Best Buy te reservará productos como la PS5 si te haces miembro de su nuevo programa especial, que cuesta 200 dólares al año

Best Buy te reservará productos como la PS5 si te haces miembro...

Conseguir una PS5 sigue siendo harto difícil casi un año después de su lanzamiento, pero en Best Buy han creado ahora una membresía especial (y muy discutible) que permite que puedas conseguirla en cuanto esté disponible sin miedo a que otros puedan quitártela de las manos.

Su nuevo programa, llamado Totaltech, cuenta con una serie de ventajas en descuentos y servicio técnico, pero lo más destacable e inquietante es ese privilegio para hacerte con la PS5 y otros «productos calientes» antes que nadie. Para beneficiarte de esas ventajas, eso sí, tendrás que pagar 200 dólares al año.

¿Especulando con la escasez de productos?

La célebre cadena estadounidense de productos de electrónica inaugura así un polémico programa que hará que haya clientes de primera —aquellos que pueden acceder a las PS5 que lleguen a sus almacenes— y clientes de segunda, que tendrán aún más dificultades para hacerse con la consola de Sony.

El programa TotalTech cuenta con diversas ventajas como un servicio técnico constante de su división Geek Squad, envío e instalación gratuitas y hasta 60 días para devolver productos.

Aunque los privilegios para acceder a productos populares (y escasos) no está claramente indicado ni en la web del programa ni en su FAQ, el anuncio del servicio sí que revela cómo con este programa sus miembros «también conseguirán ofertas exclusivas y acceso a algunos de los productos más difíciles de encontrar«.

No hay precedentes de algo así en el pasado, y esta semana en Best Buy aparecieron unidades de la PS5 que estuvieron disponibles primero para miembros del programa Totaltech. Es de esperar que otros productos tecnológicos difíciles de conseguir como las Xbox Series X o tarjetas gráficas de última generación acaben formando parte de esos privilegios.

La actitud de Best Buy se acerca peligrosamente a la de los especuladores que utilizan bots para comprar esas consolas antes que nadie y luego revenderlas con un precio inflado. Queda por ver si Best But acaba manteniendo esta polémica suscripción, y si otras tiendas hacen movimientos parecidos.