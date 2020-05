Así iba a ser el coche eléctrico de Dyson: 985 km de autonomía y de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos

El misterioso coche eléctrico de Dyson ya no es tan misterioso. Dos años atrás salieron los primeros rumores de que el fabricante de aspiradoras iba a entrar en el mercado de los automóviles. A cuentagotas aparecieron más detalles pero finalmente y para sorpresa de todos el año pasado anunciaron el fin del desarrollo del coche. Ahora finalmente han aparecido fotos y características oficiales de cómo iba a ser el coche.

En una entrevista publicada en The Sunday Times, Sir James Dyson ha desvelado algunas características de cómo iba a ser el coche eléctrico que estaban desarrollando. Tal y como explica, él mismo puso 500 millones de libras (unos 560 millones de euros) de su propio dinero en el proyecto. Pero finalmente fue cancelado en octubre de 2019 al no ser «comercialmente viables». En el comunicado obtenido por BBC indicaron lo siguiente:

Lo de «coche fantástico» no era una exageración si las cifras desveladas en esta nueva entrevista son certeras. El coche con el nombre en clave ‘N526’ en principio iba a ser capaz de conseguir una autonomía de 600 millas (casi 1.000 km) por carga, se entiende que bajo los estándares WLTP de Europa. Para ponerlo en perspectiva, los Tesla Model S Long Range consiguen 610 km en estándar WLTP.

Pictures of the “Dyson” car none of us will drive – from the Times today – 7 seats, 2.6 tonnes, range of 600 miles. He had to abandon the project as he would have had to sell each car for £150,000 – more than the major car manufacturers, who subsidise their electric vehicles. pic.twitter.com/ZHHff21Kr6

