China ha conseguido aterrizar su primer lander en Marte: esto es lo que se espera de él

El pasado viernes por la noche China se convirtió en la tercera nación después de Estados Unidos y la Unión Soviética en aterrizar en Marte. Un hito histórico teniendo en cuenta que también se trata de su primer intento. Ahora bien, ¿cuáles son los planes de China ahora que ha llegado al Planeta Rojo?

La nave espacial Tianwen-1 de China llegó en febrero a Marte junto a la de Estados Unidos y la de Emiratos Árabes. Estados Unidos con Perseverance ya aterrizó llevándose toda la atención mediática, la de Emiratos Árabes es más bien una sonda alrededor del planeta y la de China… La de China forma parte de una misión más compleja.

En su apuesta por conquistar Marte, China ha ido con todo. A diferencia de Perseverance o Hope, Tianwen-1 es un complejo sistema de tres artefactos para la exploración marciana. La nave llegó en febrero y comenzó a orbitar el planeta, ahora en mayo el lander ha aterrizado y analizará la superficie marciana con su rover, pero es que además hay una sonda que seguirá orbitando el planeta aunque el lander haya aterrizado. Tres equipos, una sola misión.

El pasado viernes China informó que su lander había aterrizado con éxito en Utopia Planitia, un área volcánica que se cree que contiene hielo en su interior. Dejando caer el módulo de aterrizaje Zhurong, Tianwen-1 ha completado la etapa más complicada y crítica de su misión de más de 10 meses desde que abandonó la Tierra.

Similar a los aterrizajes de la NASA, el módulo Zhurong atravesó la atmósfera protegido por un escudo térmico. En cuanto se acercó lo suficiente a la superficie desplegó un paracaídas para ralentizar la caída y finalmente pequeños cohetes propulsores para aterrizar suavemente. Tan suavemente que a los 100 metros de altura se mantuvo en el aire por momentos hasta encontrar por un sistema radar una superficie sin rocas y plana para aterrizar.

Breaking: #Tianwen1 successfully landing on #Mars! Landing point: 109.7 E, 25.1 N, less than 40 km from target location in Utopia Planitia. More details expected later! #AmazingChina pic.twitter.com/MXtRUMrMZT

— libijian李碧建 (@libijian2) May 15, 2021