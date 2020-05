Cecotec Conga 5090, análisis: el mejor robot aspirador de Cecotec hasta la fecha

La empresa española Cecotec irrumpió en el mercado de los robots aspiradores con modelos básicos a un precio muy reducido. La estrategia parece haberles funcionado, y desde entonces han ido lanzando nuevos modelos hasta contar con un catálogo tan amplio que puede llegar a abrumar.

¿Su joya de la corona? ¿Su apuesta más ambiciosa y reciente? La Conga 5090, un robot aspirador que llega al mercado a un precio superior a los habituales de la marca, pero también con unas prestaciones con las que buscan rivalizar con las marcas internacionales más asentadas en el sector. Durante las últimas semanas he podido probarla a fondo, y hoy os traemos nuestro análisis.

Especificaciones técnicas

Conga 5090 Dimensiones 34 cm de diámetro, 9,5 cm de altura Peso 4 kg Filtro De alta eficiencia Capacidad del depósito 570 ml (depósito polvo) / 270 ml agua – 335 ml sólidos (depósito agua) Conectividad Wi-Fi Ruido < 64 dB Potencia Hasta 8000 Pa App Sí Programable Sí Compatible con asistentes Amazon Alexa y Google Home Navegación Mapeo inteligente (iTech LaserCyclone) Batería 6400 mAh Autonomía Hasta 240 minutos Tiempo de carga 3-4 horas Qué hay en la caja Cepillo de cerdas, cepillo de silicona especial mascotas, cepillo Jalisco, depósito mixto, depósito sólidos, mando a distancia, dos mopas, dos cepillos laterales, un filtro, cepillo de autolimpieza, base de carga y manuales Precio 449 euros en Amazon y 449 euros en la web oficial

Cecotec Robot Aspirador Conga 5090. App con hasta 5 mapas. Aspira, Barre, Friega y Pasa la Mopa. Alexa y Google Assistant. Cepillo Jalisco. Cepillo para Mascotas. 8000 Pa. 10 Modos. Wi-Fi

La Conga 5090 es el robot más avanzado en especificaciones (y también más caro en precio) que Cecotec ha lanzado al mercado hasta la fecha. Es muy parecido al modelo Conga 4090 que ya analizamos. ¿La principal diferencia? Además de algunos recambios extra en la caja, la tecnología y potencia de succión, que pasa a ser ciclónica y de 8000 pascales en lugar de 2700 pascales, y que se convierte en el principal atractivo de este modelo.

Diseño tradicional que funciona

Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? El diseño de la Conga 5090 es muy similar al de sus predecesoras, y prácticamente idéntico al del modelo 4090. Estamos ante un robot aspirador circular y, eso sí, sorprendentemente pesado (4 kg según las especificaciones oficiales). Imagino que a ello contribuye la parte superior con acabado de cristal, que es un auténtico imán para las huellas. Coronando el dispositivo está el sensor óptico, ubicado en la parte central. Sobresale un poco, pero nada alarmante. Lo habitual en estos modelos.

En la parte superior también se encuentran los dos botones principales de manejo del robot: el de modo auto (realiza una limpieza primero haciendo los bordes de la habitación y luego centrándose en el interior) y el modo vuelta a casa (que hace que el robot vuelva de camino a su base).

Al depósito de suciedad se accede por uno de los laterales, presionando sobre una pieza marcada en azul. Es muy fácil de quitar y de poner. El depósito se divide a su vez en otras tres piezas, que se desmontan para vaciar el depósito. Se puede incluso separar y desmontar el filtro HEPA, que viene incluido en esta parte.

Pero lo más importante lo tenemos en la parte inferior del robot aspirador. Ahí, entre las dos ruedas de goma se sitúa el cepillo central. No es de un tamaño excesivamente grande, sobre todo si lo comparamos con el de otras marcas, pero aquí Cecotec ha tenido una decisión tan acertada como útil: en la caja incluyen tres cepillos distintos para utilizar en función de lo que quieras limpiar.

Cepillo de silicona especial mascotas: similar al que están incluyendo como cepillo por defecto cada vez más marcas y que es ideal, por ejemplo, para recoger arena o pelos de mascota.

similar al que están incluyendo como cepillo por defecto cada vez más marcas y que es ideal, por ejemplo, para recoger arena o pelos de mascota. Cepillo multifunción: el cepillo «de toda la vida» con cerdas y silicona.

el cepillo «de toda la vida» con cerdas y silicona. Cepillo Jalisco: un cepillo patentado por Cecotec, especial para suelos duros y para recoger suciedad fina que otros cepillos no recogen (por ejemplo, arena).

