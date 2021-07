ASUS ROG Strix G15 (G513QY), análisis: el estreno a lo grande de la AMD Radeon RX 6800M consigue una bestia de portátil gaming

El que seguramente sea uno de los portátiles más esperados de este año, al menos en el sector gaming, ya ha pasado por la mesa de pruebas de Xataka.

El ASUS ROG Strix G15, en su versión con el Ryzen 9 5900HX y el estreno de la GPU AMD Radeon RX 6800M, supone la puesta en valor de AMD en el mercado de los portátiles gaming en combinación con el buen hacer de ASUS en su serie Strix. La mezcla no ha podido salirles mejor.

Ficha técnica del ASUS ROG Strix G15

ASUS ROG Strix G15 PANTALLA LCD IPS de 15,6 pulgadas 100% DCI-P3 antirreflejos RESOLUCIÓN WQHD (2560 x 1440 píxeles) a 165 Hz con Freesync Premium MICROPROCESADOR AMD Ryzen 9 5900HX GPU AMD Radeon RX 6800M 12GB GDDR6 MEMORIA PRINCIPAL 16 GB DDR4 3.200 MHz ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 CONECTIVIDAD Conector de audio combinado de 3,5 mm

HDMI 2.0b

3x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con pantallas y entrega de alimentación

1x LAN RJ45 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.1 SONIDO 2 altavoces de 4 W con Smart Amp BATERÍA 90 WH GROSOR 2.26 ~ 2.72 mm PESO 2.5 kg PRECIO 2099 euros

Un portátil gaming con estilo

El ASUS ROG Strix G15 no es un portátil que uno pueda llevar de paseo sin que la gente de alrededor se de cuenta de que es un equipo para jugar del estilo más clásico. Nos referimos a contundencia en el diseño y mucho RGB desbocado.

De hecho, en este portátil, además del teclado, se dispone de una barra LED en el frontal del equipo con un objetivo puramente decorativo.

Pero no hay que alarmarse. El diseño del ASUS ROG Strix G15 resulta atractivo si no abusamos de la iluminación. “De día” es un equipo relativamente compacto, muy bien acabado y con un toque de distinción en forma de esquina personalizable en color por medio de unas piezas intercambiables. También la carcasa con cierta textura es muy atractiva.

Una de las esquinas puede personalizarse con diferentes carcasas, pero la roja le queda genial

La unidad que hemos probado es la que viene en color negro mate. Muy elegante, con el toque aislado del logo de ROG que puede iluminarse muy sutilmente (y ojo, el de AMD en la otra esquina), pero con tendencia a atrapar huellas y grasa de los dedos. El patrón delicado de la carcasa pierde mucho por esta facilidad para dejar en evidencia que lo estamos usando.

El diseño del ASUS ROG Strix G15 es elegante y compacto sin renunciar en absoluto a un toque gaming en forma de teclado RGB de 4 zonas y barra LED inferior

Estamos ante un portátil de 15.6 pulgadas que responde a un perfil más bien grueso pero compacto, especialmente en lo que tiene que ver con los marcos de la pantalla.

Conectividad principal en la parte trasera

Con un grosor considerable (casi 2.1 cm), el ASUS ROG Strix G15 ofrece una buena cantidad de puertos al usuario, aunque echamos de menos más puertos USB-C. Los reparte entre el lateral izquierdo y la parte trasera.

En ese último lugar encontramos el puerto Ethernet, la salida HDMI, el conector de alimentación propietario y dos puertos USB: uno de tipo A y otro de tipo C.

A los lados de esta parte trasera quedan dos salidas de aire para la refrigeración. Encontramos otra salida en el lado derecho, que no dispone de puertos, y otra más en el lateral izquierdo, donde queda lugar para dos puertos USB-A.

A nivel de conectividad echamos en falta más puertos USB-C

Como grandes ausencias a nivel de conectividad, además de webcam de la que hablaremos más adelante, echamos en falta una identificación biométrica por ejemplo con lector de huellas.

En cuanto a la conectividad inalámbrica, nos quedamos con WiFi 6 (con rendimiento y cobertura excelente) y Bluetooth 5.1.

Una pantalla perfecta para jugar

De entre las dos opciones de pantalla disponibles para este nuevo portátil gaming, en Xataka hemos podido analizar el modelo con el panel más gaming y más recomendable.

