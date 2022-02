Cecotec Conga 8090 Ultra, análisis: la navegación seduce, el twerking conquista

La prolífica sigue ampliando su catálogo de robots aspiradores ofreciendo alternativas para diferentes necesidades y bolsillos. Para quien busque un modelo con una propuesta de navegación y fregado de lo más ambicioso del sector ajustando precio, el Conga 8090 Ultra. ¿Que también te gustaría que el depósito se vaciara solo? Pues también tienes la opción de comprar aparte la base Conga Home 10000, la primera de la casa. ¿Cumple las expectativas? Los hemos probado para averiguarlo.





Ficha técnica del Cecotec Conga 8090 Ultra

Cecotec Conga 8090 Ultra Capacidad del depósito 0,57 l Potencia de succión 10.000 Pa Conectividad Wi-Fi y Bluetooth Ruido 64 dB App Sí, aplicación dedicada Programable Sí Navegación iTech Laser 360 + visualización 3D Modos de limpieza Aspirado, mopa húmeda, fregado

10 modos de funcionamento: Área inteligente, Área restringida, Limpieza puntual, Twice, Auto, Manual, Bordes, Scrubbing, Espiral y Vuelta a casa Batería 5200 mAh Autonomía Hasta 240 minutos de uso

3-4 horas de carga Qué hay en la caja Robot aspirador, cepillo de silicona especial mascotas, cepillo Jalisco, depósito de fregado vibratorio y depósito de sólidos, mando a distancia, 2 mopas, 2 cepillos laterales, 1 filtros de alta eficiencia, cepillo de autolimpieza, base de carga y adaptador de corriente y manuales Dimensiones 35 x 9,8 cm Precio 599 euros Base Conga Home 10000 (aparte) 249 euros Conga Home 10000 + Conga 8090 Ultra 799 euros

Cecotec Robot Aspirador Conga 8090 Ultra. Tecnología láser, Friega, Aspira y Barre a la Vez, Máxima Potencia 10.000 Pa, Cepillo Jalisco, App, Cepillo Mascotas, Mando a Distancia

Cecotec Base de Autovaciado Conga Home 10000. Vaciado Automático del Robot, Compatible con Las Series 8000 y 9000, Limpieza Higiénica, Limpieza de Filtro, Capacidad 2,5 L

Diseño: la novedad más interesante se vende aparte

El Conga 8090 Ultra tiene un diseño bastante habitual de cilindro achatado. Eso sí, combina la clásica «boina» donde se oculta el visor láser con una cámara en el frontal para optimizar la navegación, una característica en la que tendremos tiempo de profundizar más adelante.

En la parte superior del robot, además del visor, están los botones «HOME» (la casita) y el de ON/OFF y una tapa desde la que acceder al depósito de sólidos. La superficie es de un atractivo plástico negro que brilla con la luz, destacando las huellas de los dedos que quedan al manipularlo. Y teniendo en cuenta que no tiene asas, será muy frecuente que tengas que agarrarlo, dejando la superficie «sucia» con la grasilla de tu piel.

En el lateral encontramos el habitual parachoques para proteger el dispositivo ante posibles colisiones y el depósito de líquidos, hecho de un plástico translúcido azul que permite ver cuánta agua queda – con una pestaña para acceder a este.

Si le damos la vuelta al robot veremos el paño para fregar/»mopear». Este no va en una pieza extra, sino que se sujeta mediante velcros y un carril, una forma original y que como veremos más adelante, representa más problemas que ventajas.

También vemos el cepillo lateral para atraer la suciedad al cepillo central, dos ruedas grandes y una omnidireccional para el movimiento y piezas clásicas y habituales como las pletinas para la base de carga y sensores de seguimiento de suelo y desnivel. Pocas sorpresas.

Pero volvamos un momento al cepillo que protagoniza esta parte inferior del robot. El que viene montado por defecto es de goma y su uso está indicado para hogares con mascotas, ya que destaca por su capacidad para atrapar pelos. En la caja vas a encontrar otro rodillo más, el Jalisco. Este cepillo combina dos materiales (pequeñas cerdas y goma) y está indicado para uso general, es decir, todo tipo de superficies y suciedades

Elemento de fregado al margen, probablemente lo más llamativo a nivel de diseño de este análisis sea la base de autovaciado, la primera de Cecotec… pero no viene incluida. La que viene de serie es una pequeña base que simplemente tiene la misión de cargar el robot.

