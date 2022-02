Buenas noticias: el precio del gas comienza a desinflarse tras un acuerdo entre los principales países europeos

Europa empieza a mover ficha para hacer frente a la dependencia con Rusia para el gas. Siete países europeos han formado el Pentalateral Energy Forum, una alianza para proteger y asegurar el suministro de gas. Un importante acuerdo que ya está reflejándose en el precio del gas en el indicador TTF holandés, referencia del mercado europeo.

Según la Agencia Internacional de Energía, en el último trimestre de 2021 Moscú decidió reducir hasta en un 25% los envíos de gas. Pese a que Europa está pagando por el gas altísimos precios. Parece claro que Europa no puede confiar en el gas ruso para el abastecimiento y frente a ello los países europeos han cerrado filas.

Viendo la escalada en el precio del gas cuesta imaginarse que hace un año se situaba a poco más de 20 euros por megavatio hora. Poco a poco fue creciendo para alcanzar los casi 50 en verano, los 80 en otoño y el pico máximo de 180€/MWh a finales de diciembre. Una situación insostenible a largo plazo que afortunadamente se ha logrado controlar.

Actualmente el precio del gas según el TTF se sitúa por debajo de los 75 €/MWh, siendo su nivel más bajo en varias semanas y muy por debajo de los más de 90 euros por megavatio hora en el que parecía haberse instalado de nuevo.

El descenso en el precio del gas coincide con el anuncio de la creación de esta alianza, en la que participan Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza. No se encuentra ni Italia ni España en esta coalición, aunque su papel en el mercado del gas es distinto.

