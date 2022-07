Asus ROG Phone 6 Pro, análisis: una bestia para jugar y para todo lo demás

Abrir la caja de un móvil denominado como gaming implica echarle mano a un teléfono con la máxima potencia y enfocado a machacar los gráficos, nada que le sea ajeno al Asus ROG Phone 6 Pro: el heredero de la familia «jugona» es un dechado de características técnicas. Y pude comprobarlo: durante las tres semanas que llevo con el teléfono ha demostrado ser una auténtica bestia.

Siento cierta atracción por los móviles algo diferentes de lo habitual, a menudo suelo fijarme en modelos que, pese a destacar en algo muy concreto, no acostumbran a convertirse en mayoritarios. Seguramente por eso me hacen ojitos los móviles desarrollados para exprimir a fondo los juegos, creo que son los mejores teléfonos para quienes priman las especificaciones; por lo general a costa de hacer algún que otro sacrificio. La emoción que sentí desempaquetando el Asus ROG Phone 6 Pro fue un preludio de lo que me reservaba.

Ficha técnica del Asus ROG Phone 6 Pro

ASUS ROG PHONE 6 PRO PANTALLA AMOLED de 6,78 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.448 x 1.080 píxeles)

165 Hz

HDR10+

720 Hz de muestreo táctil

Brillo máximo de 1.200 nits

Gorilla Glass Victus PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen 1

GPU Adreno 730 MEMORIA RAM 18 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 512 GB UFS 3.1

Soporte disco duro externo NTFS BATERÍA Dual 3.000 mAH

6.000 mAh en total

Carga rápida de 65 W CÁMARA TRASERA 50 megapíxeles, SONY IMX766

Gran angular 13 megapíxeles

Cámara macro

Vídeo hasta [email protected] CÁMARA DELANTERA 12 megapixeles SONY IMX663 SISTEMA OPERATIVO Android 12 con ROG UI y Zen UI CONECTIVIDAD WiFi 6E

5G NSA y SA

Bluetooth 5.2

GPS dual

Dual nanoSIM

USB tipo C x2 OTROS Altavoces frontales estéreo

Pantalla secundaria trasera

LED de notificaciones

Protección IPX4

Gatillos de presión

Área trasera táctil

Conector de auriculares DIMENSIONES Y PESO 173 x 77 x 10,3 mm

239 gramos PRECIO 1.329 euros

Diseño: menos grande y pesado de lo que podría parecer

Asus es una de las referencias en la categoría de móviles para juegos o gaming, la empresa se ganó este título por derecho propio. He analizado varios de los ROG, es una familia a la que sigo la pista desde ese primer Asus ROG Phone original. Potentes, sí, pero sin descuidar el diseño exterior; por lo general a costa de dos inconvenientes: el tamaño y el peso. Ambos exagerados.

He de reconocer que el Asus ROG Phone 6 es algo menos grande de lo que me esperaba, también más ligero. Eso sí, que nadie busque en él un móvil compacto porque no lo es en absoluto: durante largas sesiones de juego puede llegar a cansar, sobre todo si las manos son algo pequeñas. Aun así, se nota que Asus ha realizado un esfuerzo de contención sin sacrificar dos detalles clave en el diseño: los altavoces frontales estéreo y la pantalla sin recortes. En concreto, la cámara frontal se sitúa en el marco superior. La cara delantera es casi simétrica: el marco inferior sobrepasa al superior en al menos de un milímetro.

Los materiales son de alta calidad: cristal Corning Gorilla Glass Victus (por delante; Gorilla Glass 3 por detrás), marco de aluminio y el habitual detalle de los dispositivos diseñados para juegos: luces LED. El elenco de iluminación trasera del Asus ROG Phone 6 Pro consta de una pantalla trasera secundaria que carga distintas animaciones según lo que ocurre en el teléfono. Si hay notificaciones, llamadas, un correo entrante… Las animaciones son personalizables, también el logotipo trasero «Dare to play» (atrévete a jugar). Y un detalle más: este móvil incluye LED delantero de notificaciones (la recuperación de elementos poco comunes en la gama más alta es una constante en este ROG).

