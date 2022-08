California vive una sequía crónica. Su plan para aplacarla: paneles solares sobre acequias

A problemas complejos, ya se sabe, soluciones sencillas. California necesita agua. Mucha agua. La región afronta una sequía histórica que afecta a millones de personas, amenaza cosechas, ha bajado a cotas nunca vistas las reservas del lago Mead y ha obligado ya a aplicar restricciones al consumo. Ante semejante panorama sus autoridades han decidido probar una idea tan simple como, a priori, prometedora: cubrir sus canales de riego para reducir la evaporación.

Lo más curioso no es sin embargo el qué ni el cómo, sino con qué. En vez de tejadillos convencionales, en California han decidido utilizar paneles fotovoltaicos que les permitirán matar dos pájaros de un tiro: ahorrar agua y, de paso, generar electricidad con fuentes renovables.

La idea lleva ya meses sobre la mesa, pero es ahora cuando California ha decido dar el empujón definitivo al bautizado como “Proyecto Nexus”, un piloto con un presupuesto de unos 20 millones de dólares. Para demostrar las posibilidades del sistema se instalarán 8.500 pies —2,6 km— de paneles solares a lo largo de tres secciones de los canales del Distrito de Irrigación de Turlock, en el centro de California. El montaje, precisa CBS News, arrancará en 2023 y finalizará en 2024; si bien otros medios, como The Register, precisan que podría verse ya movimiento este otoño.

En la iniciativa están embarcados Solar AquaGird, Citizen Group y TID —entre otros actores— y se plantea a modo de “prueba de concepto”, un piloto que ayude a entender las ventajas de un sistema relativamente sencillo: cubrir los canales con paneles solares. Con el proyecto se quiere ahondar también en las posibilidades de almacenamiento energético para respaldar la red local.

A priori, las ventajas del sistema son prometedoras.

Al menos sobre el papel.

Un estudio elaborado el año pasado por la Universidad de California Merced concluye que si se cubriesen con paneles fotovoltaicos los más de 6.400 km que integran la red de canalización del estado podrían generarse 13 GW anuales, el equivalente a la sexta parte de la capacidad instalada en el estado. Con un aporte de ese calibre, California quedaría mucho más cerca de sus objetivos medioambientales. En esta fase inicial, eso sí, la energía generada será bastante menor.