Cepillos que incluye la Conga 5090. De izquierda a derecha: cepillo especial mascotas, cepillo multifunción y cepillo Jalisco.

Cómo es la limpieza

Pero vamos a lo importante en un robot aspirador: ¿cómo limpia la Conga 5090? Aquí he de reconocer que me ha sorprendido gratamente, tanto en lo que se refiere en navegación como a utilidad y a potencia. Pero, antes de nada, toca explicar el contexto al que se ha enfrentado esta Conga: casa de unos 85 metros cuadrados con suelos de tarima flotante y baldosas, con alfombras y tres gatos que sueltan tanto pelo como arena tiran fuera de su arenero. Todo un desafío.

Que no se atasque es un gran plus

Mi mesita de noche suele ser una «trampa» para todos los robots aspiradores. La Conga 5090 entra y sale como si nada.

Comienzo con lo que para mí es una de las características más importantes de este tipo de dispositivos: la navegación. Con esto no sólo me refiero a detectar bien los límites de las estancias cuando limpia, que también, sino a no quedarse atascada continuamente mientras lo hace. Es muy frustrante que un robot aspirador esté limpiando y el móvil no deje de notificarte que el robot necesita tu atención. Afortunadamente, esta prueba la Conga 5090 la pasa con nota.

He probado muchos robot aspiradores en los últimos años y conozco bien cuáles son los rincones de mi casa más susceptibles de dar problemas: la parte inferior de los sofás típicos «orejeros» de IKEA, las patas de las mesitas con forma de cuadrado en el suelo, el rincón casi imposible entre el mueble del salón, la alfombra y la pared… La Conga ha pasado por todos ellos sin despeinarse y sin atascarse ni una sola vez, lo cual tiene un gran mérito.

Mención importante también a cómo salva las alfombras. La construcción de las ruedas es perfecta para que el robot no «rebote» contra el borde de una alfombra algo alta, sino que las salta sin mayor problema.

Respecto al mapeado, la Conga 5090 utiliza la tecnología iTech Laser Eye que conocemos de otras gamas y que funciona razonablemente bien. Incluye, al igual que el modelo 4090, el sensor láser en la parte superior, el sensor receptor de infrarrojos en el frontal, el sensor anticolisiones en el lateral, un sensor óptico en la parte inferior para evitar los choques laterales y los sensores anticaída también en la parte de abajo del robot.

Lo primero que te pedirá el robot es hacer un mapeado de toda la casa y el resultado es bastante exacto, detectando huecos difíciles aunque no pueda acceder a ellos. Como parte negativa, el que detecte cortinas o colchas como «paredes» y no intente pasar a través de ellas para limpiar.

El hecho de que el mapa resultante sea tan exacto hace que las limpiezas sean rápidas y certeras. Por poner un ejemplo, una habitación con superficie accesible (sin contar huecos a los que no puede acceder) de 8,6 metros cuadrados en modo normal la termina en 13 minutos y en modo turbo con doble limpieza la termina en 18 minutos.

Preparándonos para limpiar

Mientras escribo estas líneas le he dicho a la Conga 5090, vía app, que vaya a mi habitación y pegue una pasada doble a tope de potencia y con navegación automática. Hasta ahora, el uso que le daba a todos los robots aspiradores era el mismo: quitaba obstáculos (benditas «pelotitas» de juguete para gatos), cerraba al robot de turno en la habitación que quería limpiar y adelante con la limpieza. La Conga 5090 ha conseguido cambiar mis costumbres, y para bien, lo que dice mucho a su favor.

Lo primero que debes hacer con tu Conga recién sacada de la caja y cargada es hacer un reconocimiento de tu hogar. Esto generará un mapa (hasta cinco puedes tener) con sus respectivas habitaciones, que tú mismo puedes editar. Después, a la hora de hacer cada limpieza tendrás que seleccionar un mapa en la app y un «plan». Puedes hacer, por ejemplo, que haya un plan que sea «habitaciones» y meter en él todas tus habitaciones. O quizá uno de baños y hacer lo mismo.

Además de seleccionar el mapa y el plan, tienes que seleccionar uno de los ocho modos de limpieza que posee la Conga 5090. Son los siguientes:

Auto: primero limpia los bordes para delimitar la zona y luego el interior.

primero limpia los bordes para delimitar la zona y luego el interior. Bordes: para que aspire sólo el perímetro de una zona.

para que aspire sólo el perímetro de una zona. Espiral: limpieza en forma de espiral.

limpieza en forma de espiral. Scrubbing: limpieza y fregado, se mueve hacia los lados para imitar el movimiento de una fregona.

limpieza y fregado, se mueve hacia los lados para imitar el movimiento de una fregona. Área: si sólo quieres que limpie un área determinado del mapa

si sólo quieres que limpie un área determinado del mapa Zona Restringida: justo lo contrario, si no quieres que pase por esa zona del mapa.

justo lo contrario, si no quieres que pase por esa zona del mapa. Puntual: si quieres llevarla a un punto concreto.

si quieres llevarla a un punto concreto. Manual: para manejar la Conga como si de un coche teledirigido se tratase, llevando tú los controles.