Pero también hemos probado la base de autovaciado Conga Home 10.000, bastante más alta y voluminosa. La principal ventaja es que cuando el robot termina su limpieza, vuelve a la base y esta succiona la suciedad en un procedimiento corto pero ruidoso, almacenándola en una bolsa que se encuentra en la parte superior.

Si abres la tapa situada en la parte superior, encontrarás la bolsa encargada de almacenar la suciedad, un espacio para guardar dos bolsas de recambio y una herramienta para limpiar el robot. Justo al lado de la tapa hay un LED que informa del estado de la base, parpadeando en verde cuando todo está bien e iluminándose en rojo permanente si hay problemas. Aunque esa alarma visual es útil, el LED es tan potente que ser molesto si duermes cerca.

Configuración y puesta a punto

Una vez sacas el robot de la caja, colocas la base con espacio suficiente a cada lado y sitúas el aspirador encima, puedes ponerlo en marcha dándole al botón, pero lo suyo es aprovechar todas sus virtudes usando la conectividad Wi-Fi/Bluetooth para aplicación Conga 8090 (para Android y iOS).

Aunque puedes usarlo con el botón o el mando, lo suyo es aprovechar todas sus virtudes usando la conectividad

Sí, tiene una app específica – a diferencia de otras firmas, con una aplicación para todas – y esta es compatible con los asistentes de voz Google Assistant o Alexa.

La app va indicando paso a paso, pero aquí tienes un resumen:

1) Como es habitual en este tipo de procesos, tendrás que registrarte para crear una cuenta, que será la que has de introducir para entrar y comenzar con el proceso.

2) Coloca la base en un lugar con espacio, un enchufe cerca y buena señal Wi-Fi (preferible 2,4 GHz, pero compatible con 5GHz), enciende el robot y deposítalo encima.

3) En la pantalla aparecerá qué dispositivos tienes cerca y, si todo es correcto, saldrá la Conga.

4) En ‘Ajustes’ de tu teléfono, entra en Wi-Fi y busca una red que se llame Conga_XXXX, conéctate a ella.

5) En un par de minutos se procederá a la sincronización. En ese momento podrás elegir el nombre que le pones a tu robot (útil para órdenes de voz) y marcar qué base de carga estás utilizando.

Una vez concluido el proceso, tocará una fase de reconocimiento de la casa, para la que se recomienda despejar el suelo de obstáculos y cables. Cuando concluya y vuelva a la base, tendremos un mapa que podremos guardar con un nombre (interesante si tu casa tiene varias plantas) y modificar para la división de habitaciones.

Una de las características más interesantes de este robot es que limpia por habitaciones, así que asegúrate de que las estancias se corresponden y están bautizadas adecuadamente (si lo usas mediante órdenes de voz).

Navegación: lo tengo todo, papi

Normalmente los modelos de gama media alta con navegación inteligente apuestan o bien por un visor láser o por una cámara para elaborar mapas y orientarse, optimizando la trayectoria recorrida. Sin embargo, este robot aspirador cuenta con una combinación de ambas mediante mapeo láser y visualización 3D.

Pese a que cuenta con un sistema de cámaras en el frontal, no dispone de reconocimiento de objetos

Que las cámaras integradas estén en el frontal nos puede hacer pensar que, como el Roborock S6 MaxV o el Roomba j7+, cuente con reconocimiento de objetos: no es el caso. La idea es reforzar los mapas y ganar en interactividad, para que podamos elegir el orden y el modo de limpieza.

Como es habitual en este tipo de aspiradores, lo ideal es despejar el área para los mejores resultados de limpieza, pero cuando pruebas un modelo con navegación avanzada interesa saber cómo lidia con los obstáculos, así que lo echamos al suelo sin más. Por poneros en antecedentes, vivimos en una casa pequeña – 55 metros cuadrados – con baldosa y sin alfombras.

En nuestras semanas de análisis el Conga 8090 Ultra ha vuelto a la base la mayoría de las veces, pero no todas: en alguna ocasión se ha quedado atrapado bajo la mesilla de noche, un lugar más bien poco espacioso y con poca luz.

Asimismo suele sufrir tratando de encaramarse sobre la báscula, que imaginamos trata como si fuera una alfombra. Tenemos unas cortinas bastante largas que arrastran por el suelo y no las ha arrastrado, comportándose con ellas como si fuera un obstáculo duro. Si dejamos el ladrón con algún cable suelto, es fácil que lo empuje, pero no lo succiona.

