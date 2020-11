China dice haber puesto en órbita el «primer satélite 6G en pruebas del mundo»

Mientras que en el resto del mundo aún estamos lidiando para implementar el 5G y tener una cobertura total del territorio, en China ya experimentan con el 6G. El país asiático ha lanzado lo que afirma que es el primer satélite 6G del mundo al espacio. La idea es probar las nuevas bandas de espectro que se utilizarán para la transmisión de datos por 6G en el futuro.

Actualmente el desarrollo del 6G está en una fase muy temprana. Esto significa que ni la tecnología está lista ni el uso que se le va a dar está claro. Al no haber aún un estándar comercial, su uso y despliegue aún depende de muchísimos factores. No obstante, uno de los primeros pasos para avanzar en ello es probar la viabilidad de la tecnología en nuevas bandas del espectro.

«El primer satélite 6G del mundo» fue uno de los trece satélites enviados al espacio esta semana pasada. Lo hizo en un Long March-6 (Chang Zheng 6), los cohetes de lanzamiento chinos, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan en la provincia de Shanxi, China.

The «#UESTC» satellite (Star Era-12), the first #6G test satellite in the world and first one named after the university since its establishment, was successfully lifted off at Taiyuan Satellite Launch Center and entered the scheduled orbit on the morning of Nov. 6. pic.twitter.com/ouM2rpC7pS

— UESTC-电子科技大学 (@UESTC1956) November 6, 2020