Los modos de limpieza de la Conga 5090

Adicionalmente, tienes la posibilidad de activar el modo twice para que pase dos veces por cada sitio, y el modo turbo en las alfombras para que incremente la potencia cada vez que detecta que no está sobre el suelo sino sobre una superficie.

Finalmente, te tocará escoger el nivel de potencia entre tres opciones para la opción aspiración: eco, normal y turbo. El «turbo» no podrás escogerlo para limpiezas en las que escojas un espacio sin acotar (por ejemplo, si no has hecho el mapeado). No es un error, sino una decisión de Cecotec seguramente para conservar mejor la batería. Pero sí puedes elegirlo, por ejemplo, para un mapa o habitación concreta (además de activarlo o desactivarlo en las alfombras).

Toca limpiar. 8000 pascales, ¿se notan?

En una alfombra de pelo corto, la Conga con el cepillo Jalisco fue capaz de recoger toda la arena

La capacidad de succión es, a día de hoy, una de las principales limitaciones de este tipo de robots. No creo que sea la única que, además de aspirar las alfombras con un robot aspirador, de cuando en cuando tiene que pasar también otra aspiradora con más potencia. Como decía al principio, la principal característica de la que puede presumir la Conga 5090 con tecnología «ciclónica» son los 8000 pascales de succión. Por compararlo, la Conga 4090, el modelo inmediatamente inferior, se queda en 2700 pascales.

Esto no quiere decir que la máxima potencia esté siempre disponible. Según nos han precisado desde Cecotec, la Conga 5090 tiene cuatro niveles de potencia de succión: 1400 pa para el modo Eco, 3000 pa para el modo intermedio, 6000 pa para el turbo y los 8000 pa para las alfombras y en el modo espiral en limpieza puntual.

¿Se notan los 8000 pascales? Lo cierto es que es difícil responder a esta pregunta sin tener una forma precisa de medirlos. Esa potencia de succión no está activa siempre, como decía antes, ya que sería un desgaste brutal de batería. Pero el resultado final en lo que a aspiración se refiere es bueno en términos generales.

Con el modo normal quita suciedad, sí, pero el modo turbo en las alfombras da buenos resultados. De hecho, es capaz de retirar suciedad que no esté muy incrustada. Las alfombras con el pelo más corto quedan muy bien aspiradas. He llegado a probar a echar arena directamente sobre una y ha sido capaz de retirarla sin mayor problema.

Eso sí, para la suciedad más «profunda» en las alfombras más altas sigue siendo necesario echar mano de una aspiradora de mano. La misma prueba con arena sobre una alfombra típica de pelo largo de IKEA mostró resultados desiguales: la arena que quedó en la superficie sí que se aspiró, pero para la que se metió entre el pelo de la alfombra tuve que recurrir a varias pasadas con un aspirador tradicional. Los 8000 pa teóricos no parecen salvar aquí una de las limitaciones más importantes de los robots aspiradores en general: la aspiración de alfombras de pelo largo donde polvo y suciedad se incrusta más allá de la superficie.

Sobre suelos duros, el resultado es excelente. Durante el análisis decidí hacer una línea con arena de gatos y pasar la aspiradora por encima a ver qué ocurría, y para mi sorpresa la Conga 5090 con el cepillo Jalisco ha sido capaz de aspirar toda la arena en una única pasada.

La Conga 5090 y su cepillo Jalisco son perfectos para recoger suciedad fina. En la foto, antes de la prueba que hice con arena de gatos (que recogió de una sola pasada).

Entre la buena capacidad de succión y el hecho de que la aspiradora tenga tres cepillos distintos, los resultados finales de limpieza son muy satisfactorios. He usado el cepillo Jalisco para la arena más fina y ha sido capaz de recogerlo en el suelo y en una alfombra fina; para alfombras normales primero el cepillo normal y luego el de mascotas (o viceversa) consiguen arrancar mucha suciedad; y para limpieza general, el cepillo para mascotas ofrece grandes resultados.

