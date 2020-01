Cecotec Bongo Serie A Connected, análisis: mucho músculo y una batería extraíble para conquistar la movilidad urbana

La movilidad urbana está cambiando y buena culpa de ello la tienen los patinetes eléctricos. Puede que los Xiaomi Mi electric Scooter – tanto en su versión estándar como Pro – sean los más vistos, pero el resto de fabricantes se han puesto las pilas. Sin ir más lejos, la valenciana Cecotec sigue engrosando su catálogo de productos con el Bongo Serie A Connected, un modelo da una vuelta de tuerca más a otro patinete de la casa, el Outsider E-volution 8,5 Phoenix. Hemos probado el Bongo Serie A Connected y esta ha sido nuestra experiencia.

Bongo Serie A Connected, especificaciones técnicas

Cecotec Serie A Connected Dimensiones 114 x 42,5 x 108 cm / plegado: 46 x 42,5 x 108 cm Peso 13,5 kg Potencia Nominal / Max 350 W/700 W Batería 6.400W (36V). Tiempo carga 4 – 5 horas. Extraible Ruedas 8,5″ tubeless antirreventón Autonomía hasta 25 km Velocidad máxima 25 km/h Modos Eco, Confort y Sport (25 km/h) Sistema de frenado freno de disco + eléctrico regenerativo + manual trasero Pantalla Sí ¿App? Sí Extras Caballete, triple sistema de frenado, velocidad de crucero Precio 349 euros

Sorpresas y déjà vus en diseño

Este Bongo Serie A Connected se inspira fuertemente en el diseño robusto Outsider E-volution 8,5 Phoenix: estamos ante un patinete que desplegado es contundente, algo que se agradece en la conducción urbana, ya que tanto su reposapies como su manillar son anchos.

En lo relativo a materiales, el Bongo Serie A Connected combina el metal – aluminio y acero inoxidable – con el plástico, ofreciendo en conjunto un aspecto atractivo y cuidado muy resultón para el día a día en cuanto a la resistencia a golpes. Eso sí, la barra de dirección tiene un acabado metálico mate que se araña con facilidad y la cobertura antideslizante de la base (para evitar posibles resbalones) se le están formando burbujas.

La resistencia y el rendimiento de las ruedas son de vital importancia ya que son las que están en contacto con el terreno. En esta ocasión, Cecotec ha apostado por unos neumáticos de 8,5 pulgadas de diámetro, casi un estándar dentro de los patinetes eléctricos. Estamos ante unas ruedas anchas con dibujo casi liso que soportan bastante bien los baches y desniveles del suelo. Para ajustar la presión, podremos recurrir a la clásica bomba.

Nos vamos al manillar, donde encontramos a izquierda la maneta de toda la vida para frenar y a la derecha una palanca desde la que dar gas. Esta palanca, de color verde, incluye también un botón para apagar y encender el patinete y un segundo botón para saltar de un modo u otro. Perfectamente integrado en el centro vamos a visualizar una pantalla a color que nos informa de la velocidad, batería y el modo. Esta pantalla es compacta, aprovecha bien sus dimensiones y se ve bien incluso en días soleados. Otro detalle muy útil: hay un gancho para colgar cosas de pequeño peso como una bolsa (eso sí, ojo con comprometer la estabilidad).

Así es el manillar del Bongo Serie A Connected

Justo debajo de la pantalla se encuentra algo poco habitual en un patinete eléctrico: la batería, que en este caso es extraíble. Esto nos ofrece la ventaja de poder candar el patinete en la calle y llevarnosla para cargarla en el trabajo, por ejemplo. Eso sí, a cambio carga el peso en la parte superior del patinete, algo que repercute en su estabilidad y en su diseño, ya que la barra de dirección es muy gruesa. En la práctica, Cecotec ha logrado un patinete estable y cómodo de usar, eso sí, a costa de hacerlo voluminoso y pesado.

A pesar de sus contundentes dimensiones desplegado, cuando soltamos el sistema de pliegue y fijamos el sistema de seguridad (en los que profundizaremos después), nos encontramos ante un patinete más compacto de lo que cabría esperar. Y esto lo logra gracias a detalles como su sistema de manillar de tipo mazinger, donde los manguitos se pueden desenroscar para ocupar menos.

El mecanismo de pliegue también es muy habitual en el mercado. Consta de una palanca metálica que subiremos y fijaremos con un seguro de plástico. En nuestra prueba este sistema ha sido seguro y sin holguras, si bien habrá que ver cómo soporta el paso del tiempo y el uso continuado. Una vez plegado, lo aseguraremos encajando el gancho del manillar en el guardabarros trasero de modo que el patinete no se abra durante traslados.

