Así ven el mundo los Tesla: un hacker desvela los controles de su sistema de conducción autónoma

Elon Musk, CEO de Tesla, indicó que el sistema de conducción autónoma de sus vehículos eléctricos estaría listo para llegar a todos los públicos antes de que acabe el año, pero desde hace semanas una versión beta está al alcance de algunos usuarios que la han estado probando.

Uno de estos usuarios es un hacker llamado Green, que ha desvelado en un hilo en Twitter todos los controles disponibles en este sistema. Eso ha permitido mostrar cómo ven el mundo los Tesla con sus sensores, y también descubrir algunas sorpresas en ese singular software.

La opción «Full Self-Driving» (FSD) ha ido subiendo de precio desde que Tesla la anunció por primera vez, y quienes quieran disfrutar de ella tendrán que pagar a día de hoy 10.000 dólares.

La beta que está activa desde el mes de octubre ha permitido a varios usuarios probar un sistema —y llevarse algún que otro susto por el camino— pero ahora un hacker apodado ‘Green’ ha logrado desvelar el funcionamiento interno del sistema.

El hacker mostraba cómo el apartado de configuración del sistema de conducción autónoma de Tesla es enorme y tiene tantos parámetros que uno puede pasar varios minutos tan solo haciendo un repaso de ellos y leyéndolos.

Entre ellos están los controles también de la función de «convocar» (summon) al coche, y en la configuración aparecen todo tipo de controles de parámetros como la velocidad o el GPS que por supuesto no están pensados para que usuarios convencionales puedan acceder a ellos.

And then only the most strong of us would just go and play. pic.twitter.com/CeE8fIKSu8

— green (@greentheonly) December 9, 2020