Al terminar de limpiar o si está en plena limpieza pero nota que se está quedando sin batería, la propia Conga 5090 busca la base de carga y se pondrá a cargar sola. Como el robot en todo momento sabe dónde está (puedes soltarlo en medio de una habitación y encenderlo, y se encontrará igualmente dentro del mapa), a la hora de volver consigue hacerlo de forma directa y esquivando los obstáculos necesarios.

Por terminar este apartado, dos apuntes importantes. El primero es la autonomía. Según Cecotec tiene 240 minutos. En mi caso, y por mucho que lo he intentado, no he sido capaz a agotar la batería en una sola limpieza en mi casa. Lejos quedan los tiempos en los que un robot aspirador te limpiaba una o a lo sumo dos habitaciones antes de quedarse a cero. La Conga 5090 aspira mi pasillo, el salón, las tres habitaciones, la cocina… y todavía le queda batería para más.

Lo más cerca que he estado de agotarla ha sido utilizando el modo turbo (el que más gasta) en habitaciones, cocina y salón, con unos 65 metros cuadrados útiles de limpieza y mucha alfombra. Bajo estas condiciones, terminó tras hora y media de limpieza «turbo» con la batería casi agotada, pero fue capaz de volver perfectamente a la base. La carga dura aproximadamente cuatro horas.

Sobre el ruido, podríamos decir que, pese a tener tecnología «ciclónica», hace el ruido que habitualmente esperamos de los robots aspiradores: no son silenciosos, pero tampoco te vuelven loco. En el modo turbo sí que se nota un poco más de intensidad, pero nada excesivamente molesto.

Mantenimiento habitual y sencillo

El depósito se desmonta en tres piezas y es muy fácil de limpiar.

Para la limpieza diaria, y una vez ha terminado la limpieza, toca extraer el polvo. El depósito de la Conga 5090 está colocado en uno de los laterales del robot y se extrae presionando una pieza azul. El depósito, a su vez, tiene una parte extraíble, donde va el filtro HEPA, que has de separar cada vez que quieras vaciarlo. El filtro también es sencillo de extraer y limpiar.

Más allá del mantenimiento del día a día, Conga 5090 es muy fácil de limpiar. Para desmontar el cepillo central tan sólo hay que presionar en dos pestañas y retirar el cepillo que estemos utilizando. Cecotec recomienda lavar los cepillos con agua y jabón y dejarlos secar. Por último, la marca recomienda limpiar el cepillo lateral cada tres meses (el «bracito» con los tres cepillos que seguramente os resulte familiar de otros modelos… y que por mi experiencia siempre acaba bloqueado por pelos) y pasar un paño suave por los sensores anticaída de la parte para retirar la suciedad.

Los cepillos son muy fáciles de cambiar y de limpiar.

Modo «seco y húmedo» para aspirar y fregar al mismo tiempo

Además del depósito normal, la Conga 5090 incluye en su caja un «depósito mixto», es decir, un depósito especial de agua y de residuos sólidos que permite que el robot aspire y friegue al mismo tiempo. Su uso es muy sencillo: tan sólo tienes que llenar el depósito de agua y acoplar la «mopa» a la parte de abajo del robot aspirador. Automáticamente reconoce que el depósito mixto está conectado y la app te deja elegir de forma adicional el nivel de fregado. Si además añades el modo Scrubbing, tendrás un efecto más parecido al de pasar la fregona, con movimientos rítmicos hacia los lados.

El «depósito mixto» tiene una parte en la que introduces agua para fregar, y otra en la que va acumulando los residuos sólidos. Obviamente, no se puede utilizar en alfombras.

Al fregar el robot no suelta mucha agua, y lo cierto es que los resultados son aceptables en suelos que no estén muy sucios. Cecotec recomienda usar unas gotas de producto de limpieza (no corrosivo) si es necesario, pero con agua se consigue un acabado bueno, sin manchas ni muchas huellas. Por el funcionamiento de este tipo de dispositivos no me parece que sean ideales en el caso de que estemos ante un suelo muy sucio, con mucha grasa, pero para una pasada de mantenimiento cumple su función. El hecho de que friegue y aspire al mismo tiempo es además muy cómodo.

La aplicación, con algunos asuntos pendientes

Si bien con el robot aspirador la experiencia es muy satisfactoria, con la aplicación hay algunos aspectos que creo que son mejorables. No a nivel de opciones, que comentaba son muchas, sino más bien a la hora de configurar y utilizar a fondo alguna de estas opciones.

Lo primero que llama la atención es que la Conga 5090 tiene su propia aplicación. No hay una app genérica de Conga, sino que cada modelo tiene su propia aplicación (no es habitual ver esto en otras marcas del mercado).