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cm3) Asus ROG Phone 6 Pro 173 77 10,3 239 6,78 6.000 133,21 137,21 POCO F4 GT 162,5 76,7 8,5 210 6,7 4.700 124,63 105,9 Xiaomi 12 Pro 163,6 74,6 8,2 208 6,73 4.600 122,05 100,08 ZTE Axon 40 Ultra 152,7 69,9 8,16 180 6,29 4.500 106,73 87,09 iPhone 13 Pro Max 160,8 78,5 7,65 238 6,7 4.352 125,59 96,07 Samsung Galaxy S22 Ultra 165,1 75,6 8,9 228 6,8 5.000 124,82 11,09 Motorola Edge 30 Pro 163 75,9 8,79 196 6,7 4.800 123,17 108,75

Botones físicos en el costado derecho, gatillos de presión en este mismo costado (cada uno en un extremo), doble USB C para que no moleste el cable mientras se juega (puede elegirse un conector u otro), incluye jack de auriculares, ofrece doble altavoz estéreo frontal y un módulo trasero con forma de trapecio que otorga carácter (más) al teléfono. Dicho módulo no sobresale en exceso del cuerpo, algo menos de un milímetro.

El Asus ROG Phone 6 Pro tiene dos puertos USB C: uno abajo (descentrado) y otro en el costado izquierdo (centrado). Con ambos se puede cargar el teléfono, pero no con los dos a la vez. Está protegido contra salpicaduras (IPX4)

Como decía, es algo grande y pesado sin que llegue al extremo de otros móviles de la categoría gaming. Esto facilita la tarea de recomendarlo ya que el Asus ROG Phone 6 Pro demuestra ser un móvil perfecto para el consumo multimedia, no sólo juegos. La gran pantalla (en el amplio significado del adjetivo) es excelente.

Pantalla: una delicia para la vista que fluye como la seda

La clave de todo smartphone es la pantalla, cuanto más grande y ocupando el frontal mejor. Estas características son las que mayor influencia tienen en la función a la que va destinada el Asus ROG Phone 6: ejecutar juegos móviles con alta calidad gráfica. Y no sólo destaca en este campo: su desempeño multimedia sube la nota media de la experiencia.

Pantalla AMOLED Samsung con un tamaño de 6,8 pulgadas, resolución FHD+ (por las dimensiones y categoría creo que la resolución QHD+ debería estar disponible, más por la gama que porque en sí lo necesite), la tasa de refresco alcanza los 165 Hz (no es un panel LTPO), posee un brillo alto (máximo de hasta 1.200 nits) y la tasa de muestreo táctil es superlativa: el Asus ROG Phone 6 Pro logra los 720 Hz. Con todas estas especificaciones de serie el énfasis en la reproducción e interacción multimedia queda fuera de toda duda.

La pantalla se ve a las mil maravillas y sin que se aprecie falta de nitidez pese a la relación entre la resolución y la diagonal. Es de gran tamaño y no presenta obstáculos a la vista ya que tanto los sensores como la cámara frontal se encuentran en el marco superior. Todo el sistema fluye de manera veloz y suave, a eso ayuda en gran medida la altísima tasa de refresco. Aunque con pegas.

La pantalla fluye a las mil maravillas en las animaciones entre apps, también en las propias aplicaciones. Aunque el desplazamiento vertical en los menús puede sufrir ciertos saltos en el «scroll»

El Asus ROG Phone 6 alcanza los 165 Hz de refresco, una cifra tan alta que no es compatible con la mayoría de juegos. Permite ajustar diferentes bloques desde la configuración de pantalla: 60, 90, 120, 140, 165 Hz y automático. Lo primero que hice fue dejar el automático y comprobar si el móvil adaptaba el refresco a las necesidades de las aplicaciones, pero no lo hace: que apps como Twitter renueven la pantalla a 140 Hz en el «timeline» estático no tiene sentido, igual que ocurre en el escritorio. Además, y pese a la alta tasa de refresco, el desplazamiento vertical puede dar tirones en la algunas apps (Twitter, Instagram, el navegador web…).

El Asus ROG Phone 6 pro apoyado en la Steam Deck

La calibración del panel es muy buena, incluye ajuste manual de temperatura y saturación, Asus ofrece doble toque para apagar y encender la pantalla, ésta es compatible con HDR10+, incluye modo nocturno y la respuesta al toque es inmediata. De hecho, la marca asegura que, gracias a la tasa de muestreo táctil y a la frecuencia de refresco, el ROG Phone 6 Pro tiene una latencia mínima entre que se pulsa la pantalla y el móvil responde. Por mis pruebas puedo dar fe de ello: es increíblemente veloz.

