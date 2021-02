‘Bruja Escarlata y la Visión’: Las teorías acerca de qué pasa en la serie de Disney+, ordenadas de menos a más probable

El episodio 5 de ‘Bruja Escarlata y la Visión’ ha sido un auténtico puñetazo en la mesa, que deja claros algunos de los cimientos en los que se sustenta esta desconcertante temporada protagonizada por los dos ex-miembros de los Vengadores. Pero la aparición de un personaje inesperado ha desatado la especulación en internet, en foros como reddit. ¿De qué va realmente ‘Bruja Escarlata y la Visión’? ¿Cómo va a impactar en el resto del MCU?

AVISO: Si no has visto el episodio 5 de ‘Bruja Escarlata y Visión’, no sigas leyendo. El resto de este artículo contiene spoiler en profundidad de la serie.

El episodio 5 de ‘Wandavision’ establece dos claves en la continuidad de la serie. El primero: Wanda es la responsable de la realidad alternativa en clave de sitcom que llevamos viendo desde el capítulo 1, desde los homenajes a las series televisivas de los años cincuenta a la más moderna y reconocible sitcom de los ochenta tipo ‘Los problemas crecen’. El segundo: hace su aparición Pietro Maximoff, Mercurio, que en ‘Vengadores: Era de Ultrón’ habíamos dado por muerto.

A partir de este punto, se desencadenan las teorías: ¿qué papel tienen los X-Men en el MCU? ¿Quién es el responsable de esta realidad de raíz televisiva? Estas son algunas de las teorías fan que le intentan dar sentido, y que hemos ordenado de menos a más probables.

6 – La villana es Wanda

Ya sabemos que Wanda es responsable en buena medida de lo que está sucediendo. Lo que pasa no solo es fruto de sus deseos de tener una vida familiar tranquila, sino que el episodio 5 confirma que robó el cadáver de Visión. Además, la vemos salir momentáneamente de su zona restringida para amenazar a Monica y el resto de SWORD. Fue Monica la que dijo abiertamente que Wanda estaba detrás de todo cuando fue expulsada violentamente de Westview en el capítulo 3, al recordarle a su amiga que Mercurio estaba muerto.

Sin embargo, es absolutamente imposible que Wanda sea la única responsable… o incluso puede que no sea en absoluto responsable, y su comportamiento esté siendo controlado por alguien cuya identidad aún no conocemos. Monica está claramente convencida de ello, a pesar de la actitud de SWORD y, francamente, es poco posible que Disney vaya a convertir en villana total a uno de sus personajes más jugosos y a la heroína titular de su nueva serie del MCU. Esto huele a cuerno quemado.

5 – ‘Bruja Escarlata y la Visión’ seguirá tomando House of M como modelo, pero a la inversa

‘House of M’ es un cómic publicado en el año 2005 y guionizado por Brian Michael Bendis en el que la Bruja Escarlata, después de perder a sus dos hijos Billy y Tommy (como en la serie) y el contacto con la realidad, decide reconstruir todo a su antojo. Vengadores y X-Men tienen que unir fuerzas para detenerla y consideran matarla. El mundo que Wanda reconstruye es una especie de utopía en la que los mutantes dominan el mundo. Pero cuando ella misma se da cuenta de lo que ha hecho, acaba con los poderes de todos los mutantes del mundo.

‘House of M’ no ha podido ser replicada tal cual porque, obviamente, los mutantes no han sido presentados en sociedad en el MCU, pero aún hay elementos que pueden ser imitados en el transcurso de lo que queda de serie. Concretamente, hay una teoría fan que afirma que ‘Wandavision’ será el inicio de los mutantes en el MCU: en vez de eliminarlos por completo del Universo Marvel, Wanda los generará. Sería una forma coherente de traer a este tipo de personajes al MCU, dicen algunos fans que incluso más que hacerlo a golpe de multiverso.

4 – Los villanos son los vecinos (o están al tanto)

En el capítulo 5 hay dos momentos que hacen pensar que los vecinos no son las víctimas que parecían, al estilo de Monica Rambeau (que, por cierto, cada vez está más claro que anda ocultando sus poderes de Capitana Marvel / Photon). Por una parte, cuando la insufrible Agnes interrumpe una conversación para preguntar a Wanda si quiere que «la retomen desde arriba», como si estuvieran repitiendo una toma en un rodaje, bajo un guión predeterminado. Además, Wanda usa sus poderes delante de ella sin problemas, ante la sorpresa de Visión.

