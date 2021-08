Baidu desvela Robocar, su concepto de coche autónomo que refleja la visión a futuro de la compañía china

Baidu es el gigante tecnológico de China análogo de Google. Una compañía que durante años se ha centrado en la búsqueda online. Ahora que el negocio de la publicidad esta mermando, tienen otros planes centrados en inteligencia artificial y conducción autónoma. Y es justo lo que han mostrado en su última presentación, un coche totalmente autónomo y repleto de inteligencia artificial.





Baidu Robocar es un coche autónomo con puertas que se abren a modo de alas y repleto de tecnología en su interior. Es un prototipo, por lo que de momento no lo vamos a ver producido en masa ni en las calles. De hecho, la compañía no ha revelado si van a producirlo siquiera, algo que generalmente no ocurre con este tipo de vehículos, pensados más para mostrar las ideas de futuro de los fabricantes.

El vehículo destaca las ambiciones de la compañía en el sector de la inteligencia artificial y la conducción autónoma. Dice Baidu que el Robocar será capaz de conducir de forma independiente con la misma capacidad que un humano. De ser así, el vehículo se calificaría como de Nivel 5 en conducción autónoma, algo que la marca no ha dicho explícitamente. Actualmente los vehículos más avanzados son Nivel 4, que aún requiere de algo de asistencia en determinadas situaciones.

El vehículo es biplaza y no tiene volante o pedales algunos. Dentro del coche lo han equipado con multitud de sensores que se comunican con la inteligencia artificial del coche para analizar y hacer sugerencias predictivas a los pasajeros. Dicen que han tardado 8 años en producir este coche.

Robocar en pantallas, Luobo Kuaipao en las calles

Mientras que el Robocar de momento es un concepto, la compañía también está mostrando cuál es la realidad que les espera a corto plazo. Durante los últimos años mediante su programa Apollo Go han puesto robotaxis en las calles de diferentes ciudades de China. Los coches autónomos de Baidu funcionan de forma similar a los Waymo de Google, recogiendo pasajeros y llevándolos de un lugar a otro sin conductor alguno.

Ahora Apollo Go pasa a llamarse Luobo Kuaipao, un renombre para la marca que se centrará en coches autónomos para operar una flota de taxis en ciudades de todo el mundo. Se espera que lleguen a las calles de forma masiva en los próximos años. Baidu se asoció recientemente con BACI Group para fabricar un total de 1.000 vehículos totalmente autónomos durante los próximos tres años.

Vía | SCMP