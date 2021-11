ASUS ExpertBook B5 Flip: los portátiles que presumen de pantalla OLED también tientan a los profesionales

ASUS ha renovado su gama de equipos portátiles para profesionales, y lo ha hecho con dos variantes de un mismo chasis: llegan los ASUS ExpertBook B5 y ExpertBook B5 Flip, y lo hacen preparados para dar mucha guerra.

Lo hacen en primer lugar por sus pantallas OLED, pero también por sus procesadores Intel Core de 11ª generación, que pueden estar acompañados de hasta 48 GB de RAM y una característica poco usual en otros competidores: el soporte de confuguraciones RAID.

Ficha técnica de los ASUS ExpertBook B5 y ExpertBook B5 Flip

ASUS ExpertBook B5 ASUS ExpertBook B5 Flip Pantalla FHD (1920×1080) 16:9, 300 nits, NTSC: 72%, visión amplia, antirreflejos FHD (1920×1080) 16:9, 470 nits, NTSC: 72%, visión amplia, antirreflejos FHD (1920×1080) 16:9, OLED, 400 nits, DCI-P3: 100%, visión amplia FHD (1920×1080) 16:9, 300 nits, NTSC: 72%, visión amplia, antirreflejos FHD (1920×1080) 16:9, 470 nits, NTSC: 72%, visión amplia, antirreflejos FHD (1920×1080) 16:9, OLED, 400 nits, DCI-P3: 100%, visión amplia, antirreflejos Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M caché, hasta 4.1 GHz, 2 núcleos)

Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M caché, hasta 4.2 GHz, 4 núcleos)

Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M caché, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos) Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M caché, hasta 4.1 GHz, 2 núcleos)

Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M caché, hasta 4.2 GHz, 4 núcleos)

Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M caché, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos) Memoria RAM 4 / 8 / 16 GB DDR4 3.200 MHz Hasta 48 GB 4 / 8 / 16 GB DDR4 3.200 MHz Hasta 48 GB Almacenamiento 256 / 512 / 1 TB SSD M.2 PCIe Ranura M.2 adicional, hasta 2 TB en total Soporta RAID 0/1 256 / 512 / 1 TB SSD M.2 PCIe Ranura M.2 adicional, hasta 2 TB en total Soporta RAID 0/1 GPU Intel Iris Xe Intel Iris Xe Puertos 2 x USB-C (TB4) 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 2) 1 x HDMI 2.0 1 x Micro HDMI (para LAN) 1 x auriculares 2 x USB-C (TB4) 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 2) 1 x HDMI 2.0 1 x Micro HDMI (para LAN) 1 x auriculares Conectividad Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Webcam 720p 720p Batería 2 celdas 33 Wh 4 celdas 66 Wh 2 celdas 33 Wh 4 celdas 66 Wh Audio Tecnología de cancelación de ruido con IA 2 Micrófonos con reconocimiento de voz Cortana Dos altavoces Tecnología de cancelación de ruido con IA 2 Micrófonos con reconocimiento de voz Cortana Dos altavoces Seguridad Escáner de huellas dactilares (en el botón de encendido), TPM 2.0 (opcional), cubierta webcam, ranura de bloqueo Kensington Escáner de huellas dactilares (en el botón de encendido), TPM 2.0 (opcional), cubierta webcam, ranura de bloqueo Kensington Soporta lápiz Óptico No Sí, MPP 2.0 (opcional) Otros ASUS NumberPad 2.0 (opcional) ASUS NumberPad 2.0 (opcional) Sistema operativo Windows 10 Pro Windows 10 Pro Dimensiones y peso 309 x 210,6 x 16,9 mm 1 kg con batería de 33 Wh 309 x 210,6 x 16,9 mm 1,3 kg con batería de 33 Wh Precio N.d. Desde 1.189 euros

Presumiendo de OLED y de RAID

Los portátiles profesionales no tienen por qué renunciar a opciones llamativas, y si hay hoy en día una característica especialmente llamativa en estos equipos, ese es el de las pantallas OLED.

Precisamente esa es la tecnología usada en los paneles de algunas de las variantes de estos equipos —también hay versiones con paneles más modestos y menos brillantes—, y esa es una buena noticia para profesionales que quieran aprovechar esos colores vivos y el soporte HDR.

Estos paneles cuentan además con tecnología antirreflejos y el soporte del 100% del gamut DCI-P3. En el ExpertBook B5 Flip hay una diferencia importante con la versión estándar: el soporte de lapiz óptico para tomar notas o dibujar directamente en pantalla.

La otra gran diferencia consiste en que el ExpertBook B5 no es convertible, mientras que el ExpertBook B5 Flip sí y cuenta con una bisagra de 360° que permite usarlo en varias posiciones, incluida la que lo convierte en una tableta de 14 pulgadas.

En esa hoja de especificaciones encontramos opciones esperadas como la que se refiere a sus procesadores —Intel Core de 11ª generación, lástima, nada de opciones AMD—, y sus configuraciones de memoria, que pueden llegar a los 48 GB. La sorpresa viene en el almacenamiento.

Para empezar, porque contamos con dos ranuras M.2 PCIe que permiten llegar a los 2 TB de capacidad. Y para terminar, porque tenemos ante nosotros un equipo con soporte de RAID 0 y RAID 1, dos configuraciones que permiten sacar más rendimiento o más seguridad de los datos (respectivamente) al combinar esas dos ranuras con dos de estas unidades.

Hay también detalles llamativos en el ámbito de las videoconferencias: el micrófono cuenta con tecnología de cancelación de ruido, pero también contamos con una webcam 720p algo modesta en resolución pero que promete buenos resultados también con esa reducción de ruido en la imagen. Además tenemos un interruptor de privacidad para evitar posibles ciberataques que logren acceso a esa cámara sin que nos enteremos.

La conectividad también da buenas noticias, y contamos con varios puertos USB, un puerto HDMI, y un singular conector miniHDMI que en realidad se usa no para conectar monitores, sino para conectar el equipo a la red de cable gracias a un adaptador.

La biometría también está cubierta con un lector de huellas en el botón de encendido que encontramos en el lateral derecho. La integración de la tecnología TPM 2.0 permite actualizar sin problemas a Windows 11, aunque el sistema operativo de serie es Windows 10 Pro.

En ASUS también ofrecen en algunas de las variantes de estos equipos su touchpad con tecnología NumberPad 2.0, el teclado numérico sobreimpresionado en el panel táctil que evita tener que reservar espacio físico junto al teclado.

Precio y disponibilidad de los ASUS ExpertBook B5 y ExpertBook B5 Flip

Los nuevos ASUS ExpertBook B5 Flip están disponibles desde hoy en la web oficial de ASUS. No conocemos el precio de partida del modelo no convertible, que de momento no parece estar disponible.

Los ASUS ExpertBook B5 Flip están disponibles a partir de 1.189 euros para la versión con panel OLED con el Core i5-1135G7, 16 GB de RAM y 512 Gb de capacidad.

Más información | ASUS