No No TiKTok Ubicación

Fotos/multimedia/archivos

Historial de aplicaciones y del dispositivo

Micrófono Información sobre la conexión Wi‑Fi

Almacenamiento

Cámara

Identidad

Contactos Sí Sí, entre 1,09 y 114,99 euros ElfYourself Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Identidad

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada Sí Sí, entre 0,73 y 8,49 euros Snapchat Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada Sí No Instagram Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Identidad

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada

SMS

Historial de aplicaciones y del dispositivo Sí No Netflix Micrófono

Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Contactos

Teléfono

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada

Historial de aplicaciones y del dispositivo No Sí, entre 7,99 y 13,99 euros Amazon Prime Video Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada Sí Sí, entre 0,99 y 20 euros Spotify Micrófono

Cámara

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Identidad

ID de dispositivo e información de llamada

Contactos

Teléfono Sí (depende de la suscripción) No Amazon Alexa Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Historial de aplicaciones y del dispositivo

SMS

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No No Google Home Micrófono

Contactos

Teléfono

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara No No Amazon Compras Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada Sí No Google Family Link para padres Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Ubicación

Identidad No No Navidad Marcos Foto Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Contactos

Teléfono

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada Sí Sí, entre 0,81 y 5,49 euros PNP–Polo Norte Portátil Micrófono

Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No Sí, entre 2,29 y 36,99 euros FB Messenger Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Calendario

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

SMS

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No Sí, entre 0,99 y 349,99 euros Lector de códigos QR y barras Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

Información sobre la conexión Wi‑Fi Sí No Amazon Music Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada No No Facebook Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Calendario

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Historial de aplicaciones y del dispositivo

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada

SMS Sí Sí, entre 0,99 y 349,99 euros Wallapop Identidad

Contactos

Ubicación

Teléfono

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada Sí Sí, entre 0,99 y 134,99 euros Yuka Cámara No Sí, 15 euros por elemento Pinterest Fotos/multimedia/archivos

Micrófono

Ubicación

Almacenamiento

Cámara

Identidad

Contactos

Información sobre la conexión Wi‑Fi Sí No YouTube Music Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi Sí No AliExpress Micrófono

Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Historial de aplicaciones y del dispositivo

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No No Bitmoji Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Historial de aplicaciones y del dispositivo

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No No Cabify Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Ubicación

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara No No Google Play Juegos Contactos

Identidad No No PicsArt Photo Editor Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Ubicación

Información sobre la conexión Wi‑Fi Cámara Sí Sí, entre 0,71 y 124,99 euros Trend Camera Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No Lotería Navidad 2019 Cámara Sí Sí, entre 1,19 y 5,99 euros Frases de Feliz Navidad 2020 Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento Sí No Glovo Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Contactos

Teléfono

Ubicación

Identidad Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara No No Uber Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Calendario

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

SMS

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No No Wish Identidad

Contactos

Ubicación

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara No No Burger King España Identidad

Contactos

Ubicación

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No Google Pay Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No No Mi Movistar Contactos

Ubicación

Teléfono

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

Micrófono

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada No No Canva Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara No Sí Move to iOS Historial de aplicaciones y del dispositivo

Identidad

Calendario

Contactos

Ubicación

SMS

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No Drum Pad Machine Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos Sí Sí, entre 1,09 y 54,99 euros Telegram Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No No PiP camera Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara Sí No Nuevos Graciosos Sticker Emojis 3D WAstickerapps – Sí No Shazam Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara No No Sticker Maker Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Cámara Sí No CaixaBank Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara

Historial de aplicaciones y del dispositivo Sí No Collage Maker Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada Sí No Xmas Dance Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara Sí No InShot Micrófono

Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Cámara Sí Sí, entre 0,99 y 29,99 euros YouTube Kids Información sobre la conexión Wi‑Fi

Almacenamiento

Identidad

Fotos/multimedia/archivos

Micrófono

Contactos Sí No

Estos datos han sido extraídos manualmente de las fichas de las aplicaciones en Google Play y pueden ser consultados por cualquier persona desde estas.

