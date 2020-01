Cámaras contra la comodidad: en China han usado reconocimiento facial para detectar quién iba en pijama por la calle

China puede ser, a ojos de los occidentales, un país peculiar. Por poner un ejemplo rápido, la policía de Xinjiang tiene gansos policía en lugar de perros policía porque tienen buena vista y pueden llegar a ser agresivos. También es común escupir en la acera (algo que ha sido multado en alguna ocasión), como lo es ir en pijama por la calle.

Podría argumentarse que es poco decoroso y el país lleva años luchando por deshacerse de esta cómoda tradición, y la última medida ha pasado por usar reconocimiento facial para cazar a los viandantes en pijama y exponer su foto e identidad en las redes sociales, tachándolos de tener un «comportamiento incivilizado».

Ir en pijama por la calle ha salido caro

Una de las imágenes cazadas por las cámaras que fueron compartidas en redes sociales.

Los hechos han tenido lugar en Suzhou, al oeste de Shangai. Según explican en Global Times (que es un medio controlado por el gobierno chino), se publicaron siete fotos de personas que iban en pijama en lugares públicos, junto con sus nombres, su tarjeta de identificación y más información. Explican desde el medio que esto «provocó furor» en las redes sociales y que «los internautas argumentaron que no había nada malo en usar pijamas en público».

Global Times dice que estos internautas «también cuestionaron si el gobierno infringió la privacidad de los residentes al divulgar su información personal», a lo que Suzhou, que tiene unos seis millones de habitantes, respondió que actualmente están compitiendo por el título de «Ciudad Nacional Civilizada» y que prohibió expresamente a los ciudadanos usar el pijama en público.

Sin embargo, los oficiales han pedido perdón, alegando que «queríamos poner fin al comportamiento incivilizado, pero, por supuesto, deberíamos proteger la privacidad de los residentes». Actualmente las fotos han sido eliminadas de las redes sociales. Liu Changsong, abogado, cree que «si los residentes se exponen en público, deberían ser castigados, pero si simplemente usan ropa extraña el gobierno debería ser tolerante».

En The New York Times citan una publicación (ahora eliminada) compartida a través de WeChat por la administración de Suzhou en la que se explica que «el comportamiento incivilizado se refiere a cuando las personas se comportan y actúan de manera que violan el orden público porque carecen de moral pública». En otra publicación, dicen hay quien cree «que los lugares públicos son verdaderamente ‘públicos’, donde no hay culpa, no hay supervisión y no hay presión pública», lo que desembocado en «una especie de mentalidad complaciente e indisciplinada».

En total, siete personas vieron su foto e identidad publicadas en las redes sociales

El medio estadounidense se hace eco de las declaraciones de Hung Huang, editora de la revista de moda iLook y presentadora de televisión chinoamericana, que afirma que «en China, cuando estas cosas suceden, es cuando la tecnología muy potente llega a manos de burócratas de muy bajo nivel, y por bajo nivel me refiero a bajo nivel de inteligencia».»La decisión fue probablemente tomada por alguien que no entiende la moda internacional y cómo usar la tecnología para beneficiar a la gente en lugar de simplemente controlarlas», sentencia.

No es la primera vez que China usa el escarnio público y la tecnología de vanguardia para señalar a los usuarios «poco civilizados». Sin ir más lejos, a mediados de 2019 pudimos saber que el país había instalado cámaras en los pasos de peatones de Tiayuan para detectar a las personas que cruzasen en rojo para, posteriormente, exhibir su cara en grandes pantallas. Esto generó cierta polémica, además de por la privacidad, por la exposición de menores.

Vía | The New York Times

Imagen | Stougard con licencia CC BY-SA 3.0