También nos ha llamado la atención que sea incapaz de pasar por espacios estrechos por los que cabe, como entre las patas de las sillas del salón o en el espacio que hay entre mi silla de oficina y la cama. Normalmente tenemos que ayudarle retirando la silla. Y como suele ser habitual en este tipo de aspiradores, las esquinas se quedan sin limpiar. Lo bueno es que en menos de media hora ha concluido el ciclo de limpieza, recorriendo todas las habitaciones con una trayectoria lógica para optimizar su tiempo de funcionamiento.

En resumen, ofrece un rendimiento propio, esperable y relativamente habitual en la gama alta, optimizado y casi sin atascos, aunque teniendo en cuenta que combina cámara + visor láser, la sensación es que las mejoras prácticas son muy leves.

Limpieza: da la talla para el día a día (¡también en fregado!)

A diferencia de otras Conga, aquí no vas a encontrar dos depósitos, uno para aspirar y otro mixto para aspiración y fregado simultáneo, sino que Cecotec ha optado por tener un depósito de sólidos y otro de líquidos siempre en el robot. Esto resulta más cómodo desde el punto de vista de no tener que estar pendiente de alternarlos, pero también tiene sus desventajas como iremos viendo.

Nos ha gustado especialmente su potencia de succión: el suelo en general queda limpio de polvo, migas, arena, pelos… aunque periódicamente tendréis que preocuparos por retirar todos los obstáculos y dar un barrido/aspirado manual en profundidad.

Cuenta con tres modos de operación, a saber: eco, normal, turbo y apagado. Para un mantenimiento diario, una pasada en modo normal es suficiente. No obstante, si consideráis que el suelo está muy sucio, siempre podéis activar la opción de doble pasada o el turbo. Asimismo si tenéis alfombras podéis activar la opción «Turbo en alfombras».

Aunque lo suyo es pasarlo cuando no estáis en casa por evitar las molestias acústicas, el sonido es bastante amortiguado, por lo que podéis trabajar sin problemas en la habitación de al lado. Obviamente el modo turbo es el más ruidoso, pero con el eco puedes incluso compartir estancia mientras limpia.

Fregado efectivo pero con limitaciones

¿Por qué usaría alguien el modo apagado de aspiración? Por si solo quieres fregar. Ya os anticipamos que venimos al punto fuerte del Conga 8090 Ultra: su capacidad para retirar manchas.

Como otros tantos robots, cuenta con un depósito de líquidos con una bomba electrónica que dosifica el agua que pasa a la mopa, la que está en contacto con el suelo para fregarlo.

Hay algo que el Conga 8090 Ultra y Miley Cyrus tienen en común: el twerking

Salvando las distancias, hay algo que el Conga 8090 Ultra y Miley Cyrus tienen en común: el twerking, o lo que es lo mismo, en este caso que la mopa vibra para poder retirar las manchas secas del suelo.

De hecho tienes hasta ocho opciones a elegir para configurar el fregado (o pasado de mopa):

Del nivel de agua : apagado, bajo, medio y alto.

: apagado, bajo, medio y alto. De la vibración de la mopa: apagado, estándar, media y turbo.

Lo cumple: es efectivo retirando manchas difíciles y gracias a la buena dosificación del agua, puedes pisar apenas han pasado un par de minutos.

Eso sí, sigue teniendo hándicaps inherentes a las limitaciones de su navegación (como lo de no pasar por las rendijas), a la tecnología de fregado o a su diseño. Así, el fregado sigue produciéndose únicamente con agua, sin aditivos extra que ayuden a limpiar e higienizar el suelo.

Queremos incidir en el apartado de diseño en el fregado porque es curioso. Recordemos que este robot aspirador lleva el depósito de agua integrado siempre y que además la mopa va fijada directamente.

¿Qué pasa si no quieres fregar, por ejemplo cuando hay una alfombra? Puedes hacer varias cosas:

Seleccionar una zona como prohibida para que no pase por allí, pero entonces tampoco aspirará. Marcar la dosificación de agua como apagado, pero entonces arrastrarás una mopa, no es la mejor idea para cuidar de una alfombra. Marcar la dosificación de agua como apagado y retirar la mopa, dejando el velcro a la vista, lo que supone un desastre en cuanto a fricción.

Esto se solucionaría simplemente haciendo que la mopa estuviera sobre una pletina extraíble.

