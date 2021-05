Cambia de tele con estas 29 smart TV 4K a precio de derribo y el POCO X3 Pro cada día más barato: mejores ofertas de Cazando Gangas

Con la liga recién terminada, la Eurocopa 2020 2021 en el horizonte inmediato y las Olimpiadas postergadas por la pandemia… ¡Un momento!, ¿por qué me está hablando esta de deportes? ¿habré entrado en Vitónica por error? No. Este será un verano de deportes y para disfrutar de ellos son varios los comercios que han lanzado campañas de ofertas en televisores que invitan a renovar el electrodoméstico del salón. Es el caso del Summer of Sports de Amazon o el Plan Renove de MediaMarkt. No te preocupes porque tienes las mejores ofertas en televisores en esta edición de Cazando Gangas, además de otras rebajas y descuentos en electrónica y tecnología.

Bestial es la rebaja del actual buque insignia de Samsung: en febrero se lanzó por casi 1300 euros y ahora el Samsung Galaxy S21 Ultra está disponible por 1.071 euros en Amazon. Un teléfono premium en todo, pantalla para disfrutar, rendimiento de alto nivel y uno de los mejores zoom iPhone 12 de 128GB con 110 euros de rebaja: 749 euros en Amazon (solo color rojo) y MediaMarkt. El iPhone 12 destaca por fluido rendimiento gracias al chip A14, los buenos resultados de su cámara y lo bien que se ve su pantalla OLED. Chollo pack: Samsung Galaxy A72 + los Galaxy Buds Live por 449 euros en Amazon, por su precio oficial te llevas los auriculares TWS de la marca. El Samsung Galaxy A72 destaca por su gran pantalla, gran batería y su teleobjetivo. Y el otro modelo más popular también está disponible con los auriculares prácticamente de regalo: Samsung Galaxy A52 5G + Galaxy Buds Live por 429 euros en Amazon. Las versiones de 256GB también están disponibles en pack En cuestión de un mes el OPPO Find X3 Lite 8/!28GB ha bajado casi 100 euros, quedando en 378 euros. El más pequeño de la familia es un móvil completísimo con pantalla AMOLED con 90Hz de tasa de refresco, carga rápida de 65W y el solvente Snapdragon 765G El OPPO A73 5G 8/128GB es uno de los mejores terminales en calidad precio de OPPO, y más si puedes conseguirlo a 225 euros en Amazon, en otras tiendas ronda los 250 euros. Entre sus argumentos, su gran pantalla AMOLED, batería de 4040mAh con carga rápida a 18W, triple cámara Buena rebaja en la versión global del Xiaomi Mi 11 Lite, a 269 euros con el cupón PQ22021 en eBay, en otros comercios está a 350 euros. El hermano pequeño de la familia Mi 11 cuenta con unas specs muy atractivas en su rango de precios, especialmente para quienes usen su terminal para consumo multimedia gracias a su panel AMOLED a 90Hz compatible con HDR10+, procesador Snapdragon 732G, cámara trasera triple 6 + 8 + 5MP y batería de 4.250 mAh con carga rápida a 33W. Baja unos eurillos más el OnePlus Nord N10 5G, ahora por 219 euros en Amazon. Lo mejor de este terminal son sus 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, lo último en conectividad y su batería de 4300 mAh con Warp Charge 30T, además de la experiencia de OxygenOS Xiaomi Redmi Note 10 4/64 porque se queda en 159 euros en Amazon, 40 euros menos que en otras tiendas. El Redmi Note 10 destaca por su pantalla AMOLED de 6,43″ FHD+ en su rango de precios y su gran batería de 5.000 mAh con carga rápida. Con cámara cuádruple y procesador Snapdragon 678 para uno de los terminales más atractivos en su rango de precios. Es la versión global con envío rápido desde España Rebajilla de 30 euros en el Samsung Galaxy A12 3/32GB en MediaMarkt, un smartphone básico con gran batería de 5.000 mAh, buen diseño y cámara cuádruple. Por 129 euros

