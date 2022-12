Binance en el ojo del huracán: crecen las dudas sobre la estabilidad real del principal exchange cripto

Las dudas crecen con Binance. No han pasado ni siquiera unas semanas desde el colapso de FTX que ya se habla abiertamente que la estabilidad financiera del primer exchange cripto a nivel mundial podría no estar asegurada. Changpeng Zhao quiso transmitir transparencia a los inversores explicando detalles sobre sus reservas y apoyando una vez más la regulación, pero la confianza de analistas y expertos financieros va cuesta abajo.





Los informes sobre sus reservas no convencen. Hay un aspecto primordial y es que al ser una empresa privada que no cotiza en bolsa, Binance no tiene la necesidad de ofrecer auditorías financieras exhaustivas. Sí ha ofrecido sus distintos informes de transparencia y reservas, pero expertos consultados por el Wall Street Journal apuntan que es difícil estar satisfechos.

«Binance no ha publicado nada que proporcione una visión general completa de su situación financiera o liquidez. Tampoco ha indicado planes para hacerlo», explica Douglas Carmichael, auditor jefe de la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas de EE.UU.

Solo tres números en todo el informe. El informe independiente de Mazars no es digno de una empresa seria como promete ser Binance. Un documento de unas pocas páginas donde a la práctica únicamente aparecen tres cifras sobre las reservas de Binance. Pero es que más allá de la escasa información, el auditor de Sudáfrica además explica que «no puede expresar una conclusión», por lo que ni siquiera esas cifras que da son confiables.

Según describe el WSJ, el informe apunta a que disponen de 597.602 Bitcoins en clientes, mientras que las cuentas de activos es de 582.486 Bitcoins. Una diferencia de unos 245 millones de dólares que, según explica Binance, se explica por el programa de préstamos a clientes. Esto llevaría a que los fondos de los clientes estarían garantizados en un 97% o en un 101%.

Prometen más información próximamente. Más allá de la credibilidad de las cifras, lo que sí parece claro es la falta de una auditoría seria y completa. Una «red flag» en toda regla, según explica John Reed, ex-trabajador del regulador estadounidense durante más de 18 años.

La respuesta de Binance es que es únicamente un «primer paso de un proceso muy largo». Es decir, se excusa en la complejidad de repasar sus reservas. Pero este inicio ya ha generado muchas dudas.

El CEO de Binance está siendo investigado por blanqueo de capitales. Se da la situación añadida de que se ha conocido que directivos de Binance se encuentran siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde 2018. Se trata de una investigación criminal por un posible blanqueo de capitales, del que todavía no se ha extraído una conclusión.

La Justicia norteamericana duda. Según describe Reuters, el Departamento de Justicia ha retrasado su conclusión sobre la investigación criminal sobre Binance. La mitad de los fiscales cree que hay motivos de peso para acusar a Changpeng Zhao y varios ejecutivos de Binance de un posible delito de blanqueo de capitales, mientras que hay otros fiscales que no lo ven claro.

Una postura negativa de los fiscales contra Binance, más allá de lo que luego resulte que dictaminan los jueces, podría golpear seriamente la confianza en el sector cripto, donde Binance juego un papel muy destacado.