Cómo es la aplicación

La única forma de aprovechar al máximo la Conga 8090 Ultra es a través de la aplicación, repleta de opciones. De hecho, si os abruman tantas existe un Modo Fácil que teóricamente ofrece una versión más sencilla. Y digo teóricamente porque activándola no he logrado ver la diferencia respecto a la original. Del mismo modo, hay algún apartado con la mítica frase «Lorem ipsum dolor sit amet» que denota que todavía falta alguna actualización para dejarla lista.

Muy completa, a la app todavía falta alguna actualización

Lo primero que llama la atención al entrar en la aplicación es el tiempo que le toma establecer la conexión, de aproximadamente medio minuto. Una vez lo ha hecho, veréis una interfaz como la que tenéis un poco más abajo.

La puesta en marcha para limpiar no es especialmente intuitiva, requiriendo darle al botón gordo de encendido>limpieza rápida> elección de áreas/habitaciones, la potencia de succión, el nivel del agua, la vibración de la mopa y las opciones de doble limpieza y turbo en alfombras.

Una vez elijáis todo eso, le dais a LIMPIAR y listo. En realidad cuesta más escribirlo que hacer los «taps» pertinentes, pero si no sois muy «techies», os puede costar. Además, siempre puedes crear planes predefinidos y aligerar la tarea.

Principales funciones de la aplicación

Ajuste de potencia, nivel de agua, modo y vibración de la mopa.

de la mopa. Seleccionar el modo Turbo para alfombras y la opción de dos pasadas.

Crear completísimos planes de limpieza que incluyan horarios, zonas/habitaciones, orden de trayectoria, potencia, nivel de agua, vibración y áreas restringidas.

que incluyan horarios, zonas/habitaciones, orden de trayectoria, potencia, nivel de agua, vibración y áreas restringidas. Enviar el robot a la base.

Vaciado del depósito (con la base de carga autovaciable)

Edición y visualización de mapas .

. Visualizar el estado de la batería .

. Controlar el robot de forma manual como si fuera un drone.

como si fuera un drone. Acceder al historial de limpiezas

Ver los datos de nuestra cuenta.

Restablecer el robot de fábrica.

el robot de fábrica. Activar una alarma sonora por si no lo encontramos.

Configurar un asistente de voz

Acceder a las FAQ y contactar con el SAT.

Aunque el diseño es limpio y claro y se agradecen tantas opciones, la realidad es que normalmente vas a limpiar toda la casa o por habitaciones, por lo que merece la pena dedicar tiempo a crear los planes.

Si la tecnología no es lo vuestro, la curva de aprendizaje para diseñarlos se puede hacer bola. En cualquier caso, se echa en falta una capa simplificada para simplemente limpiar de buenas a primeras.

No obstante, si quieres un uso más básico y tradicional, siempre puedes optar por el mando a distancia, aunque al no aprovechar todas las virtudes de este modelo, probablemente sea más interesante apostar por otros aspiradores de la casa más asequibles.

Mantenimiento

Si queremos maximizar la vida útil y los resultados del Conga 8090 Ultra es recomendable cuidar de elementos como su depósito, cepillos, filtros, sensores y las ruedas de forma periódica. Sus cuidados y frecuencia están disponibles tanto en el manual en papel como en la aplicación, muy útil por si lo acabamos tirando. No obstante, en la parte final de este apartado os dejamos un cuadro resumen.

Si usas el Conga 8090 Ultra a secas, la tarea que más vas a repetir es el vaciado del depósito, pero si compras la base autovaciable, tendrás que cambiar la bolsa con bastante menos frecuencia. Nosotros no la hemos llenado (tiene 2,5 litros), pero lo habitual es que dure unos 2 – 3 meses. Con todo, recibirás un aviso en la aplicación cuando se llene.

Por el momento la Conga Home 10000 es la única base autovaciable de la casa, siendo compatible con los modelos Conga 8090 y Conga 9090 y solo hay un tipo de bolsa. En cualquier caso, tarde o temprano tendrás que comprar bolsas (13,90 euros)

Cómo vaciar el depósito

Si tienes el robot aspirador con su base por defecto, para vaciar el depósito tendrás que levantar la tapa superior, pulsar en las dos pestañas azules y tirar para extraerlo. En un lateral vas a encontrar una tira que tendrás que presionar y tirar a la vez para abrir la tapa y así poder volcarlo en la basura.