El Bongo Serie A Connected se cierra introduciendo el gancho del manillar en la hendidura del guardabarros trasero

Ojo porque aunque plegado es compacto, lo que lo hace atractivo para guardarlo o llevarlo en espacios donde el tamaño importa, sus 13,5 kilogramos de peso lo convierten en una pesa que pondrá a prueba nuestra forma física. En la medida de lo posible, mejor trasladarlo montados en él con él en los brazos.

Bajo el «capó»: motor, batería y sistema de frenos

Si nos permitís la licencia automovilística, vamos a «levantar el capó» para repasar los principales elementos que conforman este patinete eléctrico, a saber: motor, batería y sistema de frenado.

A pesar de su peso, el Bongo Serie A Connected se mueve con soltura gracias a su motor integrado, con una potencia nominal de 350 Watios que puede alcanzar hasta los 700 Watios. Si bien está limitado para alcanzar los 25 km/hora, contar con un motor de esta envergadura se aprecia en aspectos como el arranque – siendo capaz de comenzar a moverse sin necesidad de impulso – , el tiempo necesario para acelerar o para subir cuestas. En este sentido, he agradecido la potencia en momentos en los que he necesitado adelantar en poco tiempo.

Detalle de freno de disco

Este patinete dispone de tres sistemas para frenar: al pulsar la maneta de freno, entrará en acción el freno de disco ubicado en la rueda trasera y el freno eléctrico, pero siempre podremos recurrir al freno manual trasero simplemente pisando el guardabarros. En la práctica, no he sentido la necesidad de usar el freno trasero por dos motivos: el freno de la maneta es suficiente para detener el patinete en poca distancia y a altas velocidades no parece la mejor opción cambiar de postura y retrasar el pie para pisar el guardabarros. No obstante, es una opción en caso de emergencia o si lo estamos usando «apagado». Otro punto interesante es que como sucede con las bicis, podremos ajustar el recorrido de la maneta de freno con el cable del manillar.

Lo más llamativo del Bongo Serie A Connected es su batería extraíble. Sacarla es de lo más sencillo: deslizaremos el mecanismo y tiraremos del asa que lleva fijada en la parte superior. Ojo porque no es una batería como las que estamos acostumbrados a ver en portátiles, sino que se trata de un tubo de casi medio metro de largo y bastante pesado. Aún así cabe bien en una mochila, lo que abre las puertas en caso de necesidad de comprar una segunda unidad y duplicar su capacidad. O también sacarla y llevarla con nosotros para cargarla, sin necesidad de mover el patinete. El cargador es voluminoso, pero poco más o menos como el de un ordenador portátil.

Para cargar la batería, introduciremos el puerto y conectaremos al otro lado en un enchufe: mientras está cargando veremos una luz verde que pasara al rojo al finalizar. En este sentido, no es posible saber cuánto le falta, una pena ya que en situaciones en las que el tiempo apremia, podría ser interesante optimizarla. En todo caso, el tiempo aproximado necesario para cargar la batería es de aproximadamente 5 horas.

La autonomía del Bongo Serie A Connected según Cecotec es de 25 kilómetros, si bien esta cifra suele obtenerse en el mejor de los casos, por lo que la realidad será inferior. En este sentido, depende de factores propios como nuestro peso, forma de conducir o el modo que tengamos activado, pero también de condiciones externas como el terreno o si hay viento a favor o en contra. En nuestro tiempo de prueba, con el modo más exigente y manteniendo velocidades altas he logrado superar los 15 kilómetros. Si por el contrario apostamos por conducir de forma más eficiente, es posible hacer más de 20 kilómetros.

Conducción y control

Conducir el Bongo Serie A Connected es muy sencillo: basta con encenderlo desde el botón del manillar, darle gas pulsando hacia abajo la palanca de la derecha y frenar con la maneta situada en la izquierda. Si pulsamos el acelerador durante seis segundos seguidos, la aceleración pasa a ser automática. Basta con pulsar el freno para que deje de serlo.

La anchura del manillar y del reposapiés hace que sea cómodo y su tamaño imprime cierta sensación de seguridad en la conducción. No es el más deportivo, pero desde luego que es cómodo para un uso urbano a la hora de ejecutar maniobras. En cuanto a sus ruedas, ofrecen menos amortiguación que las tradicionales, pero tampoco nada notable.

El freno es como el de las bicicletas y, si lo dejamos tal cual está, tendremos que pulsar con bastante fuerza para lograr frenar en seco. Es cuestión de gustos, pero como sucede en las bicicletas, es posible ajustarlo mediante el cable para que tenga menos recorrido. No obstante, también podemos configurarlo con tres opciones (desde la app):

Soft brake , que frena suavemente. Recomendado para personas livianas y/o superficies deslizantes, como por ejemplo con suelos mojados.

