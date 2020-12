Aspirador Cecotec Conga 6090, análisis: un robot inteligente que ofrece la máxima limpieza sin limpiar el presupuesto

El Cecotec Conga 6090 es uno de los aspiradores más completos de la marca, también de los más versátiles que se pueden adquirir. Ofrece limpieza en seco, puede fregar, combina la limpieza húmeda con la seca y se controla al 100 % desde el móvil. Todo a un precio que no es desorbitado.

El catálogo de Cecotec es cada vez más completo: la marca está decidida a llevar sus dispositivos a casi cualquier ámbito del hogar. Y los aspiradores conforman una de sus mayores apuestas; con el riesgo de disponer de un excesivo número de modelos. ¿Que buscas uno de los más completos? El Cecotec Conga 6090 es una elección casi segura, lo hemos comprobado. A continuación tienes todas nuestras impresiones.

Ficha técnica del Cecotec Conga 6090

Cecotec Conga 6090 Capacidad del depósito 570 ml depósito independiente

270 ml (agua) y 335 ml (sólidos) depósito mixto Potencia de succión 10.000 Pa Conectividad Wi-Fi Ruido 64 dB App Sí, aplicación dedicada Programable Sí: 24/5 Navegación Inteligente con escaneo en 3D

Control manual desde la aplicación Modos de limpieza Aspirado, mopa húmeda, fregado

10 modos de funcionamento: auto, bordes, área inteligente, área restringida, puntual, espiral, scrubbing, twice, manual y vuelta a casa) Batería 6.400 mAh< Autonomía Hasta 240 minutos de uso

3-4 horas de carga Qué hay en la caja Robot aspirador Cecotec Conga 6090, depósito seco y depósito mixto, 2 mopas lavables, accesorio fregado, 2 filtros de alta eficiencia, tres cepillos (multifunción, mascotas y Jalisco), 2 cepillos laterales, base de carga, cepillo de limpieza, mando a distancia y manual del usuario Dimensiones 350 x 350 x 97 mm Peso 5,3 Kg Precio 399 euros

Diseño: la forma redonda es un clásico de los aspiradores robot

A simple vista, el aspirador que nos ocupa podría pasar por la mayoría de robots de ese estilo: Cecotec mantiene el diseño redondo con una altura de diez centímetros y el ‘periscopio’ láser típico de los dispositivos con ese tipo de navegación doméstica. Tampoco los colores elegidos le hacen destacar: negro con ciertos detalles en turquesa.

El exterior no llama demasiado la atención, pero tampoco es necesario: lo más importante del Cecotec Conga 6090 es su capacidad de limpieza, la versatilidad y la gestión a distancia desde la aplicación. En términos de materiales, el plástico y la goma son mayoritarios: no se aprecian de mala calidad, tampoco la construcción, pero no están a la altura de una Roomba o de un Roborock.

La torreta láser sobresale de la parte superior para determinar todos los obstáculos

Por nuestra experiencia durante el tiempo que hemos utilizado el aspirador, el conjunto se aprecia sólido, los accesorios incluidos ofrecen idéntica sensación de solidez, el Cecotec Conga 6090 aparenta ser duradero y mantiene coherencia con su precio. Nosotros no hemos tenido inconvenientes de uso con el aparato: los depósitos, distintos cepillos, botones físicos y sensores se comportaron según lo esperado.

La cara superior del Cecotec Conga 6090 muestra la citada torreta láser (puede quedar encajada si el aspirador se empeña en pasar bajo ciertos muebles, como el sofá): ésta queda en el centro del aparato ya que el depósito se ancla al lateral del aspirador. Arriba también posee los dos únicos botones de control: encendido (puesta en marca del Cecotec Conga 6090 y limpieza) y Home (vuelta a la base). Con estos dos botones se basta y se sobra para la limpieza básica ya que, básicamente, el control se realiza desde la app móvil.

