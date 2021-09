Así vuela Spirit of Innovation, el avión totalmente eléctrico de Rolls-Royce con un motor de 400 kW

Así vuela Spirit of Innovation, el avión totalmente eléctrico de Rolls-Royce con...

Tras los coches, los aviones apuntan a ser los próximos en electrificarse. Si bien los grandes aviones de pasajeros aún son tarea imposible, poco a poco vemos más aviones de pequeño volumen electrificarse. Rolls-Royce, que fabrica motores de aviación, no quiere quedarse atrás. Su prototipo Spirit of Innovation totalmente eléctrico ya ha realizado su primer vuelo de prueba.





Oímos hablar por primera vez del avión eléctrico de Rolls-Royce en diciembre de 2019. Por aquél entonces era un prototipo que no volaba aún pero nos permitía ver un diseño aproximado de cómo iba a ser. Durante estos casi dos años Rolls-Royce lo ha mejorado suficiente y le ha añadido el motor eléctrico para que pueda volar.

Diseño clásico, interior con tecnología punta

Según ha anunciado la marca, el avión experimental bajo el nombre Spirit of Innovation ha realizado por primera vez un vuelo con éxito. Se trata ad aun avión monohélice con aspecto de avión clásico, aunque ese precioso diseño exterior no debe engañar. En su interior es más moderno que muchísimos de los aviones existentes.

Cuenta con un motor eléctrico de 400 kW que es alimentado por 6.000 celdas de batería. La batería voladora más densa del mundo, promete Rolls-Royce. Esto es a propósito para conseguir sacar la máxima potencia posible del motor. Rolls-Royce busca llegar a más de 300 millas por hora, que llegan a ser unos 480 kilómetros por hora.

El avión ha sido construido en colaboración con la startup Electroflight. El avión como tal no va a producirse en más, de hecho Rolls-Royce no quiere fabricar aviones eléctricos. Su propósito es más bien fabricar motores eléctricos para aviones, del mismo modo que actualmente fabrica motores a reacción para aviones. Spirit of Innovation es simplemente un concepto para mostrar de lo que es capaz su nuevo motor eléctrico y de los que quieren hacer en el futuro.

Rolls-Royce de momento está trabajando con el fuselaje Tecnam y la aerolínea regional escandinava Widerøe en aviones de pasajeros totalmente eléctricos. Si todo va bien podríamos verlos listos en 2026. Mientrs tanto Rolls-Royce tiene otros proyectos en marcha para renovar el transporte y la energía. Entre ellos destaca el futuro coche eléctrico Silent Shadow o los mini factores para impulsar la energía nuclear.

Vía | CNBC