Barcos hundidos en la Segunda Guerra Mundial emergen de las profundidades del mar en Japón: así ha rescatado la naturaleza estos naufragios bélicos

A estas alturas los españoles nos hemos acostumbrado a ver ríos de lava y montañas de cenizas a diario en la televisión y los periódicos. El volcán de La Palma pronto llevará un mes activo, y en este tiempo ha dejado imágenes impresionantes que tardaremos tiempo en olvidar, si es que alguna vez lo hacemos. Sin embargo, por muy increíble que nos pueda parecer todo lo visto hasta ahora en la isla española, lo acontecido en otra erupción, en este caso en Japón, supera los límites de la imaginación: la actividad volcánica submarina de las Islas Ogasawara ha hecho emerger varios barcos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial que llevaban más de 75 años bajo las aguas del Océano Pacífico.

Según ha adelantado la cadena nipona ANN, la actividad volcánica submarina que se lleva registrando en la zona desde el pasado verano habría hecho que la isla de Iwo Jima, célebre por la cruenta batalla que se libró en ella durante la Segunda Guerra Mundial, se haya elevado, y ha provocado que varios barcos que se fueron a pique cerca de sus costas durante aquella contienda hayan emergido de las profundidades.

De acuerdo con la televisión japonesa, los barcos de guerra emergidos, que están partidos y presentan un importante deterioro, pertenecerían a la armada de los Estados Unidos, y habrían sido hundidos mientras trataban de construir un puerto en la isla. Otras fuentes, sin embargo, aseguran que se trata de navíos nipones hundidos por los norteamericanos.

Wow. The Ogasawara Islands have recently been experiencing increased volcanic activity. On nearby island of Iwo Jima, the entire island has been uplifted, causing Japanese ships that were sunk by the US during the war to come to the surface. pic.twitter.com/7KubeRnrEU

— Ryo from Sorekara Melancholy (@ryofromsorekara) October 18, 2021