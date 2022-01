ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition: se hace respetar por su pantalla OLED externa, y, además, no se inmuta ni a -24 ºC ni a 61 ºC

Este ordenador portátil es muy especial. Basta echarle un vistazo para darse cuenta de que llama la atención por su doble pantalla OLED. Una de ellas, la que podemos ver en la parte exterior del chasis, tiene solo 3,5 pulgadas, pero, como veremos en este artículo, sus posibilidades son muy interesantes. Y la otra, la principal, es una pantalla OLED de 14 pulgadas que, sobre el papel y si nos ceñimos a los datos que nos ofrece ASUS, tiene una calidad muy alta y la capacidad de reproducir el color con mucha precisión.

No obstante, este equipo no es solo una cara bonita. Ha sido diseñado y construido para soportar temperaturas extremas y vibraciones frente a las que otros portátiles probablemente sucumbirían. Y, además, en su interior late uno de los nuevos microprocesadores Intel Core de 12ª generación con microarquitectura Alder Lake, que puede estar acompañado por un máximo de 32 GB de memoria principal de tipo LPDDR5 y una unidad SSD con interfaz PCI Express 4.0. Como veis, sus características pintan realmente bien.

ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition: especificaciones técnicas

características pantalla principal OLED táctil de 14 pulgadas (2880 x 1800 puntos), 16:10, 90 Hz, 550 nits, 100% cobertura del espacio de color DCI-P3, VESA DisplayHDR 500 y validación Pantone pantalla exterior ZenVision OLED de 3,5 pulgadas (256 x 64 puntos) y 150 nits procesador Hasta Intel Core i9-12900H ‘Alder Lake’ con 14 núcleos y 20 hilos de ejecución memoria principal Hasta 32 GB LPDDR5 gráficos Intel Iris Xe almacenamiento 1 TB SSD PCI Express 4.0 NVMe M.2 conectividad 2 x Thunderbolt 4 USB-C 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 2.0 1 x Micro-SD 1 x jack 3,5 mm conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E (802.11ax) de doble banda Bluetooth 5.2 batería Polímero de litio 63 Whr dimensiones 311 x 221 x 15,9 mm peso 1,3 kg

Doble OLED: 14 pulgadas y 90 Hz dentro, y 3,5 pulgadas por fuera para marcar la diferencia

La pantalla OLED principal de este ordenador portátil pinta de maravilla. Al menos, sobre el papel. Tiene 14 pulgadas y una resolución acorde a este tamaño: 2880 x 1800 puntos. Además, trabaja con una frecuencia de refresco de 90 Hz y, como podemos intuir a partir de su resolución, su relación de aspecto es 16:10. Hasta aquí todo pinta bien, pero no hay nada realmente espectacular.

Las prestaciones que lo hacen interesante para los usuarios que necesitan utilizarlo para crear contenidos son su capacidad de reproducción del color y su entrega de brillo. Y es que según ASUS su panel OLED consigue cubrir el 100% del espacio de color DCI-P3, así como entregar picos de 550 nits que le permiten enfrentarse con garantías a la reproducción de contenidos HDR. Un apunte más que merece la pena que no pasemos por alto: ha sido validado por Pantone, lo que, de nuevo, refleja su capacidad de reproducir el color con precisión y de una forma fidedigna.

Vamos ahora con la que sin duda es una de sus principales señas de identidad: su pantalla OLED externa de 3,5 pulgadas. Tiene una resolución de 256 x 64 puntos y una capacidad de entrega de brillo máxima de 150 nits, pero lo que la hace interesante es que ASUS la ha ideado para que los usuarios podamos personalizar la información que queremos que nos muestre utilizando la app MyASUS, que está disponible para Windows.

Tenemos cuatro opciones. Podemos utilizarla para mostrar un texto personalizado; para reflejar en ella la hora, la fecha y el porcentaje de batería restante; para visualizar una etiqueta identificativa, que, por ejemplo, muestre nuestro nombre y la empresa en la que trabajamos; y, por último, para mostrar una animación con motivos espaciales. Parece poco probable que la funcionalidad de esta pantalla vaya a tener un impacto profundo en nuestra experiencia, pero desde luego es una idea original.

Diseñado para soportar temperaturas extremas y un trato agresivo

Esta es la otra gran baza de este ordenador portátil: ha sido diseñado para permitirnos trabajar en entornos agresivos en los que puede estar sometido a temperaturas extremas y vibraciones de gran intensidad. De ahí procede, precisamente, la coletilla ‘Space Edition’ que ASUS ha utilizado en su denominación, sugiriendo, de alguna forma, que este portátil puede trabajar en las exigentes condiciones del espacio.

En la práctica, y si nos quedamos con lo que nos dice el fabricante, este ordenador portátil es capaz de soportar temperaturas mínimas de -24 ºC, máximas de 61 ºC y vibraciones entre 20 y 2000 Hz (sería muy interesante probarlo en el interior de una nave espacial durante el despegue para comprobar si realmente sobrevive a esas vibraciones).

No obstante, esto no es todo. ASUS también asegura que resiste impactos bruscos, una humedad intensa y la baja presión atmosférica que hay a grandes alturas. No suena mal, pero, sobre todo, esta robustez refleja que esta marca ha cuidado mucho la construcción de este equipo. Y tiene mérito, sobre todo si tenemos en cuenta que su diseño es estilizado y es menos voluminoso que otros equipos reforzados con el propósito de soportar un trato agresivo.

ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition: precio y disponibilidad

ASUS todavía no ha confirmado cuándo estará disponible este equipo, y tampoco cuánto tendremos que pagar para hacernos con él. Cuando esté disponible esta información actualizaremos este artículo para incluirla.