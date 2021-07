Carl Sagan tenía razón: en qué ha fallado la diversidad en ‘Star Wars’ a lo largo de los años

Es un tema que ya lleva unos cuantos años siendo discutido y comentado, y más desde el estreno de la última trilogía, pero nada menos que el añorado Carl Sagan es el responsable de haber vuelto a subir a la palestra el tema de la falta de credibilidad científica y, sobre todo, de diversidad en la primera película. Ha sido en un vídeo rescatado del programa ‘The Tonight Show’ de Johnny Carson en 1978, un año después del estreno de la ‘Star Wars’ original.

Aparte de una queja clásica de los fans de ‘Star Wars’ (Chewbacca no recibe su medalla en la conclusión, una cuestión que lleva siendo discutida en el lore oficial desde hace años), Sagan, que alcanzaría la fama internacional con su ‘Cosmos’ dos años después, apuntó a la falta de diversidad de la saga. Habla de la imposibilidad científica de que en una galaxia tan lejana los habitantes sean tan llamativamente antropomorfos, y todos blancos. Es decir, acusa a la película, medio en serio medio en broma, de «chovinismo humano».

La respuesta de Sagan se ha hecho viral en redes, pero lo cierto es que no es una observación nueva. La última trilogía ha puesto sobre la mesa muchas de estas carencias, pero las quejas vienen de largo… como de largo vienen las contrarréplicas de los fans más tradicionalistas, que mostraron su cara más desagradable con el repulsivo acoso a Kelly Marie Tran, que daba vida a un personaje secundario en la última trilogía, y que se vio obligada a abandonar las redes sociales después del acoso al que estaba siendo sometida.

Una galaxia muy, muy lejana… pero no tanto

Vamos a revisar algunos de los elementos que han levantado críticas en términos de representatividad en la saga galáctica de George Lucas, pero ante todo hay que tener en cuenta que han pasado más de cincuenta años desde la primera ‘Star Wars’. La sociedad ha cambiado y lo que le exigimos a las películas también, aunque no deja de ser curioso que en muchos aspectos, ‘Star Wars’ sea más conservadora que películas de género anteriores como ‘El planeta de los simios’, aunque en términos de representación ande pareja, ni más ni menos, que con el cine que se hacía en la época. Pero la protesta de Sagan debería hacernos ver que la exigencia de diversidad no es «una manía postmoderna».

Para empezar ‘Star Wars’ se centra siempre, hasta la última trilogía, en las aventuras de una familia blanca del espacio, los Skywalkers, lo que arrastra consigo todas las demás carencias en estos términos. Hace unos años, Variety escribía sobre cómo, aunque las cosas estaban cambiando, todos los diálogos de la trilogía original estaban enunciados por blancos, la mayoría hombres. Con la salvedad de la Princesa Leia, que pese a ser la heroína, también es la damisela en peligro.

Las cosas cambiaron con ‘El imperio contraataca’, donde Lando Carrilsian, interpretado por Billy Dee Williams, cubrió el cupo de personajes afroamericanos. Por supuesto, lo cubría de forma especial: con un personaje que acumulaba varios tópicos sobre «lo negro», empezando por sus conexiones con los bajos fondos. Aún así, se convirtió en un icono con toda la lógica del mundo, ya que dio la vuelta a este enfoque negativo del personaje sobre el papel a base de carisma, y subvirtiendo muchos matices de Lando.

Cabría señalar aquí que según las nuevas películas han ido incluyendo personajes femeninos y de razas no caucásicas, algunas de ellas en papeles protagónicos, han ido desapareciendo los alienígenas, hasta el punto de que no hay personajes comparables a Chewbacca. Lo que nos lleva a la conclusión lógica: en la trilogía original la función de las razas no blancas y mujeres… la suplen los extraterrestres.

En ese sentido, solo hay que comparar con la mayoría de los personajes secundarios afroamericanos de las películas de la época -alivios cómicos y villanos extravagantes- para ver qué papel, a grandes rasgos, juegan los alienígenas en la trilogía original y sus precuelas. El caso más claro es el del odiadísimo Jar-Jar Binks, en quien muchos espectadores han querido ver una grotesca caricatura de los jamaicanos vistos por los blancos.

Volviendo a las mujeres, fueron apareciendo más protagonistas femeninas en la serie, entre ellas muy notablemente Padmé Amidala y Rey en la última trilogía, pero eso no mejoró demasiado las estadísticas: según el mencionado artículo de Variety, ‘El despertar de la fuerza‘ de 2015 solo tiene un 27’8 por ciento de diálogo hablado por mujeres, y eso teniendo a Rey y a Leia en el reparto. Y a ello se suma algo que apuntaba la tuitera Evan Coggan, periodista de ‘Entertainment Weekly’: absolutamente todos los personajes femeninos de la saga están cortados por el mismo patrón de personalidad que Leia, aparte de que son todas blancas, lo que dice bien poco en favor de la diversidad de la serie.

Diversidad que tampoco funciona del todo con los afroamericanos en la última trilogía. John Boyega lleva muchos meses enzarzado en denunciar el racismo endémico que encuentra en el mismo planteamiento de los personajes de las tres películas: es cierto que ‘El despertar de la Fuerza’ parecía plantear una especie de triángulo amoroso o emocional racialmente diverso (Oscar Isaac es medio guatemalteco), pero este se fue olvidando hasta casi esfumarse para que el personaje de Kylo Ren ganara en importancia.

Son detalles que hay que tener en cuenta si se busca hacer más universal e inclusiva una franquicia que, sobre el papel, siempre ha tratado sobre el entendimiento de la diferencia y la diversidad. De momento, se están tomando decisiones detrás de la pantalla, con la participación de creadoras como Victoria Mahoney, directora de segunda unidad del ‘Episodio 9’ (primera mujer de color en llegar a un cargo de tal importancia en la franquicia), para que esa inclusividad vaya a más. Mientras tanto, personajes como el de Mace Windu (Samuel L. Jackson) en las precuelas seguirán siendo anécdotas.