CD Projekt quiere arreglar por completo ‘Cyberpunk 2077’: estas son las razones por las que es una misión muy complicada

Pasados unos cuantos meses desde su lanzamiento, podemos asegurar sin demasiado miedo a equivocarnos que ‘Cyberpunk 2077’ ha tenido uno de los lanzamientos más controvertidos de los últimos tiempos. El que estaba llamado a convertirse en un nuevo bombazo de los hasta entonces infalibles CD Projekt Red tras el monumental ‘The Witcher 3’, se convirtió no solo en un estrepitoso escándalo que dañó severamente la imagen del estudio, sino en un símbolo de todo lo que cojeaba en los procesos creativos de los Triple A de la industria.

La superficie era que CD Projekt Red había lanzado un juego a medio acabar. Bajo esta aparente falta de profesionalidad, el proceso de desarrollo del juego había sido una auténtica ordalía rebosante de crunches, por parte precisamente de una compañía que se enorgullecía de combatirlos. Ahora, tras esta crisis de imagen, Reuters se pregunta si no sería buena idea cancelar el proyecto y pasar a otra cosa. El CEO de Projekt Red, Adam Kicinski, ni se lo plantea: «No concibo la opción de abandonar ‘Cyberpunk 2077’. Estamos convencidos de que podemos hacer que el juego alcance un estado del que podamos estar orgullosos»

La pregunta es: ¿puede hacerse? ¿Es otra huída hacia adelante de Projekt Red, como la que llevó a cabo lanzando un juego que sabía que era imposible que cuajara entre los jugadores, o realmente se puede arreglar ‘Cyberpunk 2077’? ¿Qué tiene que hacer la compañía para que esta epopeya futurista arroje resultados positivos?

Una sucesión de desastres

Sin duda, el lanzamiento que resquebrajó por completo todo el plan de lanzamientos de ‘Cyberpunk 2077’ fueron las versiones de Ps4 y Xbox One, completamente rotas y a las que la prensa no tuvo acceso antes del lanzamiento por razones obvias. Tras la llegada del juego a las tiendas digitales de Sony y Microsoft, la primera no tardó en retirar el juego por no cumplir los estándares previstos, más por una cuestión de mala imagen que el juego parecía contagiar a cualquier compañía que estuviera cerca del juego que por una genuina cuestión de honestidad con los jugadores.

En cualquier caso, nunca había pasado algo así en la Store de Playstation con un juego de gran presupuesto y de esta envergadura: fue retirado de la tienda por, oficialmente, no cumplir las promesas de Projekt CD Red y ni siquiera poder ser jugado correctamente. La compañía se enfrentó a que un juego al que había dedicado años se convirtiera en el nuevo surtidor de memes favorito de internet, debido a la ingente cantidad de bugs que atesoraba, algunos ciertamente insólitos en un juego comercial.

El balance de daños aún no está claro para el estudio, pero de momento hay unas cuantas opciones de cara al futuro. Por una parte, el compromiso reciente del director de desarrollo empresarial de CD Projekt Red, Michal Nowakowski, de que la compañía sería más honesta con el marketing de los juegos, que no podrá basarse únicamente en promesas y en vídeos alejados del gameplay final de las versiones más modestas.

Por otra, un sistema de parches que irán arreglando problemas a lo largo de 2021. La actualización 1.2, segunda y última de gran tamaño por este año, está ya disponible (con un mes de retraso después del ataque de unos hackers que paralizó el trabajo del estudio durante semanas), pesa 40 gigas e incluye 500 correcciones. La sensación inicial, dos semanas después de su lanzamiento, es que está lejos de convertir las versiones más modestas de PS4 y Xbox One en un juego comparable a PC.

Pero… ¿se puede arreglar ‘Cyberpunk 2077’?

Para empezar, los medios tenemos que entornar el mea culpa. Muchos accedimos a la hora de jugar al título únicamente a la versión de PC y no sospechamos de la negativa de CD Projekt Red de facilitar las versiones de consola. Acostumbrados como estamos a jugar a versiones para ordenador con bugs y caídas constantes, pero que son arregladas de cara al lanzamiento, creímos en la palabra del estudio de que eran solo problemas transitorios. En nuestra crítica y nuestra preview del juego, por ejemplo, se mencionan los pequeños problemas técnicos que confiábamos en que serían solventados porque… ¿cómo pensar que no iban a serlo?

El problema que tiene CD Projekt Red ante sí es más serio que solucionar unos cuantos bugs, que efectivamente es una cuestión que se puede solventar con parches. Pero hay decisiones apresuradas en términos de diseño (entre los que ya se han solucionado, por ejemplo, detalles del crafteo o el surtido de objetos disponibles en las tiendas) que puede que mejoren con el parche en todos los sistemas, con la consiguiente mejora la experiencia. Pero lo cierto es que como son arreglos para el juego en términos generales, se sigue manteniendo la misma distancia entre PC y consolas.

Pero a ello se suma que no hay más remedio que hacer concesiones en las versiones más modestas para pulir bugs y mejorar el rendimiento. Por ejemplo, en PS4 y Xbox One se reduce el número de transeúntes, lo que da pie a ciudades mucho menos bulliciosas. Es decir, se sacrifica la atmósfera (también hay una clara reducción de detalles y sombras) en favor de que… bueno, de que los pocos peatones que aparecen se comporten como seres humanos cuerdos. Y eso es una concesión inevitable.

Es decir, con los parches, CD Projekt Red parece reconocer que el juego es insalvable tal y como ellos lo habían concebido. Los parches son una asunción implícita de que las ambiciones del diseño superan con mucho la tecnología de PS4 y Xbox One, y que quizás la única versión que deberíamos haber llegado a catar debería haber sido la de PC. Y llegado el punto, las de PS5 y Xbox Series X y Series S, aunque obviamente unas versiones solo para esas nuevas consolas no habrían sido ports rentables.

Pero el principal problema que tiene ante sí Projekt CD Red es de imagen: ¿cómo inyectar confianza en los jugadores para que el juego siga vendiendo después de que, por ejemplo, salgan los DLC con nuevo contenido en la segunda mitad de 2021? Sin duda, dentro de sus previsiones financieras entraba el impulso en las ventas del juego que proporcionaría el nuevo contenido, pero después de su gestión de la crisis, ¿qué porcentaje de los jugadores confiarán en que esos DLCs contengan material por el que valga la pena pagar?

El hype previo al lanzamiento tardó -literalmente- unos pocos días en recibir un jarro de agua fría, y sus efectos siguen humeando en el futuro de ‘Cyberpunk 2077’. Desde luego, todos hemos aprendido mucho de cómo han ido sucediendo las cosas y está por ver hasta qué punto ha impactado en la forma en que se comunican las bondades de los Triple A en el futuro. La cuestión es si, aún con todo, vale la pena seguir inyectando oxígeno al juego o CD Projekt Red, pese a las palabras de sus responsables, haría mejor en centrarse en que estos problemas no se repitan en el siguiente título.