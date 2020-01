CD Projekt Red anuncia que ‘Cyberpunk 2077’ se retrasa hasta septiembre y, por una vez, la respuesta de los fans es mayoritariamente positiva

Desde su cuenta de Twitter, CD Projekt Red ha anunciado que ‘Cyberpunk 2077’, uno de los juegos más esperados de 2020, debe posponerse hasta septiembre de este año, cinco meses después de la fecha prevista del 16 de abril. «Estamos en una fase en la que el juego está completo y es jugable, pero aún queda trabajo por hacer», afirman Marcin Iwinski y Adam Badowski, co-fundador y director del estudio polaco.

“Night City es enorme, llena de historias, contenido y lugares que visitar, pero debido a la inmensa escala y la complejidad de todo ello, necesitamos más tiempo para finalizar el testeo, los arreglos y ajustes«, continúan. «Queremos que ‘Cyberpunk 2077’ sea nuestro mayor logro en esta generación, y posponer el lanzamiento nos proporcionará unos meses muy valiosos que necesitamos para que el juego sea perfecto».

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020