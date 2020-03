Brave denuncia a Google por incumplir el GDPR y expone en un extenso informe que recolecta «cientos de datos sin especificar su uso»

De código abierto y creado por el ex-CEO de Mozilla, Brave es un navegador que promete centrarse en la privacidad de los usuarios. Su primera versión estable llegó a finales del año pasado pero por el momento no parece que haya conseguido arañar cuota de mercado a Google, que sigue dominando holgadamente con su navegador Chrome.

Pero los creadores de Brave quieren seguir defendiendo sus diferencias con Google y han decidido atacar de forma directa. Johnny Ryan, responsable de privacidad de Brave, ha presentado a cinco comisiones de datos europeas un extenso informe donde proclama que Google infringe el Reglamento de Protección de Datos europeo (GDPR) con «cientos de propósitos de procesamiento mal definidos y una base legal desconocida».

Brave analiza los numerosos casos donde Google no especifica qué hace con los datos

El documento de denuncia ha sido publicado en la web de Brave y ha sido enviado a la Comisión Europea, al Bundeskartellamt alemán, a la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, a la Autoridad de la concurrencia francesa y a la Comisión de Competencia y Protección al Consumidor de Irlanda.

Según el artículo 5.1 del GDPR, los datos personales recolectados deben ser «recopilados para fines específicos, explícitos y legítimos y no procesados de manera incompatible con dichos fines». Unos fines no explicados por Google según describe Brave, ya que en el momento de solicitar sus datos únicamente se le envía un conjunto de enlaces a su política de privacidad y no se especifican todos los cientos de usos que Google realmente hace, según describe la acusación.

Por ejemplo en referencia a los datos de ubicación, Google explica que «la información de ubicación ayuda con algunas funciones básicas del producto, como proporcionar un sitio web en el idioma correcto o ayudar a mantener Google servicios seguros». Pero según Brave, no «cómo Google utiliza estos datos de Maps para otros productos como la publicidad».

It’s a terrible day to release a big but complicated tech story, but here goes… @Brave files GDPR «purpose limitation» complaint against Google’s internal data free-for-all. Enforcement could radically change Google. https://t.co/BjVXbIyuBf — Johnny Ryan (@johnnyryan) March 16, 2020

En un análisis de 59 páginas después de seis meses de investigación, Brave repasa cientos de usos que Google hace con los datos personales, «en comparación con los seis que especifica su política de privacidad», explican. Según los responsables del navegador, «los datos entran en vía libre dentro de Google». «Creemos que es la primera vez que una investigación de este tipo se ha realizado sobre los procesos de Google y los resultados muestran que Google no tiene base legal para hacer esto», explica Ryan.

«Google es capaz de crear un monopolio en cascada al aprovechar de manera ofensiva los datos de un mercado en sucesión de otros mercados». Una maniobra que violaría las leyes de competencia, según Brave.

Bajo la postura de Brave, la aplicación del «principio de limitación de propósito» provocaría que Google ya no pueda agrupar los datos de los usuarios en sus distintos servicios y perdería la ventaja de combinar y utilizar de forma cruzada los datos personales.

Por el momento, la acusación ha sido presentada a los organismos reguladores de la Unión Europea. Ahora es el turno de estos analizar si procede a abrir una investigación formal siguiendo la línea propuesta por el navegador.

En respuesta a Xataka, desde Google explican que «estas repetidas acusaciones por parte de un competidor a nivel comercial no resisten un escrutinio serio. Veinte millones de usuarios utilizan sus cuentas de Google a diario para elegir cómo la compañía procesa sus datos. Nuestra política de privacidad y las explicaciones que ofrecemos a los usuarios sobre cómo se almacenan sus datos y las opciones que tienen al respecto son claras. Sabemos que nuestros usuarios quieren tener ese control, por lo que invertimos para que puedan tenerlo».