Hablamos de una pantalla de 15.6 pulgadas, resolución WQHD (2560 x 1440) y una frecuencia de refresco de 165 Hz. El panel incluye tecnología FreeSync Premium y ofrece una cobertura del espacio de color 100% DCI-P3 y tiempo de respuesta de 3 ms.

El panel más ambicioso, con resolución QHD y 165 Hz, es el más recomendable para este portátil en todos los apartados que importan en una pantalla para jugar

El panel es un IPS con brillo de 400 nits, muy buen contraste y reproducción del color. Es realmente un acierto en este portátil, que marca un tiempo de respuesta de 3 ms.

El comportamiento del panel puede gestionarse desde la aplicación Armour Create de ASUS, pudiendo modificar el perfil de uso o temperatura de color, entre otros. En todo caso es un panel bastante bien calibrado para disfrutar de él nada más sacarlo de la caja.

Parte de lo compacto de este equipo se debe a los reducidos marcos de esta pantalla, aunque no le ha salido gratis. De manera algo inexplicable, ASUS ha decidido prescindir de la webcam no solo en el marco superior, su situación clásica, sino en cualquier otro lugar. Habrá quien no la eche de menos pero es una práctica algo arriesgada.

Dolby Atmos ideal para usar con auriculares

Con portátiles de corte gaming, en el apartado de sonido, lo habitual es recurrir a unos buenos auriculares que nos den más concentración, precisión y cierto aislamiento del habitual sonido de la refrigeración.

Por ello es de agradecer que este portátil cuente con tecnología Dolby Atmos, logrando un efectivo sonido envolvente cuando usamos los auriculares.

Unos altavoces frontales le hubieran sentado genial a este portátil

La configuración de las tecnologías asociadas al apartado sonoro, como la ecualización, los modos predefinidos o la reducción de ruido, se pueden gestionar desde la aplicación correspondiente.

Si preferimos recurrir al sonido de los altavoces externos, este ASUS G513QY nos deja un sonido bastante potente (2 altavoces de 4 W con Smart Amp), con buena separación de canales pero poco refuerzo de graves.

El Ryzen 9 5900HX a los mandos

El estreno “completo” de AMD en un portátil gaming del más alto nivel ha llegado con uno de sus procesadores de referencia Zen 3, el Ryzen 9 5900HX, un modelo con 8 núcleos (16 hilos) a 3.3 GHz (hasta 4.6 GHz), caché L3 de 16 MB y tecnología de 7 nm, con un TDP de 45W pero que puede aumentar «asumiendo» parte del TDP de la GPU. Como compañero de viaje se estrena la potente AMD Radeon RX 6800M con arquitectura RDNA 2.

El uso de CPU y GPU de AMD permite recurrir a la tecnología SmartShift para mejorar el rendimiento por hardware entre procesador y tarjeta gráfica mediante un balanceo dinámico de la energía entre la CPU y la GPU.

La memoria RAM de este ASUS ROG Strix G15 puede ser ampliada de 16 a 32 GB por parte del propio usuario

El resto de la ficha técnica a nivel de potencia queda del lado de la memoria RAM, de tipo DDR4-3200. Nuestra unidad de prueba ofrece 16 GB de memoria pero se puede ampliar hasta los 32 GB. Eso sí, viene con dos módulos de 8 GB.

Los marcos reducidos son uno de los logros de ese portátil ASUS Strix

Con esta puesta en escena arrancamos las pruebas de rendimiento bruto con los habituales programas de benchmarks. Este ASUS ROG Strix G15 no dudó ni un momento a la hora de mostrarse entre lo más potente del mercado en la actualidad, quedando en muchos test por encima de los modelos equivalente basados en los Core i9 de Intel y las gráficas más potentes de Nvidia.

En la prueba PCMark 10, este portátil superó los 7100 puntos en el test general mientras que en la ronda de test con Cinebench R20, este ASUS ROG Strix consiguió una media de 4246 puntos.

En cuanto a la unidad SSD, hay que indicar previamente que en este portátil se mantiene con PCIe 3.0, lo que provoca que los resultados con la unidad de 1 TB incluida (podemos añadir más almacenamiento con la ranura M.2 extra disponible) en el portátil no sean las mejores cifras que se pueden obtener actualmente en el mercado. Pero dentro de sus posibilidades es de un gran nivel.

