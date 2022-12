Cada vez estamos más cerca del wearable más prometedor del futuro: las pieles electrónicas

En más de una ocasión habrás escuchado que la piel es una barrera, una suerte de defensa avanza que nos protege y ayuda a relacionar con el mundo exterior. Y lo es. Pero… ¿Y si pudiera ser eso y algo más? ¿Y si la planteásemos como una especie de interfaz entre nuestro cuerpo y dispositivos tecnológicos? ¿Y si ampliásemos el concepto, yendo más allá del tegumento que nos envuelve, hasta abarcar también otras opciones salidas de los laboratorios más avanzados?

El concepto no es nuevo. Desde hace décadas científicos e ingenieros trabajan en la denominada “piel electrónica”, o e-skin, y si bien durante un tiempo sonó casi a ciencia ficción tenemos equipos de investigación que trabajan en lo que podría convertirse en el gran wearable del futuro.

¿Qué es eso de la piel electrónica? El nombre no deja mucho a la imaginación: circuitos flexibles, electrónica portátil inspirada en las capacidades de la piel humana. La descripción es general y muy abierta, pero da una idea de su enorme potencial. Desde hace tiempo los expertos trabajan en su desarrollo por sus posibilidades en el monitoreo de la salud, la creación de prótesis o la robótica.

Lograrlo supone —como reconocía el año pasado Katharine Sanderson en Nature— un “importante desafío químico y de ingeniería” que debe lidiar con una superficie tan compleja como la piel humana y, al mismo tiempo, componentes electrónicos que suelen ser frágiles y poco flexibles.

Un empeño ambicioso, pero no nuevo. Así es. La carrera hacia una electrónica flexible no es desde luego nueva. “Fue en la década de 1980 cuando empezamos a ver algunos sensores táctiles a los que podríamos referirnos como una versión rudimentaria de la piel”, comenta el profesor Ravinder Dahiya a Scientific American. A mediados de esa década se desarrollaron los primeros conjuntos de sensores flexibles, recurriendo en ocasiones a tecnología previa, como Kapton, una película flexible.

La ciencia de materiales y electrónica siguió avanzando a lo largo de los años siguientes en su búsqueda de una mayor versatilidad, flexibilidad, suavidad, y capacidad para estirarse. Con el tiempo la investigación se ha beneficiado de otras empresas, como el desarrollo de polímeros y la búsqueda de una mayor flexibilidad para la electrónica portátil. Para 2004 Takao Someya, de la Universidad de Tokio, informaba de un parche flexible de 8×8 centímetros con capas de alto rendimiento, dotado con sensores de presión y que permitía que la corriente fluyera, una aportación que permitía a los robots manejar un primitivo sentido del tacto gracias a la capacidad de responder ante la presión.

Una tecnología con desafíos importantes. Llevamos tiempo avanzando hacia una e-skin cada vez más versátil, pero el camino está plagado de retos. La piel electrónica es un desafío complejo tanto para los químicos como los ingenieros. Una de las grandes virtudes de nuestra piel es su flexibilidad, lo que la convierte en un auténtico quebradero de cabeza para los científicos que quieren conectarla con un electrodo: se estira, arruga, dobla, humedece por el sudor… Y ni los geles ni tampoco los líquidos iónicos —buenos para la conducción eléctrica— representan una solución infalible.

Engineers fabricate a chip-free, wireless electronic “skin”: The device senses and wirelessly transmits signals related to pulse, sweat, and ultraviolet exposure, without bulky chips or batteries. https://t.co/eOqFoPP6pP pic.twitter.com/he1vII0ga4

— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) August 19, 2022