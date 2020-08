Bombardeando láser a la atmósfera: así es la vistosa (y extrema) investigación que hace la ESA desde la Antártida

A veces hay investigaciones que parecen ciencia ficción, pero no hay nada de ficticio en decir que para investigar la atmósfera de la Antártida se dispare un láser, aunque el resultado a nivel visual sí sea un poco ‘Star Wars’.

Se trata de la actividad que hay en el centro e investigación Concordia, uno de los tres que se ubica en la Antártida, aunque se realizan más tipos de investigaciones. De hecho, entre ellas está comprobar qué efectos tiene en el ser humano estar aislado y confinado, algo que nos puede ser familiar pero que no tiene nada que ver con la estancia en el centro.

Sin duda, las instantáneas que nos llegan desde ese centro son algo espectacular, sobre todo si como en el caso que vamos a mostrar ahora se logra capturar la Vía Láctea. Lo que vemos es el LIDAR de la estación Concordia en acción, más concretamente el haz de luz que llega** hasta 100 kilómetros** (en el álbum de Flickr hay otras fotos bastante chulas).

LIDAR at Concordia Station; the high-powered Light Detection & Ranging laser (LIDAR) shoots a beam of laser light into the air, up to an altitude 100km, to measure atmospheric density, temperature, wind speed and aerosol particles, pic Marco Buttu PNRA / IPEV @ItaliAntartide pic.twitter.com/UGuRMqeC0k

— The Antarctic Report (@AntarcticReport) August 23, 2018