La AMD Radeon RX 6800M pasa al ataque

El gran atractivo tecnológico de este portátil de ASUS lo encontramos en la GPU. Y no solo por estar hablando de un portátil gaming sino por el estreno de una de las gráficas llamadas a marcar territorio en este tipo de equipos durante un tiempo.

El estreno a lo grande de la GPU Radeon RX 6800M no le podría haber salido mejor a AMD, que coloca este ASUS ROG Strix G15 como uno de los mejores portátiles para jugar del mercado y a un precio competitivo

La AMD Radeon RX 6800M es el modelo de referencia con arquitectura RDNA 2 y aspira a convertirse en una de las GPU de más rendimiento del mercado gracias a su TDP de 145 W y el extra de energía que puede recibir de la prevista para la CPU gracias a la tecnología AMD SmartShift. Podría alcanzar los 160 W según ASUS.

LA GPU cuenta con 12 GB de memoria de vídeo GDDR6, 40 unidades de cómputo y una frecuencia de reloj de 2300 MHz.

El análisis de la potente GPU de AMD para este portátil lo iniciamos con pruebas habituales como la de 3Dmark Fire Strike, donde este ASUS ROG Strix G15 se dispara hasta casi los 27000 puntos, una cifra inalcanzable para el resto de portátiles del mercado de los que tenemos cifras con el mismo test, lo que demuestra el vital aporte de la GPU en este equipo gaming. En el test 3DMark Port Royal, este portátil de ASUS superó los 5500 puntos.

Si pasamos a los test con juegos reales, combinando aquellos que disponen de sus propios benchmarks con otros que no, los resultados fueron los siguientes, siempre teniendo en cuenta que medimos el rendimiento a 1080p de resolución y con los gráficos al máximo de demanda.

FPS (1080p) Rise of the Tomb Raider 115 Far Cry 5 97 The Division 2 113 Battlefield V 110 Shadow of Tomb Raider 99 Red Dead Redemption 2 99

Con este portátil de ASUS y su pantalla WQHD, jugar con más resolución que los anteriores 1080p es casi una obligación. En esas condiciones, también realizamos la prueba con la resolución nativa del portátil así como usando una pantalla externa y fijando la resolución de salida a 4K en un par de juegos para comprobar de lo que es capaz la nueva GPU de AMD de gama alta.

QHD 4K Shadow of the Tomb Raider 97 fps 46 fps Far Cry 5 100 fps 55 fps Battlefield V 99 fps — Red Dead Redeption 2 65 fps —

Muy bien de batería, ruido y calor generado

El ASUS ROG Strix G15 (G513QY) ofrece al usuario una inmensa batería con capacidad de 90 Wh. Sobre el papel y asumiendo que no la usaremos cuando queramos jugar sino realizar otras tareas menos demandantes de la GPU y CPU, es una cifra muy esperanzadora.

Si no estamos jugando y la GPU queda inactiva, la batería de 90 Wh nos proporciona más de 8 horas de autonomía real

En nuestra habitual prueba de rendimiento de la batería, con brillo alrededor de 150 nits y un uso mixto pero sin jugar (que hace que la GPU no entre en acción sino lo haga la integrada), el ASUS ROG Strix G15 se comporta de manera excelente. De media podemos mantener el uso del portátil con conectividad todo el tiempo y alcanzar más de 8 horas de autonomía. En todo caso, exigiéndole algo más todavía estaríamos por encima de las 5 horas.

Para la recarga, este portátil ASUS ROG recurre a un cargador propietario y grande de 280 W, que es capaz de recuperar la capacidad de la gran batería en menos de dos horas. Dado su enorme tamaño y peso, si lo preferimos, podemos recurrir a un cargador USB-C de hasta 100 W que nos puede salvar de un apuro, eso sí, sin estar usando el equipo de manera intensiva porque no podríamos alimentar y cubrir la demanda al mismo tiempo.

Calor y ruido bajo control

El ASUS ROG Strix G15 (G513QY) supone todo un reto a nivel de refrigeración. Pese a ello, ASUS ha trabajado de manera excelente para conseguir que, incluso en los test intensivos de larga duración a los que hemos sometido a este equipo, las temperaturas de la CPU no pasaran de los 97 grados según nuestras mediciones.

Para conseguirlo, este equipo recurre en primer lugar a un componente de metal líquido para la pasta térmica, apoyado en todo momento por un rediseño tanto de la cámara de vapor como de los ventiladores, que ahora cuentan con 84 aspas con perfil de solo 0,1 mm para ofrecer una mejor extracción del aire caliente del interior del portátil, la cual se realiza hasta por cuatro salidas de aire.