La entrada al depósito no es demasiado amplia, con el riesgo de llegar a taponarse. Y es un problema: el Cecotec Conga 6090 seguirá aspirando sin emitir errores incluso aunque la suciedad quede atsacada

El robot dispone de dos depósitos, ambos incluidos: uno sólo seco (570 ml) y otro seco y agua (270 ml y 335 ml, respectivamente). El tamaño de los depósitos es suficiente incluso para casas con mascota (convivimos con un Golden Retriever y un gato siamés, ambos adultos). Aunque eso sí, el que combina receptáculo de polvo y de agua puede hacerse pequeño en ambas limpiezas, seca y húmeda. Bajo nuestro uso, no entraña problemas para superficies en torno a 100 m2: el depósito combinado puede hacer una limpieza completa con una pasada. Sí puede quedarse corto de agua.

Por debajo se aprecia el cepillo principal: este llega casi de extremo a extremo del Cecotec Conga 6090. Recoge perfectamente la suciedad. Y la marca incluye tres tipos de cepillo: el normal, hecho de cerdas y silicona; un cepillo de silicona especial para pelo de mascotas; y el cepillo ‘Jalisco’, uno sólo de cerdas y especializado en retirar todas las motas de polvo del suelo. Con el cepillo de cerdas y silicona es más que suficiente para todas las superficies, incluso alfombras.

Los sensores laterales permiten al aspirador bordear con precisión los obstáculos, también se aproxima a ellos sin darles golpes

El cepillo lateral arrastra la suciedad de los bordes hacia el centro para que el cepillo principal, y la cámara de succión, absorban toda la pelusa hasta el depósito. Como es habitual en este tipo de diseños, las esquinas de la casa suelen quedarse sin limpiar ya que el cepillo no alcanza a retirar todo el polvo acumulado. Tampoco estaría mal que el Cecotec Conga 6090 dispusiera de doble cepillo lateral, uno para cada lado.

Las esquinas de las habitaciones no acostumbran a limpiarse de manera profunda. Este inconveniente es habitual en los aspiradores redondos

Las ruedas engomadas le permiten al aspirador moverse con soltura por cualquier superficie. Puede salvar pequeños bordillos, sale de líos con cables y salta sin problema de la alfombra al suelo, todo sin inmutarse. Un detalle a tener en cuenta es que la gran potencia de succión permite aspirar en profundidad las alfombras: el Cecotec Conga 6090 es uno de los aspiradores que mejor resultados nos ha dado en ese tipo de superficies.

Muy bien equipado para su precio

Una de las grandes ventajas del aspirador es que la marca lo carga con una buena cantidad de accesorios. Ya hemos detallado todos ellos en la ficha técnica: tres tipos de cepillo, mopas húmedas, cepillos laterales, posee dos modelos de depósito para elegir el tipo de limpieza según las necesidades, incluye un mando a distancia para aquellos que no deseen la app móvil, filtros y hasta manual de instrucciones en español. Este detalle siempre es de agradecer.

Una vez adquirido el robot aspirador no hay que preocuparse inmediatamente de los consumibles ya que vienen recambios en el paquete. No demasiados, pero sí los suficientes como para estar varios meses sin adquirir nuevos. Dichos accesorios van degradándose con el tiempo y puede visualizarse su desgaste en la app.

La app lleva el recuento de horas para calcular el desgaste aproximado

El sistema estipula el estado de los accesorios según el uso para avisar conforme haya que cambiarlos. Bajo nuestra experiencia con otros aspiradores, no hay por qué fiarse de lo que estipulen los números: los consumibles aguantan mucho más de lo que dicen los fabricantes. Nuestra recomendación es que se compruebe manualmente cuál va siendo su degradación.

Cambiar el depósito no es tan sencillo como en otros aspiradores similares, pero tampoco resulta molesto: hay que desencajarlo del lateral. Los depósitos se desmontan para limpiarlos, resulta sencillo cambiar los filtros y tampoco es engorroso vaciarlos. Como decíamos antes, son bastante espaciosos: bajo nuestro uso, el depósito seco nos ha aguantado sin vaciar de tres a cuatro limpiezas, el mixto poco más de dos. Hay que tener en cuenta que nuestra casa viven mascotas de gran tamaño y que el espacio donde mayoritariamente se convive (y donde se pasa el aspirador) es de unos 65 m2.

