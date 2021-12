Así se fraguó la Xbox: el nuevo documental ‘Power On: The Story of Xbox’ es una celebración del mundo de los videojuegos

Así se fraguó la Xbox: el nuevo documental ‘Power On: The Story...

Hace unos días Microsoft organizaba un evento especial para celebrar el 20 aniversario del nacimiento de la Xbox, y además de montar una web estupenda y lanzar una (última) hornada de juegos retrocompatibles, la empresa nos reservaba una última sorpresa.

Esa sorpresa no es otra que la publicación de una serie documental de seis capítulos titulada ‘Power On: The Story of Xbox’ en la que los responsables de Microsoft narran el nacimiento de una consola que logró hacerse un hueco y animar aún más el mundo de los videojuegos.

La consola que logró hacer frente a la todopoderosa PlayStation

Bill Gates, entrevistado en la televisión estadounidense, responde a la pregunta sobre si harían productos hardware. «No», respondió», eso es algo que hemos decidido no hacer».

Hasta que decidieron hacerlo. Hoy en día Microsoft es desde luego conocida por sus periféricos hardware, pero también por una consola que se ha convertido en parte fundamental de su estrategia.

Como parte de la celebración del 20 aniversario del nacimiento de la Xbox original, Microsoft ha publicado en su canal de YouTube la serie documental ‘Power On: The Story of Xbox‘.

Esta serie consta de seis capítulos de unos 40 minutos de duración cada uno, y en ella encontraremos testimonios que permiten recorrer el origen de esta consola y cómo la Xbox ha llegado a donde está. Sin duda, una buena forma de homenajear no ya a esta consola en particular, sino todo al mundo de los videojuegos en general.