Si lo que quieres es limpiar el filtro, pulsa la pestaña central de la pieza para extraerlo. La recomendación del fabricante es usar un cepillo para su limpieza, no agua ni jabón.

Sustitución de la bolsa

Cuando el Conga 8090 Ultra vuelve a la base, si tiene la Conga Home 10000 oirás dos estruendos cortos y altos: es el proceso de vaciado del depósito.

Pero, ¿quién limpia la base? Pues tú, pero es rapidísimo y fácil. Para ello solo tienes que abrir la tapa y tirar del cartón. Un aspecto a mejorar es que el acceso a la suciedad permanece abierto, por lo que siempre se puede escapar algo de polvo o suciedad (una mejora que por ejemplo está presente en el mecanismo de iRobot), aunque la exposición al polvo es mucho menor que con el otro sistema.

Luego solo tienes que coger una bolsa de las que encontrarás en el compartimento, orientarla con el cartón hacia la derecha, meterla por el carril y listo. Si lo has hecho bien, la luz de la base pasará de roja a verde.

Limpieza de cepillos

Para limpiar los cepillos solo tendrás que darle la vuelta al robot aspirador, apretar las dos pestañas negras para soltar el tope que lo sujeta y tirar de él para extraerlo fijándote en que cada lado del eje tiene una forma diferente (para que luego lo coloques con la misma orientación).

En la caja encontrarás un cepillito para quitarle pelos, pero puedes lavarlo también con agua y jabón, un procedimiento que puedes repetir también con el cepillo de silicona y el Jalisco (aunque en este caso, solo con agua). Una vez seco, devuélvelo a su lugar.

Estas son las frecuencias de limpieza y sustitución recomendadas:

Pieza Limpieza Sustitución Cepillo central Una vez a la semana Cada 6 – 12 meses Cepillo lateral Una vez a la semana Cada 3 meses Filtro Una vez a la semana Cada 3 meses Mopa Tras cada uso Depende del uso Sensores De forma regular –

Cecotec Conga 8090 Ultra, la opinión de Xataka

El de los robots aspiradores es un sector maduro y consolidado, pero no por ello exento de retos: es necesario que naveguen mejor para que lleguen a recorrer toda nuestra casa, que no se atasquen y que el fregado esté a la altura del aspirado que hacen, esto es, lejos del manual pero suficiente para el día a día. Asimismo también hay extras de comodidad (que también pueden repercutir a la salud) como lo de no tener que preocuparse por vaciar el depósito. No es imprescindible, pero qué bien viene. Si echamos todo esto en vaso de precipitados, agitamos y añadimos unas gotitas de «que no se vaya de precio», tendríamos el robot aspirador perfecto.

Cecotec ha leído muy bien cuál es el escenario y en base a ello ofrece (entre su generoso catálogo) este Conga 8090 Ultra. Lo mejor es que su aspiración y navegación están a la altura de la gama alta y que además sigue buscando dar con la tecla con el fregado. Ya hemos visto que aún sin ser perfecto y con margen de mejora, es probablemente el mejor robot aspirador en esta tarea.

Es un robot aspirador muy equilibrado en calidad precio dentro de los modelos avanzados

Redondea la propuesta su precio: 599 euros es un PVP competitivo, especialmente teniendo en cuenta las frecuentes ofertas (ya se puede conseguir por 100 euros menos) y los precios de la competencia (te miro a ti, iRobot), luchando de tú a tú con Roborock o Xiaomi.

¿Que además quieres olvidarte por bastante tiempo de vaciar el depósito? Entonces compra aparte la base, pero mejor pensárselo antes porque comprarlo en pack (799 euros) sale mucho mejor que por separado. Aunque seguro que hay mucha gente que prefiere pagar menos y tener solo el aspirador.

Las opciones de la app y su compatibilidad con asistentes de voz lo hacen ideal para personas techies, aunque quien sea de la vieja escuela siempre puede optar por el clásico mando a distancia.

La sensación con este Conga 8090 Ultra Cecotec quiere ofrecer muchas opciones para cubrir una gran cuota de mercado, pero por encima de todo, es un robot aspirador muy equilibrado en calidad precio dentro de los modelos avanzados.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Cecotec. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.





Cecotec Robot Aspirador Conga 8090 Ultra. Tecnología láser, Friega, Aspira y Barre a la Vez, Máxima Potencia 10.000 Pa, Cepillo Jalisco, App, Cepillo Mascotas, Mando a Distancia