El espacio de los depósitos es suficiente para la mayoría de pisos por más que el mixto sí puede presentar problemas de espacio, sobre todo si la casa lleva días sin aspirarse

Con la aplicación se controla perfectamente, pero también con el mando. Resulta algo más engorroso ya que no se aprecia la disposición de las habitaciones ni se ven las características de todos los modos, pero es más que factible no usar el teléfono. Aun así, es lo más recomendable.

Máxima limpieza, y no sólo en seco

Cuando hacemos referencia a un aspirador solemos asociarlo a la limpieza exclusivamente en seco. No obstante, los robots autónomos han cambiado el concepto de aspiración: no resulta extraño que, aparte de succionar la suciedad, también restrieguen las superficies con agua, normalmente con la ayuda de una mopa húmeda. Esta función nunca pasa por un fregado manual de toda la vida, aunque el Cecotec Conga 6090 ve reducidas las diferencias.

En términos de potencia, su capacidad de succión es enorme: la marca asegura que ofrece 10.000 Pa de aspiración. Tras todas las pruebas que hemos realizado podemos decir que el aspirador Cecotec Conga 6090 deja los suelos sin una mota de polvo incluso en el nivel más bajo de aspiración (tiene tres). Absorbe pelos, tierra, succiona el polvo de las alfombras y cualquier otra suciedad seca. Puede absorber algo de agua, pero no está preparado para ello.

El sistema de navegación del aspirador Cecotec Conga 6090 tiene sus ventajas y también desventajas. No es demasiado preciso en la planificación de la limpieza doméstica ya que suele empeñarse en hacer primero los bordes de las estancias, incluso aunque no esté activo dicho modo. A veces no parece seguir una distribución lógica: puede limpiar un tercio de la habitación, irse a otra estancia y volver después para aspirar otro trozo de la habitación previa. Esto suele redundar en el tiempo: no siempre tarda lo mismo, incluso aunque se sepa la casa. Aun así, esquiva bien los obstáculos, sus sensores anti caídas funcionan perfectamente, no da golpes al aproximarse a los objetos, sabe volver a la base y puede retomar una limpieza si tuvo que regresar para cargarse.

Cambio de cepillo inferior. En la foto, cepillo Jalisco

La navegación tiene otro inconveniente: el Cecotec Conga 6090 acostumbra a crear un nuevo mapa con cada limpieza. El software de detección no suele cuadrar las coordenadas entre las distintas salidas; por lo que la app suele avisar constantemente de que la casa es nueva, también si se desea guardar el nuevo mapa. Es bastante molesto.

El sistema de detección de espacios no es demasiado preciso: el Cecotec Conga 6090 tiende a reconocer una nueva casa con cada limpieza a pesar de que nunca abandone su espacio

Más allá de los inconvenientes con la navegación, y tras dejar claro que la limpieza en seco es muy eficaz, toca hablar de la combinación con la función húmeda. Una vez se coloca el depósito mixto, y se engancha la mopa, el Cecotec Conga 6090 puede aspirar y fregar a la vez, sólo aspirar o sólo fregar: todo depende de cómo se combinen los selectores de nivel. El funcionamiento mixto es lo más adecuado para obtener una limpieza completa; con un inconveniente: si hay un exceso de polvo puede acumularse barro en las áreas de succión

Depósito mixto: agua y polvo

El depósito de agua irá liberando líquido para mojar la mopa (puede mezclarse un poco de jabón del suelo con el agua). Y el aspirador realizará movimientos en arco de atrás hacia delante mientras avanza para así restregar la mopa húmeda en lugar de hacer sólo una pasada. Este modo de limpieza, denominado como ‘scrubbing’, realiza una limpieza suficientemente profunda sin poder equipararse a un fregado manual con fregona.