Como podemos comprobar, el modelo freemium se ha impuesto sobremanera en las aplicaciones gratuitas. Salvo alguna excepción, las aplicaciones gratuitas usan nuestros datos para mostrarnos publicidad dirigida. Los micropagos son testimoniales, ya que pueden evitarse si así se desea. La publicidad, sin embargo, está siempre ahí.

En muchas ocasiones, la única opción para evitar la publicidad es desconectarse de la red por completo, es decir, apagar el WiFi y los datos móviles, ya que solo así podemos evitar que las apps se comuniquen con el servidor que descarga el anuncio. Sin embargo, y si bien esta opción está ahí, cabe esperar que poca gente lo haga. En pocas palabras, la privacidad se ha convertido en la moneda de cambio a la hora de acceder a las aplicaciones y sus funciones.

Por lo que hemos podido comprobar en Xataka, las 50 aplicaciones más populares en Android no hacen nada raro en cuanto a permisos. No hay ninguna app de filtros para Instagram que pida acceso a la ubicación, por ejemplo. Ahora bien, llama la atención que muchas aplicaciones, casi todas realmente, tienen permiso para iniciarse al encender el dispositivo y acceder a la red WiFi, cosas que no pueden evitarse salvo que rooteemos el terminal.

Estos permisos se esconden en la categoría «Otro motivo», que no hemos incluido en la tabla porque contempla permisos menores como controlar la vibración o evitar que el dispositivo entre en reposo. Además, dichos permisos no se pueden controlar en Android, dicho de otra forma, no se puede evitar que una app acceda a la vibración o tenga acceso completo a la red (WiFi y datos).

Los permisos de las aplicaciones de pago en Android

PRECIO PERMISOS ANUNCIOS MICROPAGOS Nova Launcher Prime 5,25 euros – No No Navigation Pro 2,99 euros Ubicación No No Torque Pro 3,55 euros Ubicación No No Rubiagendapp 2,99 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

Micrófono

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No OruxMap GPS 3,89 euros Identidad

Contactos

Ubicación

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi No Sí, entre 1,09 y 9,49 euros TouchRetouch 1,99 euros Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara No No Panda Gamepad 4,39 euros Teléfono

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

Micrófono

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada No No Navegador para Mi Band 0,99 euros Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos No No Radardroid Pro 5,99 euros Historial de aplicaciones y del dispositivo

Ubicación

Teléfono

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada No No Poweramp Full Version 4,99 euros – No No Toca Hair Salon 3 4,49 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi Sí No WazzapMigrator 5,99 euros Historial de aplicaciones y del dispositivo

Identidad

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento No No Star Walk 2 0,99 euros Almacenamiento

Cámara

Identidad

Fotos/multimedia/archivos

Micrófono

Contactos

Ubicación

ID de dispositivo e información de llamada

Teléfono No Si, entre 0,99 y 1,99 euros IPTV Extreme Pro 1,19 euros Información sobre la conexión Wi‑Fi

Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos Sí No Moon+ Reader Pro 2,69 euros Fotos/multimedia/archivos

Identidad

Contactos

Almacenamiento No No Full MirroLink 5,99 euros Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Calendario

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Historial de aplicaciones y del dispositivo

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No Sí, entre 1,19 y 23,99 euros djay 2 2,99 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No PhotoPills 10,99 euros Información sobre la conexión Wi‑Fi

Almacenamiento

Cámara

Fotos/multimedia/archivos

Ubicación

Calendar No No TeamSpeak 3 1,19 euros Micrófono

Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada No No NT futbol 1,99 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara No No WPSApp Pro 0,99 euros Ubicación

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No FL Studio Mobile 14,99 euros Ubicación

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Micrófono No Sí, entre 1,19 y 14,99 euros Licencia ACR 1,99 euros – No No Eclipse Guide 0,50 euros Identidad

Contactos

Ubicación

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento No Sí, 0,99 euros por elemento Avisador de Radares 1,99 euros Historial de aplicaciones y del dispositivo

Ubicación

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento No No iReal Pro 14,99 euros Micrófono

Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos No Sí, 4,29 euros por elemento Tasker 3,59 euros Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Sensores del wearable/datos de actividad

Teléfono

Ubicación

Calendario

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Historial de aplicaciones y del dispositivo

SMS

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No No SkyView 1,57 euros Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Ubicación

Cámara No No Photo Studio Pro 8,49 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No Tools & Mi Band 3,59 euros Contactos

Teléfono

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

ID de dispositivo e información de llamada

Sensores del wearable/datos de actividad No No Threema 1,49 euros Micrófono

Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Identidad

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No No LaCuerda Pro 2,99 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento No No KWGT Kustom Widget 3,99 euros – No No Camera 4K Panorama 0,60 euros Ubicación

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara Micrófono No No Avisador Radares 0,99 euros Ubicación

Teléfono

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada No No Navegador para Amazfit 1,99 euros – No No Teòric Bombers 19,99 euros – No No Tools & Amazfit 3,59 euros Contactos

Ubicación

SMS

Teléfono

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada

Sensores del wearable/datos de actividad No No Videollamadas con Santa 3,19 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

Micrófono

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No GPX Viewer Pro 4,99 euros Ubicación

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento No No SD Maid Pro 2,80 euros – No No Tello FPV 5,49 euros Micrófono

Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Ubicación

Información sobre la conexión Wi‑Fi

Cámara No Sí, 2,39 euros por elemento NFC Tools 3,49 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento No No DiskDigger Pro 3,34 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento No No IPTV Pro 2,29 euros Almacenamiento

Fotos/multimedia/archivos

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No RedLine Icon Pack 1,79 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No LineX Icon Pack 0,99 euros Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Información sobre la conexión Wi‑Fi No No Marine Traffic 4,99 euros Almacenamiento

Contactos

Fotos/multimedia/archivos

Teléfono

Ubicación

Identidad

Cámara

ID de dispositivo e información de llamada No Sí, entre 1,09 y 99,99 euros Panda Mouse Pro 3,29 euros Teléfono

Fotos/multimedia/archivos

Almacenamiento

Cámara

Micrófono

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada No No Radarbot Pro 5,99 euros Micrófono

Teléfono

Ubicación

Información sobre la conexión Wi‑Fi

ID de dispositivo e información de llamada No No

Estos datos han sido extraídos manualmente de las fichas de las aplicaciones en Google Play y pueden ser consultados por cualquier persona desde estas.

Las aplicaciones de pago son completamente distintas a las gratuitas. Salta a la vista que, en términos generales, piden menos permisos y que la inclusión de anuncios es, en todo caso, residual. Curiosamente, una de las pocas que tienen publicidad es una app enfocada a niños de ochos años. Sea como fuere, queda claro que los ingresos de las apps de pago llegan por la compra de las mismas. La cuantía se divide a razón del 70% para los desarrolladores y 30% para Google.

Esos porcentajes no solo incluyen el precio de la aplicación, sino también los micropagos (de ahí que Fortnite no está en Google Play). Resulta interesante que la mayoría de apps de pago no tienen microtransacciones, por lo que cuando el usuario paga por ellas paga por un producto completo. Esto choca frontalmente contra los juegos, que aún siendo de pago siguen implementando microtransacciones para arañar más euros a los usuarios. En los juegos gratuitos también sucede, y el negocio funciona.

También es curioso, aunque no por ello sorprendente, que las aplicaciones de pago son mucho más nicho que las gratuitas. Mientras que en las apps freemium se ofrecen funciones generales, como un editor de fotos o un cliente de una red social, las apps de pago son más enfocadas a usuarios concretos. Los ejemplo más claros podrían ser Torque Pro, Tasker o djay 2, apps muy enfocadas a cierto grupo de usuarios más especializado que el usuario medio.

En definitiva, una conclusión que podemos sacar es que el precio a pagar por usar aplicaciones gratuitas es ver anuncios. Las aplicaciones de pago, por su parte, optan por cobrar al usuario y dejar sus datos tranquilos.