Por otra parte, en la oficina, Norm y Visión interceptan (¡en un Commodore 64!) un email que habla de la «Anomalía Maximoff», y esta vez es Norm el que intenta camuflar la falsa realidad en la que viven, convenciendo a su compañero de que es una broma. Podría ser que, más que villanos, estén siendo obligados por Wanda a mantener la farsa y no revelar sus verdaderas identidades, que SWORD ya demostró que conocía en el episodio 4.

Un comentario adicional, además, para Agnes, que muchos fans piensan que es en realidad Agatha Harkness. En los comics, es una ancianísima bruja que escapó de los juicios de Salem y fue maestra de una joven Wanda. También ha sido némesis tradicional de la Bruja Escarlata en papel y es la que revela en ‘House of M’ que sus hijos tienen orígenes demoniacos. En los comics, Agatha tiene un hijo llamado Nicholas Scratch, y el conejo doméstico de Agnes en la serie se llama Señor Scratchy. ¿Juego sucio por parte de la vieja bruja? Por otra parte, aún tenemos que conocer a su marido Ralph: ¿es esto una alianza entre la hechicera y, glups, Mephisto?

3 – El villano es Mephisto

Una de las primeras teorías de fans que surgieron, en cuanto se dedujo que la ambientación de sitcom no era un guiño meta sino una circunstancia argumental (cuando ‘House of M’ ya estaba en mente de todos los fans que tenían mejores cosas que hacer que llorar por los rincones porque una serie del universo Marvel homenajea a ‘Embrujada’). Las peculiaridades de Mephisto le convirtieron en uno de los principales candidatos a demiurgo de la temporada, una criatura que no es el demonio de la mitología cristiana, pero sí un monstruo que se inspira en él (y se aprovecha de la confusión).

De hecho, en los comics es un viejo conocido de Thanos, pero su tendencia a firmar pactos fáusticos con personajes como el Motorista Fantasma o Silver Surfer hace pensar que quizás haya hecho lo propio con Wanda. El hecho de que en el capítulo 5, Wanda asegure a Visión que ella no es la que está controlando todo en todo momento hace pensar en un villano secundario. Una curiosa elección que quizás no encaje demasiado con el MCU que hemos visto hasta ahora, pero sí con el giro místico que podría dar con la nueva película de ‘Doctor Strange’.

2 – Mutantes vía multiverso

Mercurio está aquí por algo (no descartemos, eso sí, que sea un disfraz de Mephisto). Sabemos que la conexión de ‘Wandavision’ con la secuela de ‘Doctor Strange‘ está garantizada (de hecho, un cameo del personaje es uno de los rumores más insistentes desde el inicio de la serie). Es decir, los multiversos están a la orden del día en el MCU desde ya. Y damos paso a Mercurio, la aparición sorpresa de esta episodio. ¿No estaba muerto? O más allá de eso… ¿no era otro Mercurio?

Lo peculiar de esa aparición es que el actor que le da vida es Evan Peters, que había sido Mercurio en las películas de los X-Men de Fox, no en las de Marvel, en uno de los contadísimos casos en los que un mismo personaje ha aparecido en ambos universos superheroicos. El cambiazo es corroborado por el personaje de Darcy, tan espectadora como nosotros, con un «She recast Pietro?«. Es decir, el cambio no es casual, estilo madre de Will Smith en ‘El príncipe de Bel Air’. ¿Puede ser la entrada de este Mercurio-que-no-es-Mercurio una vía de llegada de los mutantes en el MCU a través de los multiversos? ¿Y si Westview no es un multiverso, sino una puerta?

1 – Los responsables de todo el follón son Billy y Tommy

No los villanos, desde luego, pero… ¿y si son ellos quienes están realmente detrás de esta fantasía residencial de Wanda? Billy y Tommy acabarán convertidos en Wiccan y Speed, miembros de los Young Avengers (una franquicia demasiado jugosa como para que Disney no la explote en el futuro), pero antes de todo eso son los hijos gemelos de Wanda y la Visión, y responsables indirectos de la masacre mutante de ‘House of M’.

Parecen ser los únicos que tienen control de la situación al margen de Wanda: maduran sin que sus padres puedan evitarlo cuando están ante una situación trágica o incómoda, como sucede con la muerte del perro, y además son los únicos niños de Westview. ¿Puede eso querer decir que en realidad los «cerebros» detrás de esa falsa realidad son ellos, y esa falta de niños es símbolo del carácter único que tienen los hijos de Wanda?