Por último, le dedicaremos un apartado al ruido del aspirador. Ya hemos dicho que el Cecotec Conga 6090 destaca por su capacidad de aspiración, pero esto conlleva una característica no tan deseable: hace ruido. Mucho: resulta molesto estar en la misma habitación que el robot cuando éste aspira a la máxima potencia. Es uno de los más ruidosos que hemos probado dentro de su gama.

La app móvil no es imprescindible, pero marca la diferencia

Izquierda, aplicación para Android; derecha, aplicación para iPhone

El Cecotec Conga 6090 dispone de aplicación (Android y iOS) con la que controlar el aspirador a distancia, ya sea desde la misma casa como en la otra punta del mundo. No entraña demasiada complicación enlazar la aspiradora (durante el proceso hay que desconectar el móvil del WiFi) y, una vez ajustada con la red doméstica (sólo 2,4 GHz), el control es casi absoluto. Ya sea directo como mediante programaciones.

El sistema de navegación por láser, además de los sensores de proximidad, determinará con la limpieza cada punto de la casa para trazar un preciso mapa en dos dimensiones. Con el mapa resulta posible dividir el hogar por habitaciones para así hacer la limpieza por zonas, incluso programando las sesiones. Lástima que la app se empeñe en detectar constantemente nuevas casas, como decíamos antes.

La aplicación permite realizar distintos tipos de limpieza, ya sea seca, húmeda o combinada. Puede aplicarse a toda la casa, por habitaciones o de manera localizada (para limpiar un área muy concreta). Además, la app también permite controlar el Cecotec Conga 6090 como si el robot fuese un coche a radiocontrol: de esta manera es mucho más fácil limpiar puntos muy concretos (los niños disfrutan con este modo, también los que no son tan niños).

A falta de app móvil siempre está el mando a distancia incluido

La aplicación de Cecotec es sumamente completa, funciona de manera correcta con los errores ya reseñados, permite planificar una enorme cantidad de tareas y también se puede definir cada zona de la casa para así segmentar la limpieza. ¿Que no se desea utilizar la aplicación? Con el mando a distancia incluido resulta posible gestionar el Cecotec Conga 6090 casi de la misma manera, aunque de forma más engorrosa.

Cecotec Conga 6090, la opinión de Xataka

Hemos probado una buena cantidad de aspiradores robóticos, todos con la capacidad de ejercer su tarea retirando el polvo sin ofrecer excesivos inconvenientes. Y el Cecotec Conga 6090 pone el listón muy alto, no sólo por su limpieza en seco: poder combinar la aspiración y el fregado con una sola pasada es una enorme ventaja, tanto en tiempo como en comodidad. Y deja muy limpio el suelo, sin importar el tipo de superficie. Es uno de los aspiradores que mejor limpieza húmeda y en seco ofrecen.

Dado que un aspirador ha de limpiar, no cabe duda de que el Cecotec Conga 6090 supera las expectativas. Sin que prescinda de inconvenientes, algunos absurdos: la navegación no siempre es precisa, resulta muy ruidoso incluso a potencia media, la aplicación necesita mejorar el almacenamiento de los mapas, no ofrece alertas sonoras y tampoco comunica los errores a través de la app. El uso sin la aplicación no es incómodo ya que posee mando a distancia, aunque no es ni mucho menos tan cómodo.

Las prestaciones del Cecotec Conga 6090 son muy altas para su precio. No obstante, su navegación es mejorable, se echa en falta un control de errores y hace mucho ruido

El Cecotec Conga 6090 nos ha parecido un excelente robot a tener en cuenta, sobre todo para quien necesite un fregado más o menos ‘de verdad’ (tampoco es perfecto). El Roborock S6 es un duro contrincante, también la Roomba 692 (con menos prestaciones, aunque más fiable). La Cecotec Conga 6090 cuesta actualmente 399 euros, un precio muy ajustado para la limpieza que ofrece. Eso sí, pelearse con el servicio técnico de la empresa en caso de errores puede convertirse en una guerra: hay que valorarlo antes de decidirse por ella.

