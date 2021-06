CEDRO denuncia a Google en España por Discover: los editores agrupados quieren una recompensa por utilizar sus noticias

La asociación de editores intensifica su batalla judicial contra Google. Con 26.779 autores y 2.402 editoriales, CEDRO es la organización que representa los derechos de autores y editores de libros, revistas y otros medios y publicaciones. Ahora han anunciado una denuncia contra Google ante Competencia por «abuso de posición dominante en el mercado de la agregación de noticias y en el de la publicidad digital».

CEDRO, en nombre de los autores que representa, sostiene que Google está realizando una «actividad abusiva a través de Google Discover». Un servicio para descubrir noticias implementado en los móviles Android y fuente de acceso a las noticias de miles de usuarios.

10 APLICACIONES de GOOGLE que PODRÍAN HABER TRIUNFADO

Google Discover en el punto de mira de las asociaciones de derechos

Si a finales de 2014 cerraba Google News, ahora es Google Discover la herramienta que está en el punto de mira de asociaciones como CEDRO. «Hasta la fecha, el buscador se niega a remunerar a los editores de periódicos y revistas por la utilización de los artículos en su agregador, incumpliendo lo establecido en el artículo 32.2 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual», explica Jorge Corrales, director general de CEDRO. Un uso que «perjudica directamente al resto de agregadores que sí cumplen la ley y remuneran a los editores de periódicos», explica Corrales.

No es la primera vez que la asociación apunta hacia Discover. El pasado mes de noviembre, la misma organización anunció una demanda contra Google, exigiendo un pago de 1,1 millones de euros en conceptos de derechos de autor.

Según explican desde CEDRO, Discover «tiene consecuencias dramáticas para la diversidad de prensa, puesto que esta plataforma está sustituyendo en la cadena de valor del sector periodístico el papel que desempeñan los editores, tanto en su dimensión publicitaria como, ahora, en la difusión de contenidos y sus ingresos correspondientes». Una plataforma por la que CEDRO ya solicitó el pago por derechos de autor desde su lanzamiento a finales de 2016.

Google expresa no haber recibido ninguna comunicación

En respuesta a Xataka, fuentes de Google indican que «no podemos hacer ninguna declaración sobre la denuncia ya que no hemos recibido ninguna notificación oficial por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y no hemos visto los detalles de la misma. Sin embargo, como hemos declarado en múltiples ocasiones a CEDRO, Discover no es un agregador de contenidos».

Desde CEDRO explican que la denuncia a la CNMC se interpuso la semana pasada. Queda por ver si la CNMC la admite a trámite y qué futura decisión puede adoptar.

Desde Google defienden que son «uno de los mayores apoyos financieros para el periodismo en el mundo» y que en España se han invertido ya 12,1 millones de euros para apoyar proyectos de editores españoles.

El anuncio de denuncia de CEDRO coincide con la apertura de una investigación oficial por parte de la Unión Europea sobre Google por ver si se han aprovechado de los datos de los usuarios para favorecer su tecnología publicitaria. La denuncia llega también en medio de las negociaciones de Google con varios medios españoles, con el objetivo de buscar un acuerdo y traer de vuelta Google News a España.

Más información | CEDRO