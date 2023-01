‘Avatar 5’ acabará volviendo a la Tierra: ya tenemos los primeros detalles sobre la quinta parte de la franquicia

Aún no se ha empezado a asentar la polvareda levantada por el éxito de ‘Avatar: El sentido del agua‘, y ya tenemos datos no solo sobre la más o menos garantizada tercera parte de la franquicia, sino más allá aún. Concretamente, sobre la quinta, de la que el productor Jon Landau ha adelantado algunos datos en una entrevista con Gizmodo.

Afirma Landau que «en la quinta película hay una parte de la historia en la que vamos a la Tierra. Y lo vamos a hacer para abrir los ojos de la gente y los de Neytiri a lo que existe en ella. (…) De igual modo que te definen las elecciones que has tomado en la vida, no todos los humanos son malos. No todos los Na’vi son buenos. Y ese es el caso aquí en la Tierra. Queremos exponer a Neytiri a eso». Según Landau, una posible motivación futura de Neytruri es la de entender por qué los terrestres inician el pillaje de los recursos naturales de Pandora.

Ben Procter, diseñador de producción de ‘El sentido del agua’, ha definido este viaje como «uno de los elementos más emocionantes y conmovedores» de la franquicia, y ha subrayado el mensaje ecologista que desplegará esta entrega. Si todo sale como está previsto: ‘Avatar 5’ llegará en 2028. De momento, la tercera entrega ya está completada, así como el primer acto de ‘Avatar 4’.

Todas estas revelaciones llegan en un momento en el que ‘Avatar 2’ se ha convertido en la película más taquillera de las vacaciones, y Comscore da algunos datos extra sobre su rendimiento en España: es la película más taquillera de los últimos tres años en el país, con una recaudación que supera los 29,56 millones de euros. Se coloca así en el puesto 12 de las más taquilleras a nivel histórico a solo 20 días desde su estreno, y supera ya a ‘Vengadores: Endgame‘ en esa lista.