Sonido: versatilidad, calidad y alto volumen

En vídeo muy bien. Pero ¿qué ocurre con el sonido? Pues exactamente igual: el audio en el Asus ROG Phone es de la máxima calidad, se escuche por donde se escuche. Por mi experiencia, su pareja de altavoces frontales estéreo arroja un nivel auditivo altísimo sin que se pierda calidad incluso a volúmenes elevados. De hecho, la presión sonora que alcanza es notoria: 87 dB medidos a cinco centímetros del teléfono. Y manteniendo el audio sin excesivas estridencias ni chasquidos, todo un logro.

Una de las notables ventajas es la salida de auriculares incluida en el teléfono, justo en el área inferior del Asus ROG Phone 6 Pro. Estuve probando con mis auriculares Bose 700 y la respuesta estuvo a un altísimo nivel: la calidad de audio es exquisita, cargado de matices y con unos bajos que destacan in solapar. Además, la experiencia auditiva puede personalizarse gracias a la optimización de Dirac incluida en los ajustes de audio.

La calidad se mantiene en el audio inalámbrico. Probé el Asus ROG Phone 6 Pro con los mismos Bose y también con unos TWS (AirPods Pro) sin que recibiera pérdida de calidad con respecto al cable. Sin latencia y con amplia compatibilidad de códecs Bluetooth: SBC, AAC, LDAC y todo el elenco de Qualcomm aptX (normal, HD, Adaptive y TWS).

Potencia: nadie sabe exprimir lo mejor de Qualcomm como Asus

El Asus ROG Phone 6 Pro es el móvil Android más potente que he probado hasta la fecha. Tal y como dicta la frase: el más potente. Fluye como la seda en todo momento, arranca los juegos con alta demanda gráfica en segundos, no sufrió en ningún momento cuando cambié las especificaciones de cada título al máximo y, de rebote, Asus implementa un Modo X con el que subir aún más de vueltas el procesador. Es impresionante lo que ha logrado la marca en términos de rendimiento.

El Snapdragon 8+ Gen 1 que monta el teléfono no sólo personaliza la vanguardia de Qualcomm en lo que respecta a potencia bruta, también en temperatura: está a años luz en calor de lo que genera el Snapdragon 8 Gen 1 (sin el «plus»). También el «throttling» es mucho mejor en este SoC: comparándolo con móviles de la generación precedente (el ZTE Axon 40 Pro sirvió de comparación), el Snapdragon 8+ Gen 1 mantiene en mayor medida los FPS al cabo del tiempo. Y lo que es mejor: pese a que se calienta (inevitable), no llega ni de lejos al nivel del Snapdragon 8 Gen 1. En ZTE quemaba tras las mismas pruebas de rendimiento.

El Asus ROG Phone 6 Pro se mantuvo muy estable durante la prueba de stress

No sólo es cosa de Qualcomm: Asus ha optimizado al máximo el interior del ROG Phone 6 Pro, es algo que se aprecia en el uso intensivo prolongado. Multitud de capas de refrigeración, el chip colocado en el centro del teléfono para alejar la temperatura de las manos y un software capaz de equilibrar el consumo sin abusar del gasto. Jugar con este móvil es una absoluta delicia. Y con los accesorios esta experiencia sube (mucho) de nivel.

De izquierda a derecha, Geekbench 5, 3D Mark Wild Life Unlimited y PC Mark Work 3

A continuación tienes los datos de benchmark contrastados con otros contrincantes de su categoría.

Asus ROG Phone 6 pro POCO F4 GT Xiaomi 12 Pro ZTE Axon 40 Ultra iPhone 13 Pro Max Samsung Galaxy S22 Ultra Motorola Edge 30 Pro PROCESADOR QUALCOMM SNAPDRAGON 8+ GEN 1 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 APPLE A15 BIONIC EXYNOS 2200 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 RAM 18 GB 12 GB 12 GB 6 GB 12 GB 12 GB 12 GB GEEKBENCH 5 (Single-Core/Multi-Core) 1.311

4.187 1.202

3.427 1.250

3.762 1.197

3.442 1.739

4.869 1.171

3.574 917

2.590 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 10.925 10.031 – 10.052 – – – 3D MARK (WILD LIFE STRESS UNLIMITED) 10.897

10.395 9.936

4.605 9.667

4.733 – – – – PCMARK (WORK 3.0 PERFORMANCE) 17.589 13.481 13.180 8.738 – 12.745 15.930

No hay quejas en rendimiento: el Asus ROG Phone 6 Pro es un móvil pensado para masticar gráficos 3D como si fuesen nubes de azúcar. Durante las semanas que estuve con él no lo noté lento en ninguna ocasión: ha sido el móvil que más veloz he visto de todos los que han pasado por mis manos.

