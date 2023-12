Bombazo: Rockstar Games publica el tráiler de GTA VI antes de su lanzamiento (y justo después de que se filtre)

Esperábamos ver el tráiler de GTA VI este martes 5 de diciembre a las tres de la tarde hora española pero una filtración ha cambiado los planes de Rockstar Games a último momento. Después de que el primer avance del esperadísimo juego empezara a circular en las redes, el estudio encargado de su desarrollo decidió dejar atrás su idea original para finalmente publicarlo antes de tiempo.

He aquí las primeras imágenes oficiales de Grand Theft Auto VI. El tráiler nos invita a vivir una aventura de mundo abierto con el estilo característico de la saga que recupera una de las ciudades más icónicas y queridas en una combinación entre modernidad y nostalgia. Estamos hablando de Vice City (inspirada en Miami), que vimos en la entrega del mismo nombre lanzada en 2002.

El tráiler de GTA VI ya está aquí

El título presenta un importante salto a nivel gráfico, aunque GTA V ya envejecido muy bien, nos traerá hasta nuestra consola u ordenador escenas muy donde el contraste de los colores vivos de la playa y el Sol del día y las luces de neón de las noches prometen ser características. Todo, tapizado por las incansable dinámica de unan ciudad que se desarrolla ante el lujo, la ambición, el deseo y el crimen.

Desconocemos, de momento, cuántos personajes jugables tendrá el juego, pero en este primer tráiler nos presentan a Lucía, una presidiaria que volverá al mundo de lo ilícito acompañada de quien parece ser su pareja tras salir de la cárcel. No hay demasiada información sobre el juego más allá de las imágenes publicadas hoy, por lo que todavía hay muchas información por conocer con el paso del tiempo.

Algo muy importante que ha quedado claro este martes es la fecha de lanzamiento del juego. El tráiler cierra prometiendo la llegada del título en 2025. Tras esto, se nos vienen a la mente preguntas como en qué consolas estará disponible, cuáles serán los requisitos para poder jugar en un ordenador y, lo más importante, si llegará en simultáneo a todas las plataformas o de manera escalonada.

Lo que ha sucedido en los últimos días con este proyecto no puede pasar desapercibido y, posiblemente, deje un aprendizaje para la industria. Después de años de trabajo y millones de dólares de inversión, una firma del tamaño de Rockstar programa el lanzamiento de su título estrella para el 5 de diciembre a las 9 a. m. ET (5 p. m., hora peninsular española). Y una filtración lo cambia todo.

Sobre las 5:30 p. m. ET (11:30 5 p. m, hora española) empieza a circular en tráiler en X (antes Twitter). Pocos minutos después, la red social bloquea la cuenta original que había compartido el vídeo por infringir los términos del servicio. Ya a las 6:10 p.m. ET (12:10 a.m), Rockstar publica el primer tráiler del videojuego, imágenes que coinciden con las filtradas anteriormente.

