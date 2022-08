BlackBerry tendrá una película que retratará el ascenso y caída de la compañía (y ya ha terminado de rodarse)

Research in Motion supo ser uno de los actores más importantes en la industria de la telefonía móvil. Sus dispositivos BlackBerry eran codiciados por quienes buscaban mantenerse permanentemente conectados. Incluso, en sus mejores años llegó a conquistar a clientes por fuera de la órbita ejecutiva, llegando a los adolescentes gracias a su chat BBM. La compañía, sin embargo, no logró resistir los fenómenos del iPhone y Android (aunque más tarde adoptó este sistema operativo).

A un grupo de productores canadienses y estadounidenses les ha parecido que esta historia debería ser contada tras el lente de una cámara. Así, se han embarcado en un proyecto cinematográfico que, precisamente, busca retratar el auge y la caída de BlackBerry. De hecho, el proyecto ya está bastante avanzado. Ya se han terminado las tareas de rodaje en Canadá, el país de origen de la compañía, aunque todavía queda trabajo por hacer y no se ha especificado cuándo podría estrenarse.

La película de BlackBerry, en camino

Según TechCrunch, la película se titulará ‘BlackBerry’ y está basada en el libro ‘Perdiendo la Señal: El Espectacular Auge y Caída de BlackBerry’. Se trata de una obra literaria lanzada en 2015 y escrita por los periodistas canadienses Sean Silcoff y Jacquie McNish. La película tendrá como protagonista, en el papel del ex director ejecutivo de RIM Jim Balsillie, a Glenn Howerton (‘It’s Always Sunny in Philadelphia’). Jay Baruchel (‘This Is the Fin’), interpretará al cofundador de la compañía, Mike Lazaridis.

Queda por ver qué parte de la historia estará incluida en la cinta. El libro en el que está basada se publicó en 2015, cuando la compañía acababa de lanzar su primer teléfono con Android, el BlackBerry Priv, aunque para ese entonces ya estaba de capa caída. Después llegaron otros movimientos interesantes, como la fabricación de dispositivos con la marca por parte de TCL, en 2019, y los intentos sin buenos resultados de OnwardMobility de revivir los equipos con teclado físico.

Lo cierto es que BlackBerry sigue viva, no como fabricante de teléfonos móviles. En la actualidad, la firma ha rediseñado su esquema de negocio y se dedica a ofrecer soluciones de ciberseguridad e Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), un destino que en sus mejores años posiblemente nadie se habría imaginado. Por lo pronto resta esperar para saber cuándo se estrenará la película y conocer qué parte de la historia nos contarán.

Imágenes | Randy Lu (Unsplash)