Botones ultrasónicos de juego y gestos de control

No pueden faltar los gatillos en un dispositivo de juegos: el Asus ROG Phone 6 Pro posee dos en el costado derecho, uno a cada extremo. Éstos son ultrasónicos y sensibles a la presión. Incluso pueden configurarse para realizar acciones en el teléfono, como abrir la cámara o lanzar al asistente de Google.

Otro extra diseñado para potenciar el uso de juegos es el control de movimientos. Asus prevé una combinación de gestos en el aire que pueden configurarse para ejecutar distintas acciones. Obviamente, también se pueden configurar.

El asistente de juegos es la navaja suiza con la que administrar el comportamiento al completo del teléfono: desde configurar el rendimiento del procesador a calibrar los macros para ser ejecutados en las partidas. Permite ampliar la experiencia de uso a cambio de cierta complicación para entender todas las posibilidades. Exprimir al máximo el Asus ROG Phone 6 Pro es una tarea muy difícil, también satisfactoria.

Accesorios: llevando el juego móvil al nivel superior

Mando de control Kunai 3

Un móvil «jugón» que se precie debe tener accesorios a la altura. Y, dado que Asus me envió la colección de accesorios junto con el Asus ROG Phone 6 Pro, aproveché para probar la experiencia completa que promueve la marca. En el paquete vino una funda Devilcase (el móvil trae su propia carcasa de protección incluida en el precio), un protector de pantalla de vidrio endurecido (el frontal del ROG Phone 6 posee Gorilla Glass Victus), el ventilador AeroActive Cooler 6 y el mando de control Kunai 3. Veamos cómo son estos dos últimos.

Ventilador AeroActive Cooler 6

AeroActive Cooler 6

Asus ha diseñado el teléfono para exprimir la potencia en tres vertientes distintas: por un espacio de tiempo pequeño (hasta 15 minutos), medio (hasta 30 minutos) y largo (más allá de los 30 minutos). Con los dos primeros intervalos el sistema de refrigeración interna por capas, denominado como «GameCool 6 Cooling System», se basta y se sobra para disipar el exceso de temperatura para que el calor no sea molesto en las manos. Y pude comprobarlo: pese al rendimiento extremo del teléfono, ponerlo a prueba con Genshin Impact al máximo de especificaciones no hizo que pareciese un carbón encendido (sí me ha ocurrido con móviles equipados con el Snapdragon 8 Gen 1). El ventilador disminuye notablemente la temperatura.

El ventilador no es precisamente pequeño, pero tampoco hace mucho más incómodo usar el teléfono

Añade un extra de peso al teléfono a costa de mejorar (mucho) la disipación del calor. El anclaje se realiza de forma sencilla usando el puerto USB C del costado (el ventilador tiene su propio puerto para cargar el teléfono), añade cuatro botones físicos para el control de juegos (estratégicamente colocados para que resulten relativamente cómodos de pulsar) y, como es clave en un accesorio gaming tiene luces LED configurables.

No soy fan del ventilador (chiste fácil), pero es verdad que resulta de notable ayuda para quien desee exprimir el Asus ROG Phone 6 Pro en lo que mejor sabe hacer: rendir al máximo. Como contra, el consumo se agrava con el ventilador; lo que hace que la batería caiga más rápido con él activo, lógicamente. También aumenta el ruido: lo mejor es usarlo con auriculares.

Mando de juegos Kunai 3

Red Dead Redemption 2 en Stadia y controlado con Kunai 3. Funciona al vuelo y sin configuración

Asus ha rediseñado el mando de control «acoplable» para conseguir un extra de posibilidades a la hora de exprimir los juegos móviles. Hace mucho más cómodo el juego, permite utilizar el mando con cualquier título gracias a sus opciones de personalización de la pantalla táctil, permite ejecutar macros con los que automatizar tareas y puede utilizarse de dos formas: separado del teléfono como un mando normal (se conecta por Bluetooth) o anclado al móvil. Su concepto es muy similar al de la Nintendo Switch.