Pese a lo potente de su configuración, ASUS ha logrado un excelente trabajo tanto a nivel de contención del calor como del ruido generado

La contención del calor generado es también de sobresaliente cuando no le exigimos demasiado al equipo. En pruebas básicas donde la CPU no era muy exigida por las aplicaciones y la GPU estaba en modo de reposo, medimos entre 55 y 70 grados de temperatura para la CPU, con los ventiladores funcionando a menos de 2700 rpm y generando apenas 27 dBA.

Los enormes paneles de ventilación de la parte inferior

Cuando jugamos, lógicamente los ventiladores comienzan a funcionar a toda potencia, pero incluso en ese caso, el ruido generado por los mismos es evidente pero no se trata de un ruido especialmente molesto como hemos sufrido con otros equipos gaming de este nivel, estando siempre por debajo de los 53 dBA según nuestras mediciones.

Un detalle importante es que ASUS ha colocado sensores de temperatura en la superficie del teclado de manera que el equipo pueda regular y adaptar la refrigeración para que no resulte molesto cuando jugamos, pues se centra especialmente en la zona WASD. Es un sistema curioso pero que funciona bastante bien.

Buena parte de la información sobre el estado del sistema y la configuración de aspectos como la iluminación del teclado, velocidad de los ventiladores, perfiles de uso o teclas especiales se gestionan de manera rápida pero potente con el software Armoury Crate.

Para aspectos más específicos de la GPU contamos con el programa Radeon de AMD, donde podemos comprobar la configuración y hacer un seguimiento en tiempo real de la funcionalidad SmartShift que juega con el TDP disponible entre la CPU y la GPU de manera dinámica, así como activar o dejar de lado hasta cuatro ajustes gráficos extras.

Un teclado muy correcto para jugar y trabajar

El teclado del nuevo ASUS ROG Strix G15 busca un funcionamiento a medio camino entre los switches mecánicos puros y los de membrana. En su caso hay que hablar de switches de tipo «ruber dome» con un tacto muy agradable, silenciosos pero con buen recorrido y feedback.

ASUS incluye la tecnología Overstroke para mejorar la respuesta a las pulsaciones, la cual se activa un poco antes que con otros switches. Me ha parecido que proporciona un equilibrio muy bueno entre juego y trabajo.

El teclado de este ASUS ROG es lógicamente retroiluminado RGB. Pero no lo hace de manera individual sino por zonas. En total contamos con cuatro zonas de iluminación del teclado que podemos personalizar de la manera tradicional, vía software.

El detalle más gaming del teclado lo encontramos en las teclas WASD, que tienen cobertura plástica translúcida para un toque diferente e identificación visual instantánea.

Del lado del touchpad solo queda decir que tiene un tamaño considerable, está bien integrado y la respuesta del mismo es muy precisa, con desplazamientos muy suaves.

ASUS ROG Strix G15, la opinión y nota de Xataka

Poco a poco pero con paso firme y decidido, AMD ha conseguido alcanzar el mercado gaming de gama alta como siempre ha querido: con sus propios medios. La combinación del Ryzen 9 5900HX y la Radeon RX 6800M ha demostrado en esta prueba que ya puede competir de tú a tú con las combinaciones más potentes de la mano de Intel y Nvidia. Y a un mejor precio.

Para este Asus ROG Strix G15 (G513QY) cuenta con el excelente hacer de ASUS en su serie Strix. Un cuerpo compacto, atractivo, no muy pesado y bien rematado da cabida a un portátil gaming que está ya entre lo mejor del mercado en relación calidad/precio si queremos ir más allá del juego a 1080p y contar además con una muy buena pantalla y una excelente autonomía y refrigeración.

Los detalles de la webcam o el teclado son solo apuntes a mejorar en un equipo al que no se le puede pedir más por lo que cuesta.

9,25 Diseño9,25

Pantalla

9,5

Rendimiento9,75

Teclado/trackpad9

Software8,75

Autonomía9,25

A favor Excelente pantalla para jugar

Gran autonomía

Diseño compacto y no muy pesado

Rendimiento y refrigeración fantástica En contra Teclado RGB pero por zonas y no de manera individual

Sin webcam

Sonido de altavoces mejorable