En la aplicación hay cuatro apartados:

Control: donde puedes ver el estado actual del robot, puedes mandarlo a su casa, puedes comenzar la limpieza o configurar cómo quieres que sea la nueva limpieza.

donde puedes ver el estado actual del robot, puedes mandarlo a su casa, puedes comenzar la limpieza o configurar cómo quieres que sea la nueva limpieza. Programación: donde puedes hacer programación para futuras limpiezas. Puedes especificar hora, mapa, plan (habitación, por ejemplo), tipo de limpieza, modo y cada cuánto quieres que se repita (te deja seleccionar los días).

donde puedes hacer programación para futuras limpiezas. Puedes especificar hora, mapa, plan (habitación, por ejemplo), tipo de limpieza, modo y cada cuánto quieres que se repita (te deja seleccionar los días). Actividad: puedes ver el informe de todas las limpiezas recientes.

puedes ver el informe de todas las limpiezas recientes. Perfil: tu perfil de Cecotec, la zona donde puedes actualizar el robot y cambiar ajustes de tu cuenta.

A la hora de realizar la limpieza, la app ofrece un montón de opciones útiles (las comentaba en el anterior apartado). Es posible, como decía, decirle al robot que vaya a limpiar dando dos pasadas en modo turbo a tu habitación, por ejemplo.

El proceso para configurar una limpieza es muy sencillo. Comienzas escogiendo un mapa y un plan de limpieza. Si no tienes un plan de limpieza, puedes crear uno seleccionando las habitaciones que quieres incluir y seleccionando, de forma opcional, áreas que quieres excluir. A continuación, eliges el modo limpieza deseado. Finalmente, puedes ajustar si quieres doble pasada de limpieza (modo twice), el nivel de potencia y si quieres que se active el turno en alfombras.

La primera versión de la aplicación daba algún problema a la hora de configurar el mapa de la casa, pero esto ha sido solucionado con la nueva versión que lanzaron a finales de abril. Ahora ya es posible configurar con precisión las divisiones para cada estancia, pero se echa de menos poder hacer zoom para poder colocar bien las «paredes» virtuales. Además, de vez en cuando salta algún un mensaje de error de «estancia demasiado pequeña» que no tendría que saltar.

En alguna ocasión, a la hora de hacer cambios en el mapa durante las pruebas tampoco los ha guardado. Y si te pones a configurar cosas en la app mientras haces limpieza… corre el riesgo de que el robot se te pare y tengas que volver a empezar. Fallos secundarios y que seguramente sólo notarán aquellos que «trasteen» mucho con la app, pero a mí me han dejado una sensación algo agridulce: muchas opciones pero algunos problemas a la hora de intentar sacarles el máximo partido.

Finalmente, comentar también que la Conga 5090 es compatible con Alexa y Google Home. En mi caso la he podido probar con Alexa y su configuración es rápida y simple. Sin embargo, sólo entiende comandos básicos, como mandarle que limpie (en general), que deje de limpiar o que muestre su ubicación. No puedes pedir, por ejemplo, que limpie una determinada habitación.

Cecotec Conga 5090, la opinión de Xataka

No es ningún secreto que la Cecotec Conga 5090 me ha gustado, y mucho. Es un robot todoterreno como pocos (ya digo que me ha sorprendido infinitamente que superara todos los obstáculos, y esto no suele ser habitual más allá de los modelos de Roomba), limpia bien, tiene una gran cantidad de modos y tres cepillos adaptados para cada opción de limpieza… Hay ocasiones en las que vas a tener que seguir tirando de aspiradora de mano, como con algunas alfombras de pelo largo, pero éste no es un asunto pendiente de este modelo, sino de estos dispositivos en general.

Con la app, sentimientos encontrados. Por un lado, la gran cantidad de modos y opciones que tiene creo que se adaptan a cualquier casa y situación. En mi caso hasta ha conseguido que cambie mi forma de limpiar: de ir habitación por habitación de forma manual, a pedirle al aspirador directamente que vaya a tal habitación y limpie. La nueva versión además arreglaba varios errores que frustraban bastante en la anterior. Sin embargo, sigue teniendo algunos errores puntuales que «empañan» la experiencia.

Por último, otro aspecto muy destacado: su precio. Por 449 euros tiene características que están reservadas únicamente a la gama alta (y cara) de los robots aspiradores, como es la limpieza por estancias, una navegación tan precisa… En definitiva, no tiene mucho que envidiar a la gama alta de otras marcas que rondan 1000 euros. Cecotec ha hecho un gran trabajo con la Conga 5090 y reconozco que, si hoy en día tuviera que comprar un robot aspirador, sería una seria candidata a considerar.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Cecotec. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.