El Medium Brake es el más habitual, indicado para asfaltos o suelos semilisos y/o para usuarios entre 60 y 80 kg. Es el más versátil y recomendable para carriles bicis, calzadas y aceras.

Si pesamos más de 80 kg y/o vamos a conducir por suelos poco deslizantes, podemos apostar por el Extreme Brake, el que más fuerza ejerce.

A partir de aquí, la velocidad máxima – y por ende, la autonomía al exigirle más –, dependerá del modo de conducción que tengamos seleccionado, a saber:

El modo Eco busca optimizar la autonomía de la batería, aunque a costa de ofrecer una velocidad teórica máxima de 18 km/k. Este modo es interesante si estamos iniciándonos o, si tenemos pensado realizar un recorrido largo y queremos apurar al máximo.

En el otro lado de la balanza se encuentra el modo Sport , que exprime la potencia del motor al máximo sin preocuparse por la batería. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que está capado a 25 km/h. No obstante, ese músculo se hace patente en cuestas y acelerones. Si el terreno está despejado de obstáculos y peligros o hay que subir cuestas pronunciadas, merece la pena cambiar a este modo.

Justo en el medio se encuentra el modo confort, que ofrece un equilibrio entre la eficiencia de la batería y la potencia del motor, proporcionando una velocidad de unos 22km/h y una aceleración aceptable. Es el modo más recomendable para uso urbano.

¿Y dónde vemos datos como la velocidad, la batería o el modo? En la pantalla. Pero el Bongo Serie A Connected se apellida así por su característica de conectado a nuestro móvil a través de Bluetooth. He de decir que en mi día a día lo que más he usado ha sido la pantalla, si bien la aplicación tiene ciertas funciones interesantes.

Interfaz de la app

Una vez hemos conectado el patinete a la aplicación, en la pantalla principal podemos visualizar ciertos datos… pero algunos son más útiles que otros. Así, es muy difícil (y nada recomendable) que saquemos el móvil mientras estamos conduciendo para ver la velocidad, aunque sí que podríamos colocar un soporte en el manillar para tal fin. Asimismo, otros datos como la batería o el modo ya se encuentran en la pantalla. Más interesante es saber la temperatura, la distancia recorrida total y la distancia del último trayecto.

No obstante, hay algunas características destacables que podemos configurar exclusivamente desde la aplicación que ayudan en aspectos como la seguridad y la personalización de la conducción:

El bloqueo de las ruedas , algo que haría más incómodo que alguien tratase de llevarse el patinete simplemente montándose en él.

La velocidad de crucero , que posibilita mantener la velocidad fija. En la práctica, a no ser vayamos por una zona cómoda y despejada, no vamos a usar demasiado

La posibilidad o no de arrancar con impulso . Esto evitaría el disgusto de un arranque involuntario al accionar el acelerador por error.

Ajustar el modo de frenado en tres opciones más o menos suaves, en función del suelo y el peso del conductor. El más recomendable es el freno progresivo medio, si bien existe la opción de cambiarlo si vamos a usarlo con el suelo mojado o en asfalto.

En general, la aplicación está bien diseñada, es sencilla y fácil de usar, pero a pesar de tener algunas características particulares interesantes, la realidad es que basta con la pantalla es más que suficiente.

Cecotec Bongo Serie A Connected, la opinión de Xataka

El Bongo Serie A Connected de Cecotec se erige como una alternativa seria para aquellos que busquen un patinete eléctrico urbano tanto por sus prestaciones como por diseño. Además, la propuesta de Cecotec es más interesante si tenemos en cuenta lo ajustado de su precio (349 euros) para lo que ofrece.

A nivel de diseño estamos ante un patinete de apariencia cuidada y robusta que no escatima en detalles como el timbre, guardabarros, pantalla, gancho o la superficie autodeslizante de la base. En este aspecto, su principal defecto es lo pesado que resulta si nos toca llevarlo a mano. Además, hemos visto que a lo largo de estas semanas algunos acabados se están deteriorando.

El Bongo Serie A Connected es muy solvente en cuanto a prestaciones. Su motor es potente y eso se nota en momentos clave como las cuestas, aceleraciones y el arranque. Su sistema triple de frenado es efectivo, pudiéndolo configurar a nuestro gusto. Respecto a su autonomía, se encuentra dentro de lo habitual en el mercado… pero con un plus: su batería extraible posibilita que nos la podamos llevar para cargarla. O que llevemos un recambio para duplicar su capacidad.

Gracias a su condición de «Conectado» podremos recurrir a la aplicación, algo que si bien no es imprescindible, aporta extras como la función de bloqueo o la configuración de los frenos que se agradecen.

En esencia, el Bongo Serie A Connected es un patinete diseñado tanto por dentro como por fuera para manejarlo con comodidad y seguridad por recorridos urbanos.

El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de Cecotec. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.