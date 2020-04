Así queda el calendario de los próximos estrenos Marvel después de los últimos retrasos

Los recientes acontecimientos han obligado a retrasar el estreno de numerosas películas de las previstas para las próximas semanas… y más allá. Algunas se han desplazado solo unos meses -la mayoría de ellas, lo que nos garantiza un otoño rebosante de estrenos. Otras se han ido a la misma época del año que viene, como le ha sucedido a la última ‘Fast & Furious‘, que no quiere renunciar al hueco veraniego. Otras directamente han pasado a distribución digital, como ha pasado con ‘Onward’ de Pixar en Estados Unidos.

En el caso de las películas de Marvel, absolutamente todo el plan de la compañía para los próximos años se ha visto retrasado. El estreno más inmediato, ‘Viuda Negra‘, se ha ido al espacio que ocupaba ‘Eternals’, y ésta se va a febrero, provocando una onda expansiva que hace que todas las demás películas que tenían fecha se muevan un hueco. También las series previstas en Disney+ se desplazan hacia finales de año. Así es como queda el calendario de estrenos del Marvel Cinematic Universe.

‘Falcon and the Winter Soldier’ (agosto 2020, Disney+)

Aún hay muchas dudas en torno a este proyecto, y eso que es lo próximo que estrenará el MCU, si Disney es capaz de rematar la posproducción, que anda a medias aún. La serie protagonizada por Falcon y Soldado de Invierno conecta directamente con el final ‘Vengadores: Endgame‘, nos devuelve al villano Barón Zemo (con capucha clásica), presentará a personajes como el USAgente y quizás aclare cuestiones acerca de cómo funcionará el relevo del Capitán América.

‘Viuda Negra’ (6 de noviembre 2020)

Entre los eventos de ‘Civil War‘ e ‘Infinity War’, Natasha Romanoff viaja a Budapest y se reencuentra con compañeros de su etapa pre-Vengadores. Un interesante reparto encabezado por Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz, aires de película de espías setentera y un nuevo villano (el Supervisor) son los principales elementos de esta película que ha ocupado el espacio de ‘Eternals’ en noviembre, desplazando el resto de la parrilla del MCU.

‘WandaVision’ (diciembre 2020, Disney+)

Quizás la serie más esperada de las próximas en estrenarse en Disney+ a cuenta del MCU: su gancho es una prometida mezcla de tonos y texturas, que va de las sitcoms de los años cincuenta a lo ‘I Love Lucy’ a las aventuras de los Vengadores en el cine. Y si bebe de la serie de ‘La Visión’ guionizada por Tom King, Disney+ puede tener un agradecido viraje en su estilo habitual entre manos. Al parecer, será imprescindible como preámbulo de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

‘The Eternals’ (12 de febrero 2021)

No está nada claro aún si ‘Eternals’ tomará el relevo de ‘Vengadores’ como gran tronco en el que se sustentarán próximas fases del MCU, pero lo que sí parece obvio es que tardaremos un poco más en averiguarlo. Los cósmicos Eternals, creados en los setenta por el mítico Jack Kirby, se van a febrero, y con él un reparto en el que destacan estrellas como Angelina Jolie, Richard Madden o Salma Hayek. Veremos si hay aquí una base para próximas historias o quedará como supergrupo cósmico más o menos aislado como los Guardianes de la Galaxia.

‘Loki’ (primavera 2021, Disney+)

Loki es uno de los villanos más queridos del MCU, sino el que más. Está en Marvel desde la primera ‘Vengadores’ y ahora tendrá su propia serie en Disney+. Tom Hiddleston, como no podía ser de otro modo, retoma su papel, se habla de un tono abiertamente de sitcom, en la línea de la extraordinaria ‘Thor Ragnarok’, y a falta de imágenes o datos sobre su argumento, es una de las producciones más esperadas de la plataforma de streaming.

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ (7 de mayo 2021)

El primer protagonista asiático-americano de Marvel estará interpretando por Simu Liu, en una entrada en el cine de acción de artes marciales algo sorprendente teniendo en cuenta las tendencias habitualmente cósmicas del cine del MCU. Solo esperamos que mejoren el nivel de las peleas de la no muy lucida ‘Iron Fist‘ de Netflix, el precedente más claro de este héroe que nació en los comics como explotación del fenómeno de Bruce Lee en los setenta. El villano será el Mandarín, interpretado por el legendario Tony Leung, pero por desgracia no es el mismo que vimos en ‘Iron Man 3’

‘Spider-Man 3’ (16 de julio 2021)

Después de unas semanas de expectación por un quítame allá esos derechos, parece que Marvel podrá seguir haciendo películas de Spider-Man y usando al Trepamuros en sus películas en régimen de coproducción con Sony. Cuando ésta aún no ha dejado claro el nivel de implicación con el héroe interpretado por Tom Holland de películas nominalmente inmersas en el Spider-verso como la secuela de ‘Venom‘ o ‘Morbius‘, algo sí tenemos claro: esta tercera película de Spider-Man tendrá que aclarar el tremendo cliffhanger con el que acababa ‘Spider-Man: Lejos de casa‘

‘Hawkeye’ (otoño 2021, Disney+)

Debido a unos cuantos escándalos en la vida privada del actor, no está muy claro si Jeremy Renner será el actor que seguirá dando vida a Ojo de Halcón en esta serie de Disney+. En cualquier caso, él no es el protagonista, sino el mentor de la nueva heroína que lleva su nombre, algo que ya se anticipó en las dos últimas películas de ‘Vengadores’ y que hace pensar en un enfoque juvenil y quizás cercano a las estupendas series superheroicas DC de The CW.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (5 noviembre 2021)

La última película del MCU prevista para 2021 es esta secuela del éxito protagonizado por Benedict Cumberbatch, que tendrá abundantes lazos con ‘Wandavision’ (así que podemos esperar ver a Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata) y que seguirá explorando el lado «místico» de Marvel y las posibilidades de un multiverso, al que muchos rumores apuntan como base del futuro de Marvel. Dirige, tal y como se anunció recientemente, Sam Raimi, en su primera película de superhéroes tras dejar la franquicia de ‘Spider-Man’.

‘Thor: Love and Thunder’ (18 febrero 2022)

Taika Waititi será el responsable de esta cuarta entrega de las peripecias del dios nórdico, convirtiéndole en el héroe Marvel con más películas como protagonista dentro del MCU. Junto a Chris Hemsworth coprotagonizan Natalie Portman, que recogerá el manto del personaje, y la valkiria Tessa Thompson. La presencia de Waititi garantiza un tono de comedia cercano a ‘Thor: Ragnarok’.

‘Black Panther 2’ (6 mayo 2022)

Chadwick Boseman repetirá su papel como monarca de Wakanda y Ryan Coogler vuelve a sentarse en la silla de director en esta continuación de una de las películas más exitosas de las primeras fases del MCU. Hasta el momento no hay más datos, ni se sabe qué será de los Vengadores a esas alturas de 2022.

‘Captain Marvel 2’ (8 julio 2022)

Se habla de ella como una posible precuela de ‘Endgame’, pero lo único que es seguro es la fecha (que acaba de ser anunciada) y la presencia de Brie Larson al frente del reparto.

Confirmadas pero con fecha sin anunciar