Más de 100 euros de rebaja en el Huawei Watch GT2 Pro, a 197 euros en Amazon, uno de los precios más bajos hasta el momento en el reloj más ambicioso de Huawei, en la web oficial los días Sin IVA lo han dejado casi por 50 euros más. Destaca por su autonomía de dos semanas, más de 100 entrenos diferentes, con acelerómetro, giroscopio, geomagnético, presión, el nuevo de ritmo cardíaco TruSeen 4.0+ (más preciso que los anteriores, según la marca) y mide la saturación de oxígeno en sangre. Uno de los smartwatch con mejor relación calidad precio del mercado vuelve a estar rebajadísimo: Huawei Watch GT2e por 99 euros en Amazon, Huawei de la web oficial. En nuestro análisis del Huawei Watch GT2e destacamos su vocación deportiva y su autonomía, por encima de modelos similares de otras marcas, lo atractivo de su diseño y la precisión en mediciones deportivas y de actividades como el sueño. Amazfit Bip S Lite por 36 euros en Amazon activando el cupón, casi 10 euros menos que la oferta de MediaMarkt y Worten. Un smartwatch básico con una autonomía que ronda el mes con pantalla de 1,28″, 14 modos deportivos, medición de sueño y frecuencia cardiaca Aún menos cuesta el Xiaomi Mi Watch Lite en eBay: usa el cupón PNUEVASMARCAS y benefíciate de un descuento adicional de 10 euros que lo deja en 34,99 euros. Un smartwatch sencillísimo que ofrece prácticamente que la Xiaomi Mi Band 5 pero en formato reloj

Baja otros 50 eurillos más el MSI GF75 Thin 10UE-017XES, a 1249 euros en Amazon. Ojo porque lleva una RTX 3060 Max-Q para jugar a toda máquina, con panel de 17,3″ Full HD a 144 Hz, procesador Core i7-10750H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB Si buscas un portátil con gráfica de última generación a buen precio, el ASUS TUF Dash F15 TUF516PM-HN135 ha bajado 200 euros en unos días: 1199 euros cuesta en Amazon y PcComponentes. Con panel de 15.6″ FullHD, procesador Intel Core i7-11370H, 16GB de RAM, SSD de 512GB y una NVIDIA RTX3060-6GB En otras tiendas se acerca a los 1.400 euros el LG Ultra 15U70N, pero cuesta 1049 euros en Amazon y PcComponentes, para quienes quieran un portátil profesional potente con gráfica dedicada pero huyan de la estética gaming. Monta procesador Intel Core i7-10510U, 16GB de RAM, SSD de 512GB y gráfica GTX1050. Con panel de 15.6″ y Windows 10 de serie. Pesa 1,9 kg pero su autonomía de hasta 16 horas invita a llevárselo para trabajar a cualquier parte Si buscas un portátil gaming de 17″ pero no te quieres gastar más de mil euros, ojo a este Asus TUF Gaming F17 FX706LI-HX205 rebajado hasta 949 euros en PcComponentes. No lleva lo último de lo último, pero el conjunto es equilibrado para jugar: procesador Intel Core i7-10870H, 16GB de RAM, SSD De 512GB y una GTX 1650 Ti Normalmente ronda los mil, ahora por 849 euros en Amazon el MSI GF63 Thin 10SCSR-1051XES, un portátil gaming moderadamente ligero con panel de 15.6″ FullHD a 60Hz, procesador Intel Core i7-10750H, 16GB RAM, SSD de 512GB y gráfica Nvidia GTX1650Ti-4GB. Sin SO Baja desde casi mil el Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH0, ahora por 799 euros en PcComponentes, un equipo muy interesante para quien necesita músculo y gaming ocasional, especialmente por su procesador AMD Ryzen 7 4800H, 16 GB RAM y SSD de 512GB. Más ajustado en cuanto a gráfica, con una veterana GTX1650. Rebaja de 50 euros en este portátil gaming, uno de los bestseller de Amazon: ASUS TUF Gaming FX505DT-HN540 a 749 euros, en PcComponentes también está disponible a ese precio. Panel de 15.6″ FullHD, un veterano pero potente AMD Ryzen 7 3750H, 16GB de RAM, SSD de 512GB y gráfica NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR5. Sin SO Rebajón de 300 euros respecto a su PVP en el convertible Lenovo IdeaPad Flex 5 4IIL05, a 649 euros en El Corte Inglés. Un modelo potente y versátil que destaca por su procesador Core i7 1065G7 y GeForce MX330 2GB que permite hasta gaming ocasional. Más justo en RAM y almacenamiento con 8GB y SSD de 256GB. Pantalla táctil FHD de 14″ y 1,5 kg de peso Baja 30 euros en Amazon el Lenovo V14, un portátil modesto que destaca por su procesador AMD Ryzen 3 3250U, SSD de 128GB y Windows 10 Pro. Lo menos bueno: 4 GB de RAM y panel de 14″ HD. Por 329 euros, es una opción low cost para navegación y ofimática muy básica

Sin stock pero se puede pedir y es previsible que haya disponibilidad para este chollo: Lenovo Legion Y44w a 799 euros en Amazon, bajadón de 400 euros en este monitor gaming con panel curvo VA de 43.4″ UHD con FreeSync Pro, 144 Hz de tasa de refresco, 4 ms de tiempo de respuestas y con altavoces. Un periférico de gama alta con gran relación calidad precio para disfrutar de partidas individuales Si buscas un ultrawide grande para trabajar, el Samsung LC34H890WGRXEN está 100 euros más barato: 399 euros cuesta en PcComponentes y Samsung. Un monitor curvo de 34″ con resolución QHD y FreeSync 60 euros menos en el Samsung LU28R552UQRXEN, a 259 euros en Amazon. Monitor de 28″ sin marcos con resolución 4K, tiempo de respuesta de 4 ms, 60 Hz de frecuencia de refresco, compatible con HDR10 y con FreeSync. Para quien busca calidad de imagen esta es una gran opción Samsung Odyssey G5 C27RG50 por 50 euros menos, ahora por 249 euros en Amazon. Monitor gaming curvo de 27 pulgadas con resolución Full HD, 4 ms de tiempo de respuesta y una espectacular tasa de refresco de 240 Hz, con NVIDIA G-SYNC 50 euros menos en el Lenovo D32q-20, a 199 euros en Amazon, un monitor de 31,5″ QHD con frecuencia de refresco de 75Hz, 4ms de tiempo de respuesta, compatible con AMD Radeon FreeSync. A ese precio es difícil encontrar monitores tan grandes y de esas características SAMSUNG C24F390 a 99 euros en Amazon, baja 35 euros. Si tu presupuesto es ajustado, ojo porque tiene panel VA curvo de 24″ con resolución FHD, tiempo de respuesta de 4 ms, frecuencia de refresco de 60 Hz y FreeSync

Más de 200 euros de diferencia respecto a tiendas como El Corte Inglés en la Sony KE55A8 de 55″, a 1179 euros en MediaMarkt. La OLED más sencilla de la firma nipona para 2020, con panel de 55″ de 10 bits, Dolby Vision y Dolby Atmos, Android TV 9 como sistema operativo. Lo mejor de este televisor es su calidad de imagen Si quieres un televisor OLED para disfrutar del cine con gran calidad de imagen, la Panasonic TX-55GZ950E se desploma hasta los 1199 euros en El Corte Inglés, en PcComponentes ronda los dos mil euros. Smart TV 4K del año pasado con panel OLED de 55″ calibrado por especialistas en cine, es compatible con contenidos Dolby Vision y HDR10+ y con sonido Dolby Atmos Es una de las gamas altas más atractivas del año pasado en calidad precio y tiene rebaja bestial en diferentes tamaños: la de 77″ LG OLED77CX6 por 2999 euros en El Corte Inglés, la LG OLED CX de 65 pulgadas a 1649 euros y en Mielectro el modelo más compacto de 48″ también tiene buena rebaja, quedando en 979 euros, en otras tiendas cuesta 100 euros más. Con panel OLED de 10 bits compatible con contenidos HDR10+, HLG y Dolby Vision, con configuración de sonido de 2.2 canales con 40W de potencia y Dolby Atmos para lograr un sonido más envolvente. Como sistema operativo, el intuitivo WebOS 5.0. La LG OLED CX es de lo más completa para gaming, con 4 puertos HDMI ofrecen soporte completo de la norma 2.1, frecuencia de actualización variable (VRR), modo automático de baja latencia (ALLM) y es compatible con las tecnologías de sincronización adaptativa del refresco FreeSync de AMD y G-SYNC de NVIDIA. Tele de este año de gran diagonal y con una diferencia de 500 euros respecto a otras tiendas: Samsung QE75QN95A a 2999 euros en El Corte Inglés. Modelo de gama alta con panel Mini LED de 10 bits y 75″ compatible con HDR10+, con la última versión de Tizen, una ambiciosa configuración de sonido 4.2.2 y tecnologías para gaming como el HDMI 2.1, tasa de refresco variable, modo automático de baja latencia, AMD Freesync. Una gran tele en todos los aspectos Ahórrate más de 200 euros comprando la Samsung QLED QE75Q75T en El Corte Inglés, donde cuesta 1399 euros. Gama alta de 2020 con panel VA con retroiluminación Edge LED de 57″ compatible con HDR10, HLG, HDR10+ y Quantum Dot, Tizen 5.5 como SO y un puerto con soporte HDMI 2.1 para Xbox Series X y PS5 Baja más la Samsung QE65Q80A de 65″, a 1399 euros en El Corte Inglés, 300 euros menos en esta tele de 2021 respecto a su precio oficial y 100 euros menos que en comercios donde está rebajado como PcComponentes. Con panel VA con FALD compatibles con HDR10, HLG y HDR10+, con Tizen 6.0. En este caso su propuesta acústica es inferior (2.2.2 canales), pero también disponen de HDMI 2.1, VRR y ALLM para exprimir las consolas de última generación Es la QLED de este año más asequible con HDMI 2.1, por lo que si tienes una consola de última generación, es una buena candidata para exprimirla: rebaja de 250 euros en la Samsung QE65Q75 de 65″, a 1199 euros en Mielectro y también en las ofertas de Samsung. Con panel VA Edge LED, HDR10, HDR10+ y HLG, Tizen 6.0 como SO y tecnologías para jugar como el ALLM, VRR o AMD FreeSync premium La familia más modesta de las QLED para 2021, la Samsung Q60A también está bastante más barata: rebaja de unos 200 euros en la de 55″, a 859 euros en Mielectro y PcComponentes por 150 euros menos. La de 43″ a 150 euros menos (569 euros) en MediaMarkt. Con paneles VA Edge LED, compatibles con HDR10, HDR10+ y HLG, Tizen 6 y algunas tecnologías para gaming como el modo automático de baja latencia Rebaja de 200 euros en esta smart TV 4K que destaca por sus prestaciones en su rango de precios, la TCL 50C715 a 399 euros en MediaMarkt. Cuenta con un panel de tipo QLED de 50″ con esquema de retroiluminación Direct LED y tecnologías de mejoras de imagen como Quantum Dot y Wide Color Gamut. Es compatible con los modos HDR10, HDR10+, HLG y Dolby Vision. Para reforzar la experiencia audiovisual, dispone de sonido Dolby Atmos. Con el completo y robusto Android TV como SO y compatible con los asistentes Google Assistant y Alexa Gama alta LED de 2020 muy atractiva para gaming, disfrutar de series y cine y servicios en streaming: Sony KD-55XH9096 a 759 euros en PcComponentes, 40 euros menos que la oferta de Mielectro. Panel VA FALD de 10 bits compatible con Dolby Vision y sonido Dolby Atmos, sistema operativo Android (el más completo en cuanto a apps) y HDMI 2.1 para las consolade última generación Rebaja de unos 200 euros en otro modelo de la gama media alta de LG para este 2021, el LG 55NANO916PA que pasa a 999 euros en MediaMarkt, cuatro euros menos que PcComponentes pero con envío gratis. Este modelo se queda en las 55″ con su panel IPS de 10 bits con retroiluminación FALD, compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, también con el SO WebOS 6.0 y en este caso con soporte para HDMI 2.1 para consolas de última generación. Completísima smart TV 4K por calidad de imagen y tecnologías gaming A estas alturas del año ya se pueden encontrar rebajas en smart TV de 2021 como esta LG 65NANO756PA, que baja de los 1.099 euros a 899 euros en MediaMarkt, un modelo de gama media y gran diagonal con panel IPS Direct LED de 65″ compatible con contenidos HDR10 Pro, la moderna versión del fluido webOS 6.0 y algunas tecnologías para jugar como el modo automático de baja latencia Unos 150 euros menos en El Corte Inglés en la familia Philips PUS8555 en dos diagonales poco habituales: la Philips 70PUS8555 de 70″ a 899 euros y la de58″ a 659 euros en El Corte Inglés. Gama media de 2020 con panel VA con Ambilight en tres lados, amplia compatibilidad con HDR (HDR10, HDR10+, HLG y Dolby Vision), sonido Dolby Atmos, el completo y fluido Android TV como SO La Sony KD XH8196 baja en diferentes diagonales en Amazon, a destacar la de 65 pulgadas que sobrepasaba los mil euros y ahora está por 849 euros. También la de 43 pulgadas baja unos 100 euros quedando en 529 euros. Modelo de gama media del año pasado que también resulta muy atractivo en cuanto a tecnologías de calidad de imagen. Compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos y con el completísimo Android TV como SO. Panasonic TX-55HX900E a 879 euros en El Corte Inglés y Mielectro, rebaja de 300 euros en este smart TV 4K de gama media del año pasado con panel IPS Edge LED de 55″ compatible con HDR10, HDR10+ y Dolby Vision, ofrece además soporte para el sonido basado en objetos Dolby Atmos. Como sistema operativo cuenta My Home Screen

Un peldaño por encima pero también de gama de entrada, la Sharp HT-SB110 pasa de 73 euros a 59 euros en Amazon. Con conectividad Bluetooth, HDMI, ARC/CEC y potencia máxima de 90W. 10 euros menos respecto a las ofertas de otras tiendas en el modelo Samsung HW-T430/ZF, a 199 euros en Amazon. Potencia de hasta 100 W, compatible con sonido Dolby Digital, configuración 2.1 con subwoofer inalámbrico, conectividad Bluetooth 4.2 y mando One Remote Control De 200 euros a 129 euros en la barra de sonido LG SN4. Un modelo con subwoofer inalámbrico, de 2.1 canales, conectividad Bluetooth, DTS Virtual:X y potencia de sonido de 300 W Rebajón de casi 100 euros en función de la tienda con la que la compares en la barra de sonido Samsung 2020 HW-T550, a 143 euros en Amazon. Con configuración 2.1, conectividad Bluetooth, potencia de hasta 320W Casi 100 euros menos en la LG SN6Y, a 199 euros en Amazon. Barra de sonido 3.1 con 420W de potencia, con sonido DTS Virtual:X y subwoofer inalámbrico. Dispone de puertos y conectividad Bluetooth 4.0, HDMI, USB y entrada óptica Fujifilm Instax Mini 9 a 47 euros en Amazon en color rosa, a mitad de precio. Una cámara instantánea compacta y fácil de usar. Viene con 10 películas