Kunai 3 incluye una carcasa en la que encajar el Asus ROG Phone 6 Pro para, a su vez, anclar cada mando en la carcasa aprovechando unos rieles de ajuste (como en la Nintendo Switch). La calidad de los botones es muy alta, dispone de luces LED, Asus asegura que la latencia es cercana al cero (la respuesta a las pulsaciones es inmediata) y puede funcionar en conjunto con el ventilador; a costa, eso sí, de engrosar el peso. No encontré un consumo extra de energía utilizándolo.

Batería: gran capacidad y muy buena carga rápida

El diseño interior del móvil deja una batería a cada lado del procesador para alejar las altas temperaturas de las manos. Esto es una garantía también para los componentes internos: cuanto menos calor reciban las baterías más larga será su vida útil. Y no tengo ninguna queja en este aspecto, la autonomía del Asus ROG Phone 6 es excelente. Con ciertos matices.

6.000 mAh de capacidad es una cifra que no suele verse en la gama más alta de móviles. Con un uso básico, no tiene mayor problema para aguantar tres días sin inmutarse: el consumo en segundo plano está muy contenido (y sin que haya notado el cierre de aplicaciones). A esta autonomía le afecta el tiempo de juego, como es obvio, sobre todo si se activa el máximo rendimiento (Modo X): a toda la potencia se descarga a un ritmo del 20-25 % cada hora. Además, con la tasa alta de refresco también se exprime el consumo: entre los 120 y 165 Hz el gasto extra se incrementa hasta reducirse el tiempo total con la pantalla encendida en una o dos horas. Con la tasa automática no se hace mucho: el Asus ROG Phone 6 se mantiene la mayor parte del tiempo en 140 Hz (incluso en un escritorio estático).

La carga rápida del teléfono alcanza los 65 W con el cargador y cable incluidos. El Asus ROG Phone 6 puede cargarse con el puerto USB C inferior (queda descentrado con respecto al canto) y con el puerto lateral izquierdo. La carga rápida desciende de potencia alrededor del 70 % para disminuir el estrés en la batería, el teléfono apenas se calienta durante todo el proceso y puede funcionar con el USB C enchufado y sin que las baterías se carguen. Con este modo la energía sólo alimenta el consumo que se hace en el momento; lo que mantiene con mayor salud la(s) batería(s).

A continuación tienes los distintos tramos de carga desde que el móvil se apaga por completo hasta que alcanza el 100 %.

5 minutos de carga : 15 % de batería.

: 15 % de batería. 10 minutos de carga : 34 % de batería.

: 34 % de batería. 15 minutos de carga : 45 % de batería.

: 45 % de batería. 20 minutos de carga : 58 % de batería.

: 58 % de batería. 25 minutos de carga : 72 % de batería.

: 72 % de batería. 30 minutos de carga : 84 % de batería.

: 84 % de batería. Total: 38 minutos.

Software: casi parece un Google Pixel para gamers

En el arranque del teléfono éste da a elegir entre la interfaz nativa de Asus, ZenUI, o el aspecto de Android «puro», una apariencia que está realmente cerca de lo que ofrece Google en sus propios teléfonos. De hecho, la experiencia usando el ROG Phone 6 Pro no se alejó en exceso de la que tengo con mi Google Pixel 6.

El móvil parte actualizado a Android 12 y Asus asegura que recibirá un mínimo de dos años de actualizaciones clave de sistema y dos años de parches de seguridad. Por mi experiencia con Asus, éste es un fabricante al que le cuesta actualizar puntualmente sus dispositivos, pero habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo nuestro protagonista de review. De momento parte con los deberes hechos.

Elegí la experiencia «pura», como dije. Y no puedo estar más contento: el software es muy limpio, apenas hay bloatware puede desinstalarse en su mayoría, Asus incorpora una buena cantidad de extras a las del propio sistema y la personalización se mantiene a un buen nivel. Además, y como estrella del Asus ROG Phone Pro 2, el modo juego incluido, Armoury Crate, marca notablemente la diferencia a la hora de sacarle el máximo jugo a los gráficos en 3D.

Cámara: en algo tenía que tropezar

No falla: el sambenito de la cámara persigue a los móviles gaming, siempre tienen que sacar menor puntuación en la captura multimedia. Y no es que el Asus ROG Phone 6 Pro saque malas fotos (de hecho ha evolucionado de manera muy favorable con respecto a los primeros modelos), pero sí que no está a la altura de un móvil de más de mil euros. A la de un buen gama media sí (sin que esto sea un gran problema, el móvil sobresale en aquello para lo que ha sido desarrollado).

La habitual combinación de triple cámara trasera mantiene un elenco de sensores también habitual: cámara primaria, gran angular y cámara macro. Con esta combinación, y bajo mis pruebas de campo, es la cámara principal la que mantiene el tipo en la mayoría de situaciones, también la más recomendable para no perder la instantánea.

De día no suele haber problemas. Suficiente detalle en primer plano con la cámara principal, tiende a subexponer la escena y, por lo general, también sufre de cierta saturación, especialmente en los verdes. El procesado tiende a una temperatura de color algo cálida.

De noche es cuando sobresalen los problemas de la cámara principal: al descender ligeramente la luz aparecen las acuarelas en medio plano; con un modo noche que no termina de resolver las situaciones en entornos oscuros. El HDR también hace un trabajo bastante discreto: el rango dinámico del Asus ROG Phone 6 Pro tiende a sufrir conforme aparecen los contrastes fuertes de iluminación.

Como suele ser común, la calidad de las imágenes desciende al saltar a la cámara secundaria, la gran angular. Ésta mantiene suficientemente bien la colorimetría y balance de blancos con el sensor primario, no acusa excesiva deformación óptica en los extremos y sí suele presentar falta de detalle apreciable con algo de zoom. De noche las acuarelas saltan a simple vista.

La cámara del teléfono ofrece una aplicación de captura que no termina de sacarle todo el potencial a los sensores. Suficientemente rápida enfocando, incluye el mencionado modo noche, ofrece modo retrato (mejorable), dispone de captura panorámica y no prescinde del modo de captura manual. Echo en falta la captura a gran resolución, el guardado en RAW o más modos de disparo lúdico.

Modo retrato con la cámara trasera

El Asus ROG Phone 6 Pro puede disparar hasta en zoom 8x, aunque en digital (y con la lógica pérdida de definición). Para ello hace falta realizar el gesto del pellizco sobre la pantalla (la interfaz sólo muestra el zoom a 2x).

Con la cámara delantera la calidad de las imágenes es decente, aunque con un detalle y nitidez algo flojos (se incrementan con la caída de la luz). Cierta tendencia a la saturación en el procesado, el rostro en los selfies suele mantenerse bastante natural y peca de ligera falta de contraste.

Modo retrato con la cámara frontal

Si quieres ver todas las fotos en sus condiciones originales puedes acceder a esta carpeta de Google Fotos.

Asus ROG Phone 6 pro, la opinión de Xataka

No es un teléfono para todos los públicos, sí para aquellos que demanden lo máximo a sus móviles. En este sentido, no podría recomendar otro: es lo más potente que se puede encontrar en Android. No sólo eso: el Asus ROG Phone 6 está diseñado para contener esa potencia cuando no se necesita; logrando una autonomía extensa con un uso medio. ¿Que quieres liberar a la bestia? El Modo X devora gráficos en 3D (y recursos) como Homer(o) Simpson en un Buffet libre de donuts.

Tiene un atractivo propio; su diseño sigue la estética gamer sin ser demasiado agresivo; es grande y pesado, pero no tanto como otros teléfonos de su misma categoría; se convierte en un centro multimedia por derecho propio; tan rápido que casi se anticipa a tus movimientos y con la pega de una cámara que rebaja ligeramente la nota general, no se puede destacar en todo. Eso sí, tampoco puedo decir que haga malas fotos como norma, sí que no está a la altura de lo que debería por su precio.

El Asus ROG Phone 6 Pro no es precisamente barato: por los 1.329 euros que vale debe entregar lo máximo en cada apartado. Y cumple; salvo en cámara

En definitiva: el Asus ROG Phone 6 Pro es el rival a batir en potencia, dudo que vaya a existir un Android con mejor rendimiento que el que ofrece este teléfono. Por los 1.329 euros que cuesta sólo se le puede pedir lo máximo.

9.0 Diseño9 Pantalla9,25 Rendimiento9,75 Cámara8 Software9 Autonomía9 A favor Es una bestia en potencia.

Rápido en todo momento, vuela.

La personalización en juegos está a otro nivel. En contra La cámara rebaja la media del teléfono.

A máximo rendimiento la batería vuela.

Algo grande y pesado.