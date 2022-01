‘Call of Duty’ se queda: Phil Spencer confirma sus «deseos» de mantener el popular shooter en PlayStation

‘Call of Duty’ se queda: Phil Spencer confirma sus «deseos» de mantener...

Era una de las grandes dudas que dejaba la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft: ¿qué pasará con el mítico ‘Call of Duty’ en PlayStation ahora que la IP esa propiedad de Microsoft? Es uno de los juegos más vendidos en la consola de Sony y ahora, por fin, tenemos confirmación oficial: se queda.

Phil Spencer, máximo responsable de Microsoft Gaming y Xbox, ha comentado en su perfil de Twitter lo siguiente:

«Tuve buenas llamadas esta semana con los líderes de Sony. Confirmé nuestra intención de honrar todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de mantener ‘Call of Duty’ en PlayStation. Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación».

‘Call of Duty’ seguirá lanzándose en PlayStation

Las declaraciones de Phil Spencer dejan claro que, a diferencia de lo que pasará con los próximos títulos de Bethesda (‘Starfield‘ y ‘The Elder Scrolls VI‘), la saga ‘Call of Duty’ no será exclusiva de Xbox y PC. En su lugar, Microsoft / Activision Blizzard seguirán lanzando los juegos en la consola de Sony, algo que tiene sentido.

¿Por qué? Porque ‘Call of Duty’ es uno de los títulos más vendidos en PlayStation. Basta con echar un vistazo a la lista de juegos más descargados en PlayStation en 2021 para ver que ‘Call of Duty: Vanguard‘, ‘Call of Duty: Black Ops – Cold War‘ y ‘Warzone‘ están en la parte alta de la tabla. A eso hemos de sumarle que, junto a ‘Warcraft’ y ‘Candy Crush’, supone el 76% de los ingresos de Activision.

Lo que no sabemos es qué pasará con el resto de franquicias e IPs de la empresa, como ‘Spyro‘, ‘Crash Bandicoot‘ u ‘Overwatch‘, solo por citar algunas. La confirmación que nos llega se refiere únicamente a ‘Call of Duty’, el resto está en el aire.

Además, otra pregunta es qué pasará con ‘Call of Duty’ en PC y Xbox. Cabe esperar que Microsoft aproveche su posición para lanzar los títulos venideros día uno en Game Pass, pero habrá que